شاهد ما حدث على الهواء.. صاروخ إسرائيلي يفاجئ طاقم الجزيرة في النبطية

تحولت تغطية إعلامية مباشرة من مدينة النبطية جنوب لبنان إلى مشهد ميداني صادم، بعدما دوى انفجار ضخم بالقرب من موقع مراسلي الجزيرة أثناء نقلهم تطورات التصعيد الإسرائيلي المتواصل في المنطقة، في واقعة عكست حجم المخاطر التي باتت تلاحق المدنيين والمسعفين والصحفيين مع اتساع رقعة الغارات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني.

فبينما كان مدير مكتب الجزيرة في لبنان مازن إبراهيم يشرح على الهواء مباشرة أبرز ما ورد في كلمة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بشأن التصعيد الإسرائيلي، قاطع حديثه دوي انفجار هائل هز المكان، وارتفعت سحب كثيفة من الدخان الأسود في محيط مدينة النبطية، ما دفع مذيعة الجزيرة إلى قطع الحوار فورا للاطمئنان على سلامة الطاقم الصحفي.

وسادت لحظات من الترقب البث المباشر، قبل أن يعود إبراهيم عبر اتصال هاتفي مؤكدا سلامة أفراد الطاقم، موضحا أن مقاتلة حربية إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه منطقة قريبة من مستشفى النجدة الشعبية في النبطية، وأن الانفجار وقع على بعد مئات الأمتار فقط من موقع وجودهم.

وقال إبراهيم إن قوة الانفجار كانت شديدة للغاية، وإن الدخان غطى المنطقة بالكامل، فيما هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف نحو موقع الاستهداف لمحاولة تحديد طبيعة الأضرار والخسائر التي خلفتها الغارة.

وأوضح أن الاستهداف الجديد يأتي ضمن موجة تصعيد متواصلة تشهدها النبطية ومحيطها منذ أيام، مشيرا إلى أن المنطقة تعرضت خلال الساعات الأخيرة لسلسلة غارات واستهدافات متكررة طالت بلدات عدة في القضاء، إضافة إلى عمليات استهداف نفذتها طائرات مسيرة ضد سيارات وأهداف متحركة.

وأشار مدير مكتب الجزيرة إلى أن وتيرة الهجمات الإسرائيلية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية، موضحا أن نحو أربعين بلدة في المنطقة تعرضت للقصف بدرجات متفاوتة، بينما سُجِّلت غارات على مناطق كفر رمان وكفر تبنيت وشوكين وميفدون وزوطر الشرقية ومحيط يحمر الشقيف وغيرها من القرى الجنوبية.

تكرار المشهد

وفي اللحظة ذاتها تكرر المشهد بالصورة نفسها الدرامية خلال تغطية كان يجريها مراسل الجزيرة مباشر من جنوب لبنان جواد شكر من الموقع نفسه تقريبا. فبينما كان يتحدث عن تصاعد الغارات الإسرائيلية في قضاء النبطية، دوى انفجار ضخم ومفاجئ على مقربة مباشرة من مكان التصوير.

وخلال البث المباشر، ظهر شكر وهو يصف لحظات الانفجار قائلا إن الأحجار تناثرت في محيطهم فور وقوع الغارة، فيما تصاعدت سحب كثيفة من الغبار والدخان لتغطي المكان بالكامل.

وأكد أن الغارة استهدفت منطقة تقع عند مدخل مستشفى النجدة الشعبية، بالقرب من تجمع لسيارات الإسعاف والطواقم الطبية والصحفيين، موضحا أن شدة الانفجار أدت إلى تناثر الحجارة والركام في محيط الموقع، بينما سارعت سيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني للتحرك نحو المنطقة المستهدفة.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية كانت تحلق على ارتفاع منخفض فوق المنطقة قبل تنفيذ الغارة، مؤكدا أن المشهد الذي ظهر على الهواء يعكس طبيعة التصعيد الذي تشهده النبطية منذ ساعات الصباح الأولى.

ووفق ما نقل شكر من الميدان، فإن الغارات لم تقتصر على محيط المدينة، بل امتدت إلى مواقع وقرى عديدة في القضاء، بالتزامن مع استهدافات نفذتها الطائرات المسيرة ضد سيارات ودراجات نارية، إضافة إلى قصف مدفعي وقذائف فسفورية طالت مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني.

كما لفت إلى أن القصف طال محيط قلعة الشقيف التاريخية، حيث كانت أعمدة الدخان تتصاعد فوق التلال المحيطة بالموقع الأثري، في وقت استمرت فيه المواجهات العسكرية في عدد من المحاور القريبة.

وأظهرت المشاهد المباشرة حالة من الاستنفار الشديد في محيط مستشفى النجدة الشعبية، مع تحرك سيارات الإسعاف وإخلاء بعض المواقع القريبة، بينما غطت طبقات كثيفة من الغبار والدخان أجزاء واسعة من المنطقة.