ناشط أمريكي يتسلق أعلى جسر بواشنطن رفضا للحرب على إيران

تعبيرا عن الرفض لأي عمل عسكري أمريكي على إيران، أقدم ناشط على تسلق جسر فريدريك دوغلاس الذي يصل ارتفاعه قرابة 50 مترًا، في قلب العاصمة واشنطن.

ووصف مقربون من الناشط عمله بـ "الجريء"، وأنه يسعى من خلاله إلى لفت أنظار الرأي العام الأمريكي والدولي إلى خطورة الانزلاق نحو صراع جديد قد يكلف الكثير من الأرواح، واعتبروا تصرفه هذا صرخة في وجه التصعيد الذي يهدد استقرار المنطقة والعالم.

وكان الناشط قد فاجأ المارة وسلطات الأمن بتسلقه الهيكل المعدني للجسر الحيوي في قلب العاصمة الأمريكية، حاملا معه رسائل تدعو إلى السلام وتجنب التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، وقد تسببت هذه الخطوة في استنفار أمني ملحوظ وإغلاق جزئي للطرق المؤدية إلى الجسر لضمان سلامة المارة والناشط.

وبالتزامن مع عملية التسلق، تجمع عشرات المتظاهرين في محيط الجسر وبالقرب من القواعد الأساسية له مرددين هتافات مؤيدة للناشط ومنددة بالسياسات الداعية للحرب، وأكد المشاركون في التظاهرة على ضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية بدلا من المواجهات المسلحة.

وعبر عدد من المؤيدين في تصريحات للجزيرة مباشر عن تضامنهم مع الناشط وخشيتهم من إقدام السلطات على اعتقاله.

كما رصدت الجزيرة مباشر مواصلة فرق الطوارئ والشرطة في واشنطن جهودها للتعامل مع الموقف، في ظل استمرار تواجد الناشط على علو شاهق، وسط ترقب من وسائل الإعلام والناشطين الحقوقيين لنهاية هذه المهمة الاحتجاجية وتداعياتها القانونية.