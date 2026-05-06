بدا جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة وكأنه يدخل مرحلة جديدة من الحرب، مرحلة لا تقاس فقط بعدد الغارات ولا بخريطة الاستهدافات الإسرائيلية، بل بطبيعة التكتيك الذي يعيد رسم الجغرافيا بالنار وبالفراغ السكاني.

وفي هذا الصدد، يشير الخبير العسكري والإستراتيجي العميد حسن جوني إلى تحول في نمط الحرب نفسه، إذ لا ينفذ الجيش الإسرائيلي مجرد غارات متفرقة، بل يخوض "اجتياحا جويا" لا يهدف إلى احتلال الأرض بقدر ما يسعى إلى تفريغها من الحياة.

ويقول جوني، في فقرة التحليل العسكري، إنه بهذا المعنى تتحول الإخلاءات الجماعية إلى أداة حرب بحد ذاتها. ليست مجرد تحذيرات، بل جزء من خطة ممنهجة، تبدأ بإنذار السكان، ثم تتبعه الضربات، وصولا إلى تدمير البنية الحياتية للقرى. والنتيجة: شريط واسع من المناطق الخالية، يمتد تدريجيا من جنوب نهر الليطاني نحو شماله، في ما يشبه التفافا ناريا يعيد رسم خطوط السيطرة دون دخول بري واسع.

اللافت في هذا التكتيك، كما يشرح الخبير العسكري، أنه ينطلق من عقدة عملياتية مركزية تتفرع منها الضربات باتجاهين: شرقا نحو البقاع الغربي، وغربا نحو الساحل، في مناورة جوية تدميرية متعددة المحاور، توحي بأن ما يجري ليس ردا ظرفيا، بل تنفيذا لخطة طويلة النفس.

سقف زمني

في المقابل، لا يبدو أن حزب الله يسعى حاليا إلى توسيع دائرة الرد جغرافيا، إذ يشير التحليل إلى أنه وضع سقفا ميدانيا لتحركاته، يركز على استهداف القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية أو على خطوط التماس، مستخدما بشكل متزايد المسيّرات الانقضاضية كسلاح رئيسي.

هذه المسيّرات، التي وصفها الإسرائيليون بـ"المعضلة"، تحولت إلى عنصر إزعاج حقيقي، ليس فقط بسبب دقتها، بل لطبيعتها المفاجئة: صغيرة، سريعة، صامتة، وتعمل أحيانا بتقنيات الألياف الضوئية، ما يجعل رصدها أو اعتراضها مهمة بالغة التعقيد.

ورغم محاولات الجيش الإسرائيلي مواجهة هذا التهديد عبر وسائل بدائية نسبيا، كالرصاص المتشظي أو الشباك، يرى العميد حسن جوني أن هذه الإجراءات لا تتجاوز كونها طمأنة نفسية للجنود أكثر من كونها حلا فعليا، خاصة أن هذا النوع من التهديدات، رغم تأثيره التكتيكي، يحمل أبعادا إستراتيجية تحتاج إلى وقت طويل لمعالجتها.

وفيما تتواصل الغارات الإسرائيلية في المناطق التي تشتبه قوات الاحتلال بأن هذه المسيّرات تنطلق منها، يبقى المشهد مفتوحا على احتمالات متعددة، خصوصا في ظل حديث عن "مفاجآت" قد تحملها الأيام المقبلة.

ومطلع مارس/آذار الماضي، بدأت إسرائيل هجوما جويا واسعا على لبنان رافقته توغلات برية توسعت تدريجيا سعيا إلى إقامة "منطقة عازلة".

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 17 أبريل/نيسان الماضي، استمرت إسرائيل في هجماتها، وفي المقابل يواصل حزب الله الاشتباك مع القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان.

وأوقعت الهجمات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس/آذار الماضي أكثر من 2700 قتيل و8300 جريح، في حين نزح أكثر من مليون لبناني من جنوب لبنان.