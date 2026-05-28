جدعون ليفي: عيد الأضحى يكشف قبح الفصل العنصري الإسرائيلي

يرى الكاتب الإسرائيلي جدعون ليفي، في مقال نشره اليوم بصحيفة هآرتس ، أن حالة الغضب الشديد لليهود الإسرائيليين تجاه احتفال المسلمين بعيد الأضحى تكشف عن الوجه القبيح لدولة الفصل العنصري في إسرائيل.

وينطلق ليفي من حالة الاستياء تجاه إغلاق أو تعطل بعض الخدمات مثل الصيدليات والحافلات نتيجة احتفال المسلمين بعيدهم، مستشهدا بعبارة لراكب حافلة مكتظة يقودها سائق يهودي تساءل خلالها بغضب: "كيف وصلنا إلى هذا الوضع؟".

ويعتبر أنه عندما لا تكون حتى الأعياد متساوية، إذ يُحتفى ببعض الأعياد وتُتجاهل أعياد الآخرين، بل ويُستنكر حتى وجودها، فإن ذلك يكشف عن الحقيقة العارية لدولة الفصل العنصري.

والمفارقة -بالنسبة للكاتب- تكمن في أن اليهود الإسرائيليين لم يعلموا حتى بوجود العيد إلا عند بدئه أمس الأربعاء، لأنه لا يُذكر في أي مكان.

ومن هنا يحلل ليفي أبعاد غضب الراكب اليهودي من اختفاء العمالة العربية أثناء العيد، مشيرا إلى أن فكرة كون عيد الأضحى بالنسبة للمسلمين يعادل احتفال اليهود بيوم "الغفران" غير مفهومة وغير مقبولة بالنسبة لهم.

ويعزو ذلك إلى أن المساواة بين العيدين تتطلب بالضرورة النظر إلى العرب كبشر ورفعهم إلى مستوى اليهود.

كما أن اعتماد قطاعات كاملة في الاقتصاد على العرب -يضيف الكاتب- مسألة تثير جنون اليهود، وخاصة منظومة الرعاية الصحية وليس فقط أعمال النظافة والبناء، وهو ما يثير تساؤلات غاضبة حول مآلات الوضع الراهن وما إذا كان سيتطور إلى إضراب عام في العيد المقبل.

ويذهب ليفي إلى أن ذلك يمثل إنكارا من قبل اليهود الإسرائيليين للمساواة الديموغرافية ولمنح حقوق متساوية للجميع؛ فلا أحد يفكر في هذا الأمر أصلا، بل يُنظر إليه كضرب من الوهم أو فقدان مؤقت للعقل.

ويخلص إلى أنه خلف عبارات الدهشة والإهانة لمجرد وجود عيد غير يهودي يكمن الحنين إلى دولة يهودية بالكامل نقية عرقيا، ليختتم مقاله قائلا: "أردتم دولة يهودية؟ لقد حصلتم على دولة فصل عنصري".