الغارديان: أوامر نتنياهو باحتلال 70% من غزة تطيح بخطة ترمب

وقالت صحيفة الغارديان إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصدار أوامر بالسيطرة على 70% من قطاع غزة يشكل تهديدا مباشرا لأي وقف إطلاق نار هش في القطاع.

وأضافت الصحيفة أن خبراء حذروا من أن هذه السياسة قد تقوض بالكامل خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلقة بغزة، كما أنها تنذر بخلق ظروف إنسانية كارثية في القطاع المدمر، وقد تشكل حكما بالإعدام على عدد كبير من السكان.

أما صحيفة نيويورك تايمز فنقلت عن محللين إسرائيليين قولهم إن تصعيد العمليات العسكرية في غزة قد يساعد نتنياهو على تحويل أنظار الإسرائيليين عن أزمات داخلية وخارجية أخرى، في وقت يخوض فيه معركة سياسية وانتخابية معقدة.

وأشار المحللون، وفق الصحيفة، إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات متزايدة في لبنان، لا سيما مع استمرار هجمات طائرات حزب الله المسيّرة بينما تتزايد داخل إسرائيل المخاوف من أن تؤدي المحادثات الأمريكية الإيرانية إلى اتفاق تعتبره تل أبيب غير ملائم لمصالحها الأمنية.

أمريكا وإيران

وفي الملف الإيراني، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن عددا من المسؤولين والخبراء الأمريكيين السابقين يشككون في فرص التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي، بسبب غياب الثقة في استعداد طهران لتقليص برنامجها النووي بما يتوافق مع المطالب الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، فإن إحدى أبرز العقبات التي تعرقل التوصل إلى تسوية تتمثل في طبيعة آلية اتخاذ القرار داخل إيران، وهو ما يترك الولايات المتحدة وحلفاءها في حالة ارتباك بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني وسرعة تطوره، الأمر الذي يبقي خيار العقوبات الأمريكية والدولية مطروحا بقوة.

وباء إيبولا

وفي أفريقيا، سلطت صحيفة واشنطن بوست الضوء على تنامي انعدام الثقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالتزامن مع انتشار مزاعم ونظريات مؤامرة تزعم أن تفشي فيروس إيبولا مجرد خدعة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في منظمات إغاثية قولهم إن بعض السكان باتوا يعتقدون أن المرض مختلق لتحقيق مكاسب مالية أو للسيطرة على مناطق غنية بالمعادن.

وقال هؤلاء المسؤولون إن ذلك يزيد من تعقيد جهود مكافحة الوباء ويؤدي إلى تصاعد التوتر والعنف ضد العاملين في المجال الإنساني.