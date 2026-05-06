كاتب يحذر.. بن غفير يبتلع إسرائيل من الداخل

حذر الكاتب الإسرائيلي بن درور يميني -في مقال بصحيفة يديعوت أحرونوت بعنوان "العنصرية أم الصهيونية"- من أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لم يعد مجرد وزير متطرف في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بل صار ظاهرة تخترق مؤسسات الدولة وتعيد تشكيل اليمين الإسرائيلي من داخله.

وأوضح يميني، وهو كاتب ومحلل صهيوني معروف بدفاعه عن إسرائيل في مواجهة حملات نزع الشرعية، أن بن غفير بات عبئا على صورة إسرائيل وعلى فكرتها المؤسسة، وقال إن "كل مبادرة منه، وكل تصريح، وكل نشاط، يمثل كنزا ثمينا لكارهي إسرائيل"، في إشارة إلى أن ضرره الدولي لا يقل عن أثره الداخلي.

وذهب الكاتب إلى أن الخطر لم يعد سياسيا فقط، مؤكدا أن "الشرطة أو على الأقل جزءا كبيرا منها، قد انصاعت له"، بما يعني أن نفوذه تجاوز الخطاب الشعبوي إلى التأثير في جهاز يفترض أن يحتكم إلى القانون.

وفي مقاله استدعى يميني التراث الصهيوني المبكر لمواجهة بن غفير، مذكرا بيعقوب بخار، أحد ممثلي شمال أفريقيا في المؤتمر الصهيوني الأول، الذي حذّر من "العنصرية اليهودية ضد الأجانب" بوصفها الوجه الآخر لمعاداة السامية، ولذلك تساءل هل تستطيع إسرائيل التسامح مع ظاهرة كهذه؟

ولم يعف يميني المحكمة العليا من المسؤولية، وقال إنها أخطأت حين سمحت للعنصريين بدخول الحياة العامة، مع أن القانون كان يتيح استبعاد كل من يدعم العنصرية، ووصف ذلك بأنه قد يكون "أحد أخطر أخطاء المحكمة العليا".

واستحضر الكاتب رقم انتخابات 2020، حين حصل حزب بن غفير على 0.42% فقط، ليبيّن كيف تحول الهامش إلى مركز، غير أن الأخطر -حسب رأيه- هو أن "فكر بن غفير يسيطر على حزب الليكود"، بعدما كان نواب الليكود ينسحبون سابقا عند صعود مئير كاهانا المنصة.

وخلص يميني إلى أن الخلاص لن يأتي من المحكمة العليا، وإنما من ائتلاف آخر يعيد "الروح العنصرية" إلى حجمها الأصلي: 0.42%.