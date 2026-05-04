مسؤول فرنسي.. "إسرائيل تمارس وحشية في لبنان لم يعرفها التاريخ"

بالنسبة للدكتور جورج دياب وعائلته فإن منزلهم في منطقة "التل" بجنوب لبنان لم يكن مجرد حجارة، بل كان شاهدا على ذاكرة تمتد لخمسة عقود، لكن هذه الجدران لم تسلم من آلة التخريب الإسرائيلية.

حيث تعرض منزل النائب الأول لرئيس بلدية "مارني لي كومبيين" الفرنسية ذي الأصول اللبنانية لتدمير ممنهج شمل تحطيم النوافذ والأبواب وسرقة المحتويات، في مشهد بات يتكرر يوميا في قرى الجنوب اللبناني.

وفي حديثه لقناة الجزيرة، لم يخف دياب صدمته من حجم الدمار الذي حل بمنزل والده، مؤكدا أن ما حدث ليس "حادثا عرضيا"، بل هو جزء من سياسة أوسع تستهدف الممتلكات المدنية وتضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، وأن "ما تعرضت له منازل البلدة من سرقة وتخريب هو عمل غير مقبول؛ الممتلكات الخاصة يجب أن تظل بمنأى عن أي صراع ميداني".

وشدد دياب على أنه ورغم قضائه أكثر من نصف قرن في فرنسا، حيث تدرج في المناصب السياسية والطبية، إلا أن منصبه كمسؤول في فرنسا لا ينفصل عن جذوره اللبنانية، وأوضح أن ارتباطه بالجنوب هو ارتباط وجودي وإنساني، قائلا بكل فخر: "أنا مواطن فرنسي لي حقوق وواجبات، وواجبي ألا أنسى من أين أتيت، أنا إنسان جنوبي من قلب جنوب لبنان".

وشن دياب هجوما لاذعا على ممارسات الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أنها تتنافى مع أخلاقيات أي جيش نظامي في العالم، ووصف ما يحدث بأنه "وحشية" لم تمارس في حروب أخرى، مشيرا بوضوح إلى أن "من يسرق يسمى سارقا، حتى وإن كان يرتدي بزة عسكرية".

وأكد دياب أنه لن يقف صامتا تجاه ما جرى، حيث تعهد بملاحقة القضية عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة، ودعا إلى فتح تحقيق دولي شفاف لكشف ظروف الاعتداء على منازل المدنيين، كما شدد على ضرورة توفير حماية فعلية للمدنيين وبنيتهم التحتية في ظل العدوان المستمر.

وتأتي صرخة جورج دياب في ظل معاناة متواصلة في القرى الحدودية، حيث لا تستهدف الحرب المقاتلين فحسب، بل تمتد لتطال إرث وتاريخ العائلات اللبنانية، محاولة اقتلاعهم من أرضهم التي أكد دياب "أننا لن نتخلى عن حبة تراب واحدة منها".