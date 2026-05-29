روسيا تنزف في أوكرانيا والحرب تدخل مرحلة إعادة تشكيل طويلة المدى

يمكن قراءة الحرب في أوكرانيا من تقريرين في صحيفتي فايننشال تايمز وإندبندنت البريطانيتين بوصفها مرحلة جديدة من الصراع تتداخل فيها التحولات العسكرية مع الحرب السيبرانية والتقنية، مع تغيّر ميزان المبادرة بين موسكو وكييف.

ينقل تقرير إندبندنت عن المديرة العامة لوكالة الاستخبارات البريطانية آن كِيست-باتلر تقديرات تشير إلى أن روسيا فقدت ما يقارب نصف مليون جندي منذ بدء عملياتها في أوكرانيا عام 2022.

وترى كِيست-باتلر أن هذه الخسائر تعكس تراجعاً ميدانياً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بل وتُظهر أنه "يتراجع في ساحة المعركة"، كما تحذر من أن موسكو، بحسب تقييمات الاستخبارات الغربية، لا تكتفي بالحرب التقليدية، بل توسّع ما يُعرف بالحرب الهجينة ضد بريطانيا وأوروبا، عبر استهداف البنى التحتية وسلاسل الإمداد وشن عمليات تجسس وهجمات سيبرانية.

أهداف روسيا تتجاوز أوكرانيا

وتضيف إندبندنت، نقلاً عن مصادر استخباراتية، أن الحرب باتت تتجاوز الجبهة الأوكرانية لتشمل الفضاء الرقمي والهجمات غير التقليدية، في وقت تتزايد فيه مخاطر التصعيد غير المباشر داخل أوروبا.

كما تشير إلى تحذيرات من استخدام الذكاء الاصطناعي كسلاح ناشئ، قد يُستخدم "تحت عتبة الحرب التقليدية"، بهدف إحداث اختراقات وتجسس رقمي متقدم، وتعطيل أنظمة مالية أو لوجستية، أو في الاستهداف المعنوي أو السياسي دون إطلاق نار مباشر، ما يرفع من احتمالات سوء التقدير الإستراتيجي.

أوكرانيا بدأت تقلب المعادلة

في المقابل، يقدّم تقرير فايننشال تايمز صورة أكثر تعقيداً للتحولات داخل ساحة المعركة نفسها، حيث يرى أن أوكرانيا بدأت "تقلب المعادلة" لصالحها بفضل التطور السريع في صناعة الطائرات المسيّرة.

يصف التقرير الذي أعدّه مراسلا فايننشال تايمز في كييف وبرلين كيف أصبحت الطائرات المسيرة عنصرًا حاسمًا في إعادة تشكيل موازين القوة، مع إنتاج آلاف الوحدات شهرياً وتطوير قدرات ضرب بعيدة المدى تستهدف العمق الروسي.

وبحسب الصحيفة، فإن شركات أوكرانية دفاعية محلية باتت تنتج مئات الطائرات يوميا بتكلفة منخفضة نسبياً، ما مكّن كييف من تنفيذ ضربات وصلت إلى منشآت نفطية ومواقع عسكرية داخل روسيا، بما في ذلك مناطق بعيدة عن خطوط القتال التقليدية.

ويشير التقرير إلى أن هذه الطائرات لم تعد مجرد أدوات استطلاع، بل أصبحت سلاحا عملياتيا رئيسيا يغيّر طبيعة الحرب، عبر ما يُسمى بـ "منطقة القتل" التي تمتد لعشرات الكيلومترات على خطوط الجبهة.

فايننشال تايمز:

أوكرانيا تقلص الفجوة البشرية

وتنقل فايننشال تايمز عن مسؤولين عسكريين أوكرانيين ومحللين غربيين أن هذا التحول ساعد أوكرانيا على تقليص الفجوة البشرية مع روسيا، خاصة في ظل تفوق موسكو العددي، كما ساهم في إبطاء التقدم الروسي الذي كان يُخشى أن يتسارع في 2025، إذ أصبحت الهجمات الروسية أكثر كلفة وأقل فعالية تحت ضغط المسيّرات الأوكرانية.

في المقابل، لا تزال روسيا، بحسب التقرير، قادرة على تحقيق تقدم تدريجي في بعض الجبهات، لكنها تواجه صعوبات متزايدة في الجانب اللوجستي والإمداد نتيجة لاستهداف أوكرانيا المستمر لمخازن الوقود وخطوط الإمداد. كما بدأت موسكو، وفق مصادر روسية وأوكرانية، بإعادة تموضع هذه المخازن بعيداً عن الخطوط الأمامية لتقليل الخسائر.

لم تعد مجرد مواجهة تقليدية

وتلتقي الصحيفتان عند نقطة مركزية، وهي أن الحرب لم تعد مجرد مواجهة تقليدية بين جيشين، بل أصبحت حرب استنزاف طويلة تتداخل فيها التكنولوجيا مع الاقتصاد والسياسة الداخلية. ففي حين تؤكد إندبندنت اتساع نطاق "الحرب الهجينة" الروسية ضد الغرب، تركز فايننشال تايمز على أن أوكرانيا طوّرت بدورها نموذجاً حربياً جديداً يعتمد على الابتكار والتصنيع السريع بدل الاعتماد الكامل على الدعم الغربي.

ومع ذلك، لا يتفق التقريران على حسم اتجاه الحرب. فبينما ترى كييف، وفق فايننشال تايمز، أنها في موقع أفضل مقارنة بالعام السابق، وتحاول تعزيز استقلالها العسكري تدريجياً، تؤكد تحليلات عسكرية غربية أن روسيا لا تزال تمتلك تفوقاً كمّياً في القوات والموارد، ما يجعل الحرب مفتوحة على احتمالات طويلة الأمد.

ختاما تخلص الصحيفتان إلى عكس صورة حرب تتغير أدواتها أكثر مما تتغير أهدافها: روسيا تخوض حرب استنزاف واسعة تتجاوز أوكرانيا إلى أوروبا، وأوكرانيا ترد بتحول نوعي نحو حرب التكنولوجيا والمسيّرات، في صراع يبدو أنه دخل مرحلة إعادة تشكيل طويلة المدى، لا مرحلة حسم قريب.