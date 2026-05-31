ترمب: قواتنا ستنسحب بمجرد فتح مضيق هرمز ومعالجة الملف النووي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنهم قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي.

وأوضح ترمب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن الاتفاق الدبلوماسي هو أفضل خيار لأن التوقيع يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة فورا، وقال "يجب فتح مضيق هرمز فورا ومن دون أي رسوم عبور ومنع طهران نهائيا من حيازة أي سلاح نووي".

وأضاف ترمب "نحن ننتصر في إيران والمواجهة الحالية تمثل انتصارا كاملا للولايات المتحدة"، وتابع "الضمانة الوحيدة والأساسية التي أتمسك بها هي منع إيران من حيازة أي أسلحة نووية"، مشيرا إلى أن الإيرانيين وافقوا بالفعل على عدم تطوير سلاح نووي أو شرائه.

وفي حديثه للصحفية لارا ترمب، أوضح الرئيس الأمريكي أن إيران في موقف سيئ للغاية وليس لديها جيش وكل ما تملكه هو الكلام المعسول والإعلام المزيف، وقال "دمرنا الجيش الإيراني والبحرية والقوات الجوية والدفاعات المضادة للطائرات".

ومع اعترافه بأن الإيرانيين مفاوضون متمرسون للغاية، وأن الأمر يستغرق وقتا، قال ترمب "نحصل على ما نريده من طهران ببطء وثبات وإذا لم يتحقق ذلك فسننهي الصراع بطريقة مختلفة تماما"، موضحا "إذا لم يكن الاتفاق منصفا لنا فسنلجأ من جديد إلى وزارة الحرب".

وأضاف الرئيس الأمريكي "استهدفنا القيادة الإيرانية أكثر من مرة ومن تبقى منها أصبح أكثر عقلانية"، مشيرا إلى أنه يمكن وصف ما حدث بأنه تغيير للنظام "وقد قلت إن إيران سترفع الراية البيضاء للاستسلام".

وفي السياق نفسه، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن طلبات ترمب الأخيرة تسببت في إطلاق جولة جديدة من الأخذ والرد بين واشنطن وطهران، مؤكدا أنه سيكون هناك اتفاق مع إيران لكن موعد إبرامه لا يزال غير محسوم.