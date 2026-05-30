من الخان الأحمر إلى الفنادق والمطار.. ما وراء مخطط القدس 2050 الاستيطاني؟

يواجه ملف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية تحولا جيوسياسيا هو الأشد خطورة منذ عقود، يتجاوز حدود التوسع العمراني التقليدي نحو الحسم الجغرافي الشامل. فمع إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن طرح مناقصات لبناء 3400 وحدة استيطانية ضمن مشروع إي 1 (E1) الإستراتيجي شرق القدس المحتلة، تتكشف ملامح هندسة إحلالية تهدف إلى محو حدود المدينة وعزلها بالكامل وفق آراء الخبراء.

وفكك الباحث المختص بشؤون الاستيطان والقدس الأستاذ خليل التفكجي الهندسة الجيوسياسية التي تعمل عليها المشاريع الاستيطانية الحالية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يتعامل مع القدس كمدينة حدودية ضيقة، بل يهدف إلى تحويلها إلى "القدس الكبرى" عبر حزام ومستعمرات ضخمة تشغل مساحة طولية تقارب 35 كيلومترا وعرضا يصل إلى 20 كيلومترا.

وووفقا لرؤية التفكجي، فإن هذا المشروع يؤدي إلى إغلاق المنطقة الشرقية للقدس تماما وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، وهو ما يترجم ميدانيا الرؤية الصهيونية التاريخية بتدمير الاتصال الجغرافي الفلسطيني.

القدس 2050

ومن جانبه، يحذر رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي من خطورة المشهد الاستيطاني الحالي وكونه بات على مشارف التطبيق النهائي الفعلي، مشددا في الوقت ذاته على أن أي مراهنة فلسطينية أو دولية على موقف أمريكي ضاغط لوقف هذه المخططات ما هي إلا "رهان خاسر ووهم كبير" في ظل التبني الكامل للمشروع الاستعماري من قبل واشنطن.

ويضع البرغوثي هذا المشهد في سياقه التاريخي، مؤكدا أن المنطقة المستهدفة بمشروع إي 1 (E1) شرق القدس تواجه استهدافا منهجيا ثابتا للحركة الصهيونية يمتد منذ عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، حيث سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتثبيته كأمر واقع مع تتابع الإدارات الأمريكية لطمس خيار الدولة الفلسطينية.

إعلان

كما تحدث التفكجي عن ارتباط هذا التمدد الإسرائيلي بالمخطط الشامل المعروف بـ"القدس 2050″، والذي يسعى لإعادة صياغة هوية المدينة ديموغرافيا واقتصاديا عبر مشاريع عملاقة؛ تبرز منها إقامة مطار دولي ضخم في منطقة "النبي موسى"، وتشييد بنية تحتية سياحية هائلة تضم نحو 12 ألف غرفة فندقية على أراضي القدس الشرقية وحواف الغور تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة.

لا ردع

وفي قراءته للموقف، ركز الباحث في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى على التوقيت والسياق السياسي الذي تتحرك فيه الحكومة الإسرائيلية الحالية لتمرير هذه المناقصات الاستيطانية الخطيرة.

وأوضح مصطفى أن تل أبيب تستغل بشكل كامل حالة الصمت الدولي المطبق، وتراجع الاهتمام العالمي بالقضية الفلسطينية في ظل الأزمات الإقليمية الراهنة، لتسريع وتيرة البناء في مشروع إي 1 (E1) دون رادع.

وأشار الباحث الفلسطيني إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ترى في الظرف الدولي الراهن فرصة مواتية لفرض وقائع جديدة على الأرض مستفيدة من غياب أي ضغوط حقيقية أو عقوبات دولية يمكن أن تلجم سياساتها الاستيطانية.