سياسة|صحافة|إسرائيل

الإنجيليون لم يعودوا كتلة مضمونة.. إسرائيل تفقد دعامتها الإستراتيجية

حفظ

BETHLEHEM, WEST BANK - DECEMBER 24: Members of the clergy take part in the yearly Christmas procession led by Latin Patriarch of Jerusalem outside the Church of the Nativityon December 24, 2025 in Bethlehem, West Bank. There was more public celebration of the Christmas period in Bethlehem this year, after observances were largely suspended in 2024 and 2023 following the war in Gaza sparked by the Oct. 7, 2023 attacks. During that period, life in the West Bank also became more volatile: Israeli forces stepped up raids on alleged militants, police have clashed with protesters, and there has been a rise in violent attacks on Palestinians by Israeli settlers. (Photo by Faiz Abu Rmeleh/Getty Images)
المسيحيون الفلسطينيون نالوا نصيبهم من عنف الاحتلال الإسرائيلي (غيتي إيميجز)
أمين خلف الله
Published On 3/5/2026

لم يعد تآكل صورة بنيامين نتنياهو محصورًا في ساحات الجامعات الأمريكية أو داخل الحزب الديمقراطي. فالمؤشرات التي ترصدها صحف ومراكز بحث إسرائيلية تكشف أن شرخًا جديدًا يتسع داخل واحدة من أكثر البيئات التي استثمر فيها نتنياهو لعقود، وهي القاعدة المسيحية، وخصوصًا الإنجيلية، التي شكلت رافعة سياسية ودينية لإسرائيل في الولايات المتحدة.

فقد كتبت نوعا لاندو، نائبة رئيس تحرير هآرتس وعضو هيئة تحريرها، أن نتنياهو نجح “بمساعدة شبكة منظمة من المنظمات والمانحين والمستشارين” في صناعة “تحالف مصطنع بين اليمين المسيحي واليمين اليهودي”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وتكمن أهمية الكاتبة في أنها لا تكتب من الهامش، بل من موقع تحريري مركزي في صحيفة إسرائيلية ليبرالية تتابع السياسة الخارجية وصورة إسرائيل في الغرب.

وتشير الكاتبة إلى العلاقة التي تحولت من تحالف قيمي إلى صفقة سياسية انتفع منها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خصوصًا في دعم الاستيطان ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مضيفة أن “الفلسطينيين كانوا الضحايا الرئيسيين لهذه السياسة الدينية”، مع مفارقة أن بينهم مسيحيين فلسطينيين.

Palestinian Greek Orthodox Archbishop Atallah Hanna (C) and clergy mean attend a demonstration in Beit Jala on the outskirts of the West Bank city of Bethlehem on May 17, 2021, to express their support with Gaza and Sheikh Jarah. Israeli jets kept pounding Gaza, as the enclave's residents cowered indoors and the violence that has killed more than 200 people, most of them Palestinians, entered a second week. (Photo by HAZEM BADER / AFP)
وقفة احتجاجية للمسيحين في القدس ردا على الاعتداءات الاسرائيلية (الفرنسية)

وتصف الكاتبة ما يجري بأنه "انهيار لهذا التحالف المتطرف"، موضحة أن اليمين المسيحي في الولايات المتحدة بدأ “يشكك فيه بصوت أعلى”، بينما تطلق الفصائل الدينية القومية في إسرائيل غضبها “ضد المسيحية والمسيحيين”، مما يكشف التناقض بين خطاب إسرائيل أمام المسيحيين في الخارج وسلوك التيارات المتطرفة تجاه المسيحيين في الداخل.

الوجه الميداني

وفي صحيفة يديعوت أحرنوت، يقدم الصحفي عوديد شالوم الوجه الميداني لهذه الأزمة من الحي الأرمني في القدس، حيث ينقل شهادة جيرو ساندوني، صاحب متجر خزف أرمني، الذي يقول: “إن البصق على رجال الدين المسيحيين، وعلى الرموز المسيحية، وعلى الدير الأرمني واللعن لا يتوقفان".

إعلان

وينقل شالوم عن هاغوب غرانازيان، من أبناء المجتمع الأرمني الفلسطيني، قوله إن بعض المسيحيين “يفكرون مرتين قبل ارتداء رمز مسيحي بارز، كقلادة مثلا”، خشية التعرض للإهانة، ويضيف بعد تمزيق علم كنسي في عيد الفصح: “تخيل ردة الفعل لو حدث شيء كهذا لرمز يهودي! يا له من ضجيج سيُثار!”.

وما تنقله يديعوت أحرونوت في تقرير شالوم يكشف أثر الاعتداءات على السلوك اليومي، لا على رجال الدين وحدهم، فحين يخاف الإنسان من إظهار رمزه الديني في مدينة يفترض أنها مركز للديانات الثلاث، تصبح حرية العبادة شعارًا كاذبا لا يمت بالواقع المرير الذي يعيشه المسيحيون في القدس ناهيك عن المسلمين.

الاحتلال يمنع الحجاج المسيحيين من دخول كنيسة القيامة
الاحتلال يمنع الحجاج المسيحيين من دخول كنيسة القيامة (الجزيرة)

ويمنح مركز روسينغ للتعليم والحوار هذه الشهادات سندًا رقميًا، فبحسب تقريره السنوي عن الاعتداءات على المسيحيين في إسرائيل والقدس الشرقية عام 2025، سُجلت 155 حادثة، بينها 61 اعتداء جسديا، و52 اعتداء على ممتلكات كنسية، و28 حالة مضايقة، و14 حادثة تشويه أو تخريب للافتات مسيحية.

لذلك تصبح الحوادث -بحسب شالوم- مثل تحطيم جندي إسرائيلي تمثالا للمسيح في جنوب لبنان أو الاعتداء على راهبة في القدس، جزءًا من سياق أوسع لا مجرد “تصرف فردي”.

الدعم المتآكل

وتتجاوز الأزمة حدود القدس إلى القاعدة المسيحية الإنجيلية في الولايات المتحدة، ففي تحليل نشره معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي ، أحد أبرز مراكز التفكير الأمني في تل أبيب بعنوان “أزمة حادة في مكانة إسرائيل في الولايات المتحدة”، أعدّه البروفيسور تيد ساسون، الباحث في شؤون يهود الولايات المتحدة والشتات ومؤلف كتاب "الصهيونية الأمريكية الجديدة"، حذر ساسون من أن تدهور صورة إسرائيل لم يعد مقتصرًا على الديمقراطيين أو التيارات الليبرالية، ولكن بات يظهر أيضًا وسط جماعات كانت تعتبر كتلة مضمونة لإسرائيل، منها الجمهوريون والإنجيليون الشباب.

كما اعتبر التقرير أن المعطيات المتراكمة تشير إلى أن الأجيال الأمريكية الشابة لا تنظر إلى إسرائيل بإيجابية واضحة.

BETHLEHEM, WEST BANK - DECEMBER 24: Members of the clergy take part in the yearly Christmas procession led by Latin Patriarch of Jerusalem outside the Church of the Nativityon December 24, 2025 in Bethlehem, West Bank. There was more public celebration of the Christmas period in Bethlehem this year, after observances were largely suspended in 2024 and 2023 following the war in Gaza sparked by the Oct. 7, 2023 attacks. During that period, life in the West Bank also became more volatile: Israeli forces stepped up raids on alleged militants, police have clashed with protesters, and there has been a rise in violent attacks on Palestinians by Israeli settlers. (Photo by Faiz Abu Rmeleh/Getty Images)
رجال دين مسيحيون في المسيرة السنوية لعيد الميلاد خارج كنيسة المهد في بيت لحم (غيتي إيميجز)

وتزيد الصورة وضوحا في أحدث مؤشرات مركز بيو للأبحاث المنشورة الشهر الماضي حيث كشفت أن 60% من الأمريكيين يحملون نظرة سلبية تجاه إسرائيل، و59% لا يثقون بنتنياهو في الشؤون الدولية.

وحتى بين البروتستانت الإنجيليين البيض، الذين ما زالوا الأكثر إيجابية تجاه إسرائيل، تبلغ الثقة بنتنياهو 52% فقط.

نتنياهو عبء

وهنا تتحول المشكلة من تراجع صورة إسرائيل إلى تراجع صورة نتنياهو شخصيا، فالرجل الذي بنى علاقته باليمين المسيحي بوصفه “حامي إسرائيل التوراتية” بات يواجه جمهورًا مسيحيًا يرى صور غزة، ويسمع عن الاعتداءات على الكنائس، ويتابع إذلال المسيحيين في القدس والضفة.

وتكشف مقالات هآرتس ويديعوت أحرونوت، مدعومة بأرقام مركز روسينغ  ومعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي  ومركز بيو الأمريكي، أن نتنياهو لا يخسر المسيحيين دفعة واحدة، لكنه يخسر احتكار الحديث باسمهم.

إعلان

فقد بُني التحالف الإنجيلي–الإسرائيلي على رواية دينية وسياسية منحت اليمين الإسرائيلي دعمًا واسعًا، غير أن الحرب، وصعود التيار الديني القومي، وتزايد الاعتداءات على المسيحيين، وتراجع الثقة الأمريكية بنتنياهو، حولت هذا التحالف من رصيد إستراتيجي إلى عبء آخذ في الانكشاف.

المصدر: الصحافة الإسرائيلية
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

إعلان