البنتاغون في زمن هيغسيث.. إعادة تشكيل للجيش أم بداية عصر الفوضى؟

Secretary of Defense Pete Hegseth testifies before the Senate Armed Services Committee, on Capitol Hill, in Washington, Thursday, April 30, 2026. (AP Photo/Cliff Owen)
مصادر داخلية أكدت لغارديان أن هيغسيث يعيش في قلق من أن تتم إقالته (أسوشيتد برس)
بثينة فراس
Published On 4/5/2026

في قلب المؤسسة العسكرية الأقوى في العالم، حيث يفترض أن تُصنع القرارات بعقل بارد وانضباط صارم، تتصاعد روايات داخلية عن فوضى إدارية وإقصاء سياسي وقيادة تتجه نحو العزلة، في مشهد يثير قلقاً غير مسبوق.

ويرسم تقريران لصحيفتي غارديان وإندبندنت البريطانيتين صورة مقلقة عن حالة الارتباك داخل وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في ظل سياسات وزير الحرب بيت هيغسيث، التي قلبت هيكل القيادة في المؤسسة رأساً على عقب.

وبحسب التقريرين، فإن موجة الإقالات غير المسبوقة التي بدأت منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى السلطة، شملت 24 من كبار القادة العسكريين حتى الآن، جميعهم فصلوا دون تقديم مبررات مهنية واضحة.

وتنقل غارديان عن مصادر داخل البنتاغون أن الضباط الذين أُبعدوا كانوا يتمتعون بسجلات "لا تشوبها شائبة"، مما يعزز الانطباع لدى الكثيرين بأن الإقالات لم تكن مرتبطة بالكفاءة، بل بإعادة تشكيل المؤسسة وفق اعتبارات أيديولوجية.

WASHINGTON, DC - APRIL 29: U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth and his wife Samantha Hegset arrive for Hegseth's testimony before the House Armed Services Committee April 29, 2026 in the Rayburn House Office Building in Washington, DC. Hegseth and Caine testified on the Department of Defense Fiscal Year 2027 Budget Request. Win McNamee/Getty Images/AFP (Photo by WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
موظفو البنتاغون أكدوا أن هيغسيث اصطحب زوجته إلى عدة اجتماعات رسمية (الفرنسية)

رفيقة العزلة

وبعد أن أخلى هيغسيث البنتاغون من هذه الكفاءات، انشغل بقضايا تهمه شخصيا، مثل إصلاح خدمات القساوسة في البنتاغون -وفق التقريرين- وترك قيادة وزارته -بما في ذلك إدارة شؤون 2.1 مليون فرد عسكري و770 ألف موظف مدني حول العالم، لنائبه ستيف فاينبرغ، وهو ملياردير يمتلك شركة استثمارية.

ولم يستطع مراقبون وصف ما يرونه إلا بأنه "فوضى"، وقد أكدت مصادر من داخل البنتاغون لغارديان أن الثقة بقيادة هيغسيث تتزعزع مع تزايد عزلته، وتراجع حضوره من المفاصل البيروقراطية للوزارة.

U.S. President Donald Trump speaks next to U.S. Defense Secretary Pete Hegseth during a cabinet meeting at the White House in Washington, D.C., U.S., March 26, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein
التقارير تقول إن هيغسيث قلق من أن يقيله ترمب (رويترز)

وتضيف المصادر أن هيغسيث أصبح يحيط نفسه بمجموعة صغيرة من الأصدقاء المقربين والأقارب، بعد تخليه عن كبار قادة المؤسسة العسكرية.

وتشير المصادر ذاتها إلى أن الوزير يعيش أيامه في ريبة وقلق من أن يواجه المصير نفسه الذي جلبه على غيره وتتم إقالته، رغم توليه منصبا يُفترض أن يكون من أكثر المناصب استقرارا وحساسية، بحسب الصحيفتين.

وتزامنا مع ذلك، تفاجأ موظفو البنتاغون بأن وزيرهم أصبح يصطحب زوجته جنيفر معه -كانت تعمل معه سابقا في "فوكس نيوز"- إلى الاجتماعات الرسمية، ولم يتضح أن لها دورا حتى الآن سوى الجلوس في الصفوف الخلفية والاستماع إلى زوجها.

أما رفاقه المقربون الآخرون، فتشير التقارير إلى أنهم شقيقه فيل، الذي عينه مستشارا أول، إلى جانب تيم بارلاتوري، المحامي الذي مثل سابقا كلا من هيغسيث وترمب، إضافة إلى ريكي بوريا، وهو جندي مشاة بحرية سابق من الإدارة السابقة توطدت علاقته بالوزير.

FILE PHOTO: General Randy George, Chief of Staff of the U.S. Army speaks during a ceremony honoring prisoners of war, at the Pentagon in Washington, D.C. U.S., September 19, 2025. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo
هيغسيث طلب من الجنرال الأمريكي راندي جورج أن يستقيل (رويترز)

الولاء للرئيس لا الدستور

ويرى محللون عسكريون أن الإقالات تتقاطع مع توجهات أوسع وردت في "مشروع 2025"، الذي ساهم في صياغة قرارات ترمب الرئاسية، والذي يهدف إلى إعادة تشكيل مؤسسات الدولة وفق رؤية محافظة صارمة، بحسب الصحيفتين.

وفي هذا السياق، يقول الجنرال المتقاعد بول إيتون -الذي تولى قيادة القوات الأمريكية بعد غزو العراق عام 2003- لغارديان إن المشروع "تحدث صراحة عن تطهير في الضباط واستهداف ما يسمى بالقيادات اليقظة".

ويحذر الجنرال من أن الهدف النهائي هو "إنشاء قوات مسلحة نقية أيديولوجيا، تكون مطيعة للرئيس ووزير الحرب، ويكون ولاؤها لشخص لا للدستور"، مضيفا أن عمليات التطهير هذه تقوض القدرة العملياتية للجيش الأمريكي، خاصة في ظل التوترات مع إيران.

النووي بلا رادع

وأشارت الصحيفة إلى أن قادة البنتاغون ظلوا دائما "خط الدفاع الأخير" في وجه أي قرارات متهورة قد تصدر من البيت الأبيض، خاصة مع امتلاك الرئيس سلطة استخدام السلاح النووي، ولكن هذا الافتراض المسلم به بات موضع شك بعد موجة الإقالات الأخيرة، التي ألجمت لسان الموظفين عن انتقاد القيادة خشية الإقالة، وأخلت المؤسسة من أي معارض قوي.

وتتزايد المخاوف مع تقارير غير مؤكدة عن نقاشات داخل البيت الأبيض بشأن استخدام السلاح النووي ضد إيران، مما يطرح تساؤلات حول من يملك فعليا القدرة على كبح مثل هذه القرارات.

وفي هذا السياق، يقول الخبير في الأمن القومي جو سيرينسيوني لصحيفة غارديان، إن "الناس لا يدركون أن الرئيس يمتلك سلطة مطلقة وغير مقيدة لإطلاق الأسلحة النووية وقتما يشاء"، وبالتالي من الضروري فرض قواعد جديدة تحكم سلسلة اتخاذ القرارات.

TEHRAN, IRAN - APRIL 20: Representatives from more than a dozen foreign diplomatic missions, United Nations offices, and the media view damage at sites previously targeted by US-Israeli strikes, on April 20, 2026 in Tehran, Iran. On April 8 President Donald Trump announced a two-week ceasefire between the US and Iran. Peace talks facilitated by Pakistan have since made halting progress, reportedly over Iran's nuclear capabilities and control of the Strait of Hormuz. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
خبراء حذروا من أن الجيش تحت قيادة هيغسيث اتخذ عدة قرارات غير قانونية بما في ذلك قصف إيران (غيتي)

ويوضح الخبير أن "احتمال شن رئيس مجنون لحرب نووية" تهديد حقيقي، لأن الجيش أثبت على مدار السنة الماضية أنه قد يخرق القانون الدولي بناء على أمر رئاسي.

وأضاف الخبير أن "الهجمات على قوارب المخدرات المزعومة في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ، واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والحرب على إيران، كانت كلها أعمالا غير قانونية، ومع ذلك نفذها الجيش جميعها".

وتعكس هذه التطورات -كما تنقلها غارديان وإندبندنت- تحولا مقلقا في طبيعة العلاقة بين القيادة السياسية والعسكرية في الولايات المتحدة، خاصة أن المؤسسة العسكرية الحالية بقيادة هيغسيث قد لا تملك الإرادة أو حتى القدرة على كبح القرارات الخطيرة.

المصدر: إندبندنت + غارديان
