رسالة انتحار إبستين تعود للواجهة.. ضغوط لنشرها بعد 7 سنوات من الإخفاء

epa12724190 (ILLUSTRATION) - Printed copies of the Jeffrey Epstein files in Miami, Florida, 10 February 2026. According to official charges and court records released under the Epstein Files Transparency Act, Epstein orchestrated a sex-trafficking operation involving minors, leveraging his wealth and social standing to exploit victims over several decades. EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
رسالة انتحار إبستين أثارت جدلا قانونيا واسعا حول ضرورة نشرها (الأوروبية)
Published On 6/5/2026
آخر تحديث: 13:51 (توقيت مكة)

يطالب نواب في الكونغرس ومدعون فيدراليون وزارة العدل الأمريكية بالكشف عن محتوى رسالة انتحار يُزعم أن جيفري إبستين كتبها قبل وفاته في عام 2019.

ويوضح تقرير نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية أن الرسالة كانت محفوظة تحت "ختم فيدرالي" في ملفات قضية منفصلة منذ 7 سنوات، ولم تُنشر للعلن أبدا، ولم يتم إدراجها ضمن التحقيقات الفيدرالية السابقة في القضية أو ضمن الوثائق التي تم الكشف عنها للبرلمان وللرأي العام.

ورغم أن وجود الرسالة تبين للقضاء في 2020، إلا أن التفاصيل الدقيقة حول فحواها والمطالبات العلنية الواسعة بالإفراج عنها لم تتصدر العناوين إلا في أواخر أبريل/نيسان الماضي، بعد تقرير استقصائي لصحيفة نيويورك تايم، كشفت فيه عن الرسالة.

وبرزت الوثيقة مجددا هذا الأسبوع، بعد أن طالب النائب الديمقراطي راجا كريشنامورثي وزارة العدل بالتنسيق مع القضاء الفيدرالي للسماح بمراجعة الرسالة ونشرها "فورا" للرأي العام، بحسب تقرير المجلة.

ويُعتقد أنها تحتوي على تفاصيل هامة حول حالة إبستين النفسية وشبكة علاقاته قبل وفاته الغامضة.

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 18: A protester holds a placard after the House voted 427-1 to approve the Epstein Files Transparency Act and the release of documents and files at the U.S. Capitol on November 18, 2025 in Washington, DC. The legislation instructs the U.S. Department of Justice to release all files related to the late accused sex trafficker Jeffrey Epstein. It now goes to the Senate for a vote before President Donald Trump can sign it into law. Roberto Schmidt/Getty Images/AFP (Photo by ROBERTO SCHMIDT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
متظاهر أمريكي يطالب بنشر جميع الوثائق المتعلقة بإبستين (الفرنسية)

مخاوف من التستر

وحذر كريشنامورثي في رسالة رسمية يوم الاثنين 4 مايو/أيار -موجهة إلى القائم بأعمال النائب العام تود بلانش- من أن بقاء الوثيقة سرية يغذي الشكوك حول محاولات "التستر" على شبكة واسعة من المتورطين.

عثر على الرسالة نيكولاس تارتاليوني، ضابط شرطة سابق كان زميل إبستين في الزنزانة، ما بين 23 و27 يوليو/تموز 2019

ونقلت نيوزويك عن النائب قوله في الخطاب: "إنه من الضروري أن تتجنب وزارة العدل أي مظهر من مظاهر التغطية على المجرمين بسبب نفوذهم ومواردهم. إذا كانت هناك رسالة انتحار ولم يتم الكشف عنها، فعلى الوزارة توضيح السبب فورا".

ويطالب كريشنامورثي الوزارة بتقديم رد نهائي حول الوثيقة في موعد أقصاه 18 مايو/أيار الجاري، وفقا للتقرير.

تفاصيل الرسالة

وعثر على الرسالة زميل إبستين في الزنزانة نيكولاس تارتاليوني، وهو ضابط شرطة سابق، ما بين 23 و27 يوليو/تموز 2019، أي بعد محاولة انتحار إبستين الأولى الفاشلة وقبل وفاته بأسابيع قليلة، بحسب ما نقلته نيوزويك عن نيويورك تايمز.

وقال تارتاليوني إن إبستين كتب في الرسالة ما معناه: "لقد فحص المحققون كل شيء ولم يجدوا شيئا.. ماذا تريدون مني أن أفعل؟ أبكي؟ حان وقت الوداع".

وأعطى تارتاليوني -المسجون بتهمة قتل 4 أشخاص- الرسالة لمحاميه خوفا من أن يتهمه القضاة بأنه ساهم في موت إبستين، وظلت منذ ذلك الحين تحت "الختم القضائي"، إذ عدّها القاضي دليلا في قضية الضابط السابق، طبقا لتقرير نيوزويك.

(COMBO) This combination of pictures created on July 2, 2020 shows Ghislaine Maxwell (L) during an event on September 20, 2013 in New York City and an undated handout photo obtained on July 11, 2019 courtesy of the New York State Sex Offender Registry of Jeffrey Epstein (R). Ghislaine Maxwell, the former girlfriend of late financier Jeffrey Epstein, was arrested by the FBI in Bradford, New Hampshire, on July 2, 2020 and charged with six counts of sexual abuse in Epstein case. Epstein, 66, hanged himself in a New York cell in August last year while awaiting trial on charges of trafficking minors for sex. Several of his accusers have said the 58-year-old Maxwell maintained a network of girls to perform sexual favors for Epstein, a registered sex offender who hobnobbed with the rich and famous. (Photo by Laura Cavanaugh and Handout / various sources / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NEW YORK STATE SEX OFFENDER REGISTRY / LAURA CAVANAUGH" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
إبستين وأبرز المقربين إليه غيلين ماكسويل هما الوحيدان اللذان اعتقلا إثر نشر ملفات إبستين (الفرنسية)

جهود قانونية

بدورها قالت وزارة العدل للمجلة إنها لم تطلع على الرسالة حتى وقت قريب، لكنها أجرت مراجعة شاملة لملفات القضية، شملت جمع نحو 3 ملايين صفحة من الوثائق من مكتب السجون ومكتب المفتش العام، دون أن تحسم مسألة الرسالة.

غير أن مدعين فيدراليين أكدوا أنه لم يعد هناك مبرر قانوني لاستمرار حجب الرسالة، وتقدموا بطلب رسمي إلى القاضي كينيث كاراس في نيويورك لرفع السرية عن الوثيقة، خاصة بعد تداول تفاصيلها في الإعلام وتصريحات علنية أدلى بها تارتاليوني.

من المقرر أن يبت القاضي في الطلب خلال الفترة المقبلة، في قرار قد يفتح فصلا جديدا في ملف إبستين

ومن المقرر أن يبت القاضي في الطلب خلال الفترة المقبلة، في قرار قد يفتح فصلا جديدا في ملف إبستين، الذي لا يزال يثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية والقضائية، رغم مرور سنوات على وفاته.

ويذكر أن الغضب الشعبي يتصاعد لأن السلطات لم تعتقل أيا من المسؤولين المذكورة أسماؤهم في ملفات إبستين، وذلك حتى بعد أن كشفت صحيفة إندبندنت مؤخرا عن موجة جديدة من الانتهاكات الجنسية، تعرض لها رجال ونساء في مزرعة الملياردير اليهودي الأمريكي.

المصدر: نيوزويك
