مؤشر على تحسن الأمن.. السلطات تزيل آلاف الحواجز الإسمنتية من شوارع كابل

بدأت السلطات الأفغانية إزالة آلاف الحواجز الإسمنتية من الشوارع الفرعية في العاصمة كابل بعد رفعها من الطرق الرئيسية سابقا، في خطوة تعكس تحسن الوضع الأمني في البلاد، بينما عبر السكان عن ارتياحهم لانتهاء قيود عطلت حياتهم لأكثر من عقدين.

وفي شوارع كابل التي ظلت لسنوات طويلة أسيرة الكتل الخرسانية والحواجز الأمنية، بدأت ملامح مدينة مختلفة تتشكل بهدوء.

ونقلت كاميرا الجزيرة، في التقرير الذي أعده مراسل الجزيرة ناصر شديد، جرافات وآليات ثقيلة تزيح تباعا الجدران الإسمنتية التي قطعت الطرق وأغلقت الأزقة وأثقلت حياة السكان لأكثر من عقدين، في خطوة تقول السلطات إنها تعكس تحسن الوضع الأمني في أفغانستان.

فبعد إزالة الحواجز من الشوارع الرئيسية قبل ثلاث سنوات، اتجهت السلطات مؤخرا إلى الشوارع الفرعية، حيث أزيلت آلاف القطع الخرسانية التي كانت قد وضعت خلال سنوات الحرب والوجود الأمريكي لحماية كبار المسؤولين والمقار الأمنية والدبلوماسية.

ارتياح شعبي

وبينما كانت الآليات ترفع الكتل الإسمنتية الضخمة من الأحياء السكنية، بدا الارتياح واضحا على وجوه السكان الذين عانوا طويلا من ضيق الطرق وصعوبة الحركة. أحد سكان العاصمة قال إن هذه الحواجز تسببت بحوادث مرورية كثيرة وعطلت حياة الناس، مضيفا أن توسعة الأرصفة وفتح الطرق سيمنحان السكان شعورا بالراحة بعد سنوات من المعاناة.

وتكشف الأرقام حجم التحصينات التي أحاطت بالعاصمة الأفغانية خلال العقود الماضية؛ فقد أزيل نحو 200 عمود إسمنتي حول منزل عمدة كابل، إضافة إلى 550 لوحا خرسانيا من منطقة وزير أكبر خان، الحي الدبلوماسي الأشد تحصينا في العاصمة.

كما أزيلت مئات الجدران من منطقة فندق باروان التي أغلق حولها نحو 50 شارعا بشكل كلي أو جزئي.

أما في ولاية باروان شمال العاصمة، فما تزال قاعدة بغرام الجوية محاطة بأكثر من 20 ألف قطعة خرسانية، في صورة تختزل سنوات الحرب الطويلة التي عاشتها البلاد.

وأكد مسؤول أفغاني للجزيرة أن حملة إزالة الحواجز ستستمر، وقال إن بعض المسؤولين السابقين كانوا يغلقون عدة شوارع كاملة حول منازلهم، ما كان يفرض قيودا قاسية على السكان تستدعي أحيانا من الأهالي الحصول على إذن لزيارة أقاربهم أو ترميم منازلهم أو حتى بيعها وتأجيرها، فضلا عن معاناة مرور الجنازات وسيارات الإسعاف بين الكتل الخرسانية.

ووفق وزارة الداخلية الأفغانية، فقد أزيلت 6 آلاف قطعة خرسانية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي الحواجز المستهدف رفعها.

وفي بلد أنهكته الحروب والانقسامات لعقود، تبدو إزالة الحواجز أكثر من مجرد عملية هندسية أو مرورية؛ إذ تحاول السلطات الأفغانية تقديمها كدليل على فرض معادلة جديدة عنوانها الأمن والتنمية، وطي صفحة طويلة من القيود التي حبست المدن خلف الإسمنت والأسلاك الشائكة.