سوريا تفرج عن دفعة جديدة من موقوفي "قسد"

أفرجت السلطات السورية عن دفعة جديدة لموقوفين من منتسبي "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في منطقة الميلبية جنوب مدينة الحسكة بشمال شرق البلاد، وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بين الجانبين في 29 يناير/كانون الثاني الماضي.

ووفقا لتقرير أعده محمد حسن للجزيرة من الحسكة، فقد وصلت دفعة تضم 90 معتقلا من الكرد والعرب وصلت إلى مدينة الحسكة بعد أن تقطعت بهم السبل في المناطق التي خسرتها "قسد" سابقا في الرقة (شمال شرق) ودير الزور (شرق).

وشهدت منطقة الميلبية بالحسكة أجواء احتفالية لافتة واكبت وصول المفرج عنهم، حيث أطلق الأهالي الألعاب النارية، واستقبلت الأمهات أبناءهن بنثر الورود وتوزيع الحلويات، وسط مطالبات شعبية وضغوط من الأهالي للإسراع في إطلاق سراح بقية المحتجزين.

وبحسب المعطيات الميدانية، فإن مسار تنفيذ الاتفاق بين الحكومة وقوات سوريا الديمقراطية حقق تقدما ملحوظا في هذا الملف، حيث وصل عدد الذين أطلق سراحهم حتى الآن بموجب الاتفاق إلى نحو ألف موقوف من عناصر "قسد"،

وتشير المعلومات إلى وجود نحو 30 سجينا آخرين لا يزالون قيد الاحتجاز في سجن حلب، ولا توجد إحصائيات رسمية دقيقة لعدد عناصر "قسد" الذين قتلوا أو أسروا خلال المعارك الأخيرة مع الجيش السوري، إلا أن تقديرات غير رسمية تتحدث عن مقتل وأسر ما يقرب من ألفي مقاتل.

وبإطلاق سراح الدفعة الجديدة، يقترب ملف الأسرى والمعتقلين بين الطرفين من الإغلاق النهائي، ليطوي بذلك صفحة معقدة، ويشكل خطوة عملية متقدمة في مسار تطبيق اتفاق 29 يناير/كانون الثاني، الرامي إلى إعادة ترتيب الأوضاع الميدانية والسياسية وإدماج مقاتلي "قسد" ضمن المؤسسات الرسمية السورية.