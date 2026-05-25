الممثل البريطاني ريز أحمد: أجهزة الأمن حاولت تجنيدي 3 مرات

كشف الممثل البريطاني المسلم ريز أحمد أن أجهزة الاستخبارات البريطانية حاولت تجنيده ثلاث مرات في مراحل مختلفة من حياته المهنية، بينها محاولة قال إنها جرت عبر مسؤول رفيع في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وبحسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية، تحدث أحمد، ذو الأصول الباكستانية والحائز على جائزة الأوسكار، عن تلك الوقائع خلال مقابلة مع الصحفي مهدي حسن على منصة "زيتيو" (Zeteo) الإعلامية، واصفا التجارب بأنها "سخيفة ومثيرة للسخرية".

وقال أحمد إن أول محاولة جرت عقب عودته من تصوير فيلم "الطريق إلى غوانتانامو" (عام 2006)، عندما أوقفه عناصر أمن في مطار لوتون بالعاصمة لندن، واقتادوه إلى غرفة جانبية حيث تعرض، وفق روايته، للتقييد والتهديد أثناء استجوابه.

وأضاف أن المحققين سألوه حينها: "هل أصبحت ممثلا لخدمة قضايا المسلمين؟"، قبل أن يعرضوا عليه لاحقا التعاون معهم ومراقبة أشخاص لصالح الأجهزة الأمنية، لكنه رفض العرض.

وأوضح أحمد (43 عاما) أن المحاولة الثانية جاءت عبر صديق للعائلة، بينما كانت الثالثة من خلال "شخصية كبيرة ورفيعة داخل بي بي سي"، مشيرا إلى أن المسؤول غادر المؤسسة مؤخرا، من دون الكشف عن اسمه.

ويُعد ريز أحمد من أبرز الممثلين البريطانيين المسلمين في هوليوود، واشتهر بأدواره في أعمال تناولت قضايا الهوية والإسلام والمسلمين في الغرب، مثل فيلم "فور لايونز" (عام 2010) ومسلسل "ذا نايت أوف" (عام 2016).

وفاز أحمد بجائزة الأوسكار عام 2022 عن الفيلم القصير "الوداع الطويل"، كما حصد جائزة إيمي عام 2017 لأفضل ممثل في مسلسل قصير.