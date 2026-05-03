صدور العدد 30 من لباب.. الحرب على إيران وتحولات النظام الدولي

أصدر مركز الجزيرة للدراسات العدد الثلاثين من مجلة لباب للدراسات الإستراتيجية، في ظل سياق دولي وإقليمي معقد يتزامن مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وهي الحرب التي تشكّل محورًا تحليليًّا رئيسًا في هذا العدد.

يعالج العدد الحرب التي اندلعت في 28 فبراير/شباط 2026، والتي بدأت بهجمات استهدفت قيادات عليا في إيران، قبل أن تردّ طهران بضربات طالت دول الخليج، ما أفضى إلى تداعيات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي، شملت تهديدات غير مسبوقة للاستقرار الإقليمي وخسائر كبيرة في الاقتصاد العالمي. ويقدّم العدد مقاربة تحليلية ترى في هذه الحرب نموذجًا لتحولات أوسع في طبيعة الصراعات المعاصرة، في ظل تداخل الأبعاد العسكرية والاقتصادية والسياسية ضمن بنية صراع مركّبة.

يتضمن العدد دراسة تحليلية بعنوان "الحرب الأميركية/الإسرائيلية على إيران: سياق التصعيد ومسارات الحرب"، تتناول ديناميات التصعيد وتوازنات الردع واحتمالات توسع الصراع، إلى جانب دراسة "في سياق الحرب على إيران: لبنان بين الحزب والدولة"، التي ترصد تفاعلات الداخل اللبناني في ضوء تشابكاته الإقليمية والدولية.

يضع العدد هذه الحرب ضمن سياق أوسع من التحولات العالمية المتسارعة، ويضم دراسات تعالج أثر التحولات التكنولوجية في الصراع، من بينها "ما بعد الإنسانية وحروب الجيل الخامس"، التي تناقش إعادة تشكيل الحرب في ظل تنامي دور الذكاء الاصطناعي، ودراسة "الذكاء الاصطناعي وتحولات الحرب المعاصرة: غزة نموذجًا"، التي تحلّل دور الأنظمة الخوارزمية في إدارة العمليات العسكرية.

في موازاة ذلك، يناقش العدد التحولات البنيوية في النظام الدولي من خلال دراسة "إرهاصات أفول الهيمنة الغربية وإعادة تشكيل النظام الدولي"، التي ترصد صعود قوى دولية جديدة وتراجع الهيمنة الغربية، إضافة إلى دراسة "الصبر الإستراتيجي"، التي تتناول الزمن أداة في موازين القوة وإدارة الصراعات.

إعلان

يشمل العدد أيضًا موضوعات تتصل بقضايا التنمية والتفاعلات الداخلية، منها دراسة "الدور التنموي للمرأة القطرية" التي تبرز إسهامها في دعم الاقتصاد غير النفطي، ودراسة "التدبير الناعم للحركات الاحتجاجية في المغرب" التي تتناول تحولات إدارة الاحتجاجات.

يُختتم العدد بقراءة نقدية لكتاب يتناول صعود الصين وتحولات موازين القوة العالمية، في إطار يعكس اتجاهات إعادة تشكيل النظام الدولي.

يعكس هذا العدد توجهًا تحليليًّا يركّز على فهم تعقيدات المرحلة الراهنة من خلال مقاربات متعددة المستويات، تربط بين الحروب المعاصرة والتحولات التكنولوجية والبنيوية في النظام الدولي.

للاطلاع على العدد، يرجى الضغط هنا.