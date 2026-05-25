طهران.. الاتفاق مع واشنطن ليس وشيكا

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين إنه لا يمكن الجزم بقرب التوقيع على اتفاق مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن المفاوضات تشمل وقف إطلاق النار في لبنان وعلى كل الجبهات.

وخلال مؤتمر صحفي عقده في طهران، أضاف بقائي أنه تم التوصل إلى نتائج في بعض الملفات ولكن هذا لا يعني أن التوقيع على الاتفاق بات وشيكا.

وتابع أن مناقشة تفاصيل الملف النووي غير مطروحة بتاتا في هذه المرحلة من المحادثات التي تتركز أساسا على إنهاء الحرب، محذرا في الوقت ذاته من أن أي خطوة عدوانية ستُقابل برد إيراني حازم.

وأشار إلى ما وصفه بالتغير المستمر في السياسة الأمريكية، وهو ما يعرقل مسار المحادثات ويضع أمامها عقبات جدية، وفق تعبيره.

ورغم ذلك، أشار بقائي إلى أن الطرفين تمكنا من التوصل إلى تفاهمات مبدئية في بعض الملفات التي شكلت عُقدة في الجولات السابقة.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده لا تكترث للتهديدات الأمريكية، ولا تثق بأي ضمانات تقدمها واشنطن، نظرا لسجلها في عدم الالتزام بعهودها، موضحا أن الدبلوماسية الإيرانية تضع نصب عينيها ضمان المصالح الوطنية كأولوية قصوى.

مضيق هرمز

وفيما يخص مضيق هرمز، قال المتحدث الإيراني إن بلاده لا تسعى إلى فرض رسوم على عبور المضيق بل تحصيل مقابل خدمات الملاحة وإجراءات حماية البيئة في هذا الممر البحري وفي بحر عُمان.

وأكد بقائي التزام بلاده بأمن المضيق، مع التشديد على أن إدارته هي حق سيادي يعود للبلدان الساحلية المطلة عليه، وفق تعبيره.

وتحدث عن تواصل بين إيران والدول المطلة على مضيق هرمز لتوفير الأمن فيه ولحفظ مصالحها.

وطالب بقائي الولايات المتحدة بإنهاء الحصار البحري الذي تفرضه على الموانئ الإيرانية ووقف ما وصفها بالقرصنة ضد السفن الإيرانية.

وكشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران طرحت بندا أساسيا لا تنازل عنه، يتمثل في المطالبة الواضحة بوقف شامل لإطلاق النار في لبنان وعلى جميع الجبهات كجزء من أي تفاهم محتمل.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من نيودلهي أن الاتفاق مع إيران من أجل إنهاء الحرب قد يتحقق اليوم.

وفي إطار متابعة التوصل لاتفاق، أفاد مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش بناء على مصادر إعلامية رسمية ووكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن هناك فجوة واضحة ورواية مغايرة لما ينشره الإعلام الأمريكي حول قرب التوصل إلى اتفاق.

وأوضح هواش أن مسودة التفاهم الحالية تنص على إنهاء الحرب على الجبهتين الإيرانية واللبنانية، وفتح مضيق هرمز وموانئ إيران تدريجيا خلال 30 يوما، مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي والعقوبات النفطية مؤقتا.

ورغم ذلك، تواجه هذه البنود عقبات رئيسية؛ أبرزها الاعتراض الإسرائيلي الساعي لإبقاء ضرباته حرة في لبنان، ومحاولة واشنطن ربط الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بتقديم تنازلات في الملف النووي، وهو ما ترفضه طهران.