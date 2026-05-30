"لا لتسليح إسرائيل".. غزة ولبنان يشعلان شوارع ألمانيا

شهدت العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت مسيرة حاشدة تنديدا باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، لتتجدد بذلك سلسلة التظاهرات الأوروبية الداعمة للقضية الفلسطينية.

وفي سياق متصل، انطلقت مسيرة أخرى في مدينة أوسنابروك الألمانية، رفضا لصفقة بيع مصنع ألماني لشركة "رافائيل" الإسرائيلية المتخصصة في تصنيع الأسلحة.

ووجّه المتظاهرون مطالبات حازمة للحكومة الألمانية بضرورة الوقف الفوري لتصدير السلاح وتقديم الدعم المالي للاحتلال الإسرائيلي. كما وجهوا اتهامات مباشرة لشركات ألمانية كبرى، أبرزها "فولكس فاغن"، بالتواطؤ في حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة عبر استمرار علاقاتها التمويلية والاقتصادية مع إسرائيل.

كما خرجت في العاصمة الفرنسية باريس مظاهرة داعمة للقضية الفلسطينية، دعا إليها ناشطون للمطالبة بإطلاق سراح لاجئ سياسي وأسير فلسطيني محرر اعتقلته السلطات الفرنسية قبل عامين بناء على ما ذكره متظاهرون إنها وشايات إسرائيلية على خلفية تهم وصفوها بالملفقة وصفوها بالإرهاب.

وتأتي تحركات اليوم امتدادا لحراك مستمر، إذ شهدت برلين قبل أيام وقفة احتجاجية للمطالبة بفرض مقاطعة أكاديمية شاملة على إسرائيل.

كما استثمر المحتجون في العديد من الدول الأوروبية مسيرات "عيد العمال العالمي" (1 مايو/أيار) لتحويلها إلى منصات دولية للتضامن مع قطاع غزة والتنديد بالحرب.

وعلى صعيد متصل، كانت العواصم الأوروبية قد أحيت مؤخرا ذكرى النكبة الفلسطينية باحتجاجات واسعة، أبرزها المسيرة الضخمة التي انطلقت من محيط متحف "فيكتوريا وألبرت" في العاصمة البريطانية لندن.

وجابت الحشود شوارع المدينة مرددة هتافات تطالب بإنهاء الاحتلال وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجروا منها عام 1948.

وبرز في هذه المسيرة مشاركة لافتة لمجموعات من اليهود والحاخامات المناهضين للصهيونية، الذين أكدوا رفضهم لممارسات الاحتلال، مشددين على أن إسرائيل لا تمثل الديانة اليهودية، وأن حق الفلسطينيين في العودة إلى أرضهم هو حق تاريخي وثابت.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 72 ألفا و938 شهيدا و172 ألفا و919 مصابا.