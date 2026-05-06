بيرقدار: الصناعات الدفاعية التركية تقود تحولا تقنيا عالميا

قال رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية لإنتاج المسيّرات سلجوق بيرقدار إن الصناعات الدفاعية في بلاده شهدت قفزة نوعية في الآونة الأخيرة، مؤكدا أن تقنياتها الجديدة باتت مغيّرة لقواعد اللعبة ومحوّلة للنماذج في العالم.

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة سي إن إن تورك، على هامش فعاليات معرض "ساها 2026" الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء، المنعقد في إسطنبول بمشاركة واسعة من شركات محلية ودولية.

وأضاف المدير أن المعرض افتتح أبوابه بتقنيات ستترك بصمتها على العالم، مشيرا إلى أن المنتجات المعروضة سواء من الصناعات الدفاعية التركية أو تلك القادمة من الدول الشقيقة تتمتع بمستويات تكنولوجية عالية.

واستعرض "ساها 2026" أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والتكنولوجية، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والمسيّرات والمركبات العسكرية، إلى جانب أنظمة الصواريخ والرادارات والسفن الحربية.

تقنيات متطورة

وتابع بيرقدار القول إن المعرض يضم نماذج من أكبر عائلات المركبات الانتحارية غير المأهولة في العالم، مثل الذخيرة الجوّالة "سيفريسيناك" والمسيّرة الانتحارية "كي 2".

وأوضح أن هذه الأنظمة تتسم بالتالي:

الكفاءة الاقتصادية : إمكانية إنتاجها بأعداد كبيرة بتكلفة منخفضة.

الاستقلالية الذكية : اعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي القائم على "ذكاء السرب"، مما يتيح لها التحرك بتناغم جماعي والعمل بانسجام مع الأنظمة غير المأهولة الأخرى.

التصميم التركي : طُوّرت بتصميم ريادي من قبل الصناعات التركية.

العامل المضاعف: تشكل هذه الأنظمة الروبوتية، عند عملها بشكل جماعي، عاملا مضاعفا للقوة.

الإنتاج المحلي

وفي معرض حديثه عن نسب الإنتاج المحلي للصناعات الدفاعية التركية، أكد بيرقدار أن العديد من مكونات المسيّرات التي طورتها شركة بايكار تُنتج محليا، بدءا من العجلات والهياكل وصولا إلى البرمجيات.

وكشف أن محركات المسيّرات المقاتلة مثل "قزل إلما" و"أقنجي" تُطوّر محليا، مضيفا أن تركيا تمكنت من إنتاج محركات توربينية بشكل محلي، باستثناء بعض العناصر الفرعية المتوفرة عالميا مثل الرقائق الإلكترونية.

واختتم بيرقدار حديثه بالتأكيد على أن النجاح الأكبر للصناعات الدفاعية التركية يكمن في قدرتها على إنتاج معرفة ذات قيمة مضافة عالية، مشددا على ضرورة نقل هذه الخبرات إلى القطاعات المدنية الأخرى.

وتسعى تركيا من خلال تنظيم هذا المعرض، الذي يقام كل عامين، إلى رفع قيمة صادراتها الدفاعية من نحو 6.2 مليارات دولار في نسخة عام 2024 إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار في النسخة الحالية.

ويأتي ذلك في سياق إستراتيجية أوسع لتعزيز الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية، وهو ما أكده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أكثر من مناسبة، مشددا على أهمية تقليل الاعتماد على الخارج في هذا القطاع الحيوي.