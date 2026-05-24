لماذا تتضارب الروايات الإيرانية والأمريكية حول الاتفاق الوشيك؟

تتواصل التسريبات بشأن مذكرة التفاهم الأولية المتداولة بين إيران والولايات المتحدة، وسط تضارب في الروايات بين ما تنقله وسائل إعلام إيرانية وما يورده مسؤولون ومصادر أمريكية، حول بنود الاتفاق المفترض ومساراته السياسية والأمنية.

وقال مراسل الجزيرة في طهران عمر هواش إن تسريبات إعلامية إيرانية تشير إلى أن المذكرة التي جرى التوصل إليها مبدئيا بين إيران وباكستان ونُقلت إلى واشنطن، تتضمن ترتيبات لوقف التصعيد على مختلف الجبهات، بما في ذلك جبهة لبنان.

وبحسب ما نُقل عن وسائل إعلام إيرانية، تتضمن المذكرة تعهدا متبادلا بعدم تنفيذ أي هجمات، سواء من جانب إيران وحلفائها أو من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، مقابل فتح مسار تهدئة سياسي وأمني أوسع في المنطقة.

وتشير التسريبات إلى أن فترة التفاهم الأولى تمتد 30 يوما، يجري خلالها رفع جزئي للعقوبات عن قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات، بما يسمح لطهران باستئناف تصديرها بشكل مؤقت خلال فترة التفاوض.

وفيما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، أفادت المصادر بأن واشنطن رفضت في البداية الإفراج عنها خلال هذه المرحلة، قبل أن توافق لاحقا على الإفراج عن جزء منها فقط، ضمن تفاهمات غير مكتملة التفاصيل بعد.

كما تتضمن المذكرة، وفق التسريبات، ترتيبات تدريجية مرتبطة بمضيق هرمز، تقوم على فتحه أمام الملاحة بشكل مرحلي مقابل تخفيف القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية، مع العودة التدريجية لحجم حركة السفن إلى ما كان عليه قبل الحرب.

تأجيل الملف النووي

وتشير الرواية الإيرانية إلى أن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي لم تُحسم في هذه المرحلة، وأنها أُرجئت إلى مفاوضات تمتد 60 يوما، تشمل ملفات تخصيب اليورانيوم والمخزون عالي التخصيب.

وفي المقابل، تؤكد تسريبات من طهران أن إيران لم تقدم أي التزامات تتعلق بتفكيك منشآتها النووية أو التخلي عن التخصيب أو نقل مخزونها النووي إلى الخارج، مشيرة إلى أن هذه الملفات ستظل مشروطة بنتائج المفاوضات المقبلة.

إعلان

كما نقلت المصادر أن طهران تعتبر أي تقدم في الملف النووي مرهونا بالتزام الولايات المتحدة ببنود التفاهم الأولى، محذرة من إمكانية العودة إلى التصعيد العسكري في حال انهيار المسار التفاوضي.

وفي سياق متصل، أوضح مدير مكتب الجزيرة في إسلام آباد عبد الرحمن مطر أن الجانب الباكستاني لم يصدر أي تفاصيل رسمية حول المذكرة، مكتفيا بالإشادة بالتطورات باعتبارها خطوة نحو الاستقرار، مع الإشارة إلى دور إسلام آباد في تسهيل الاتصالات بين الأطراف.

أما في واشنطن، فنقل مراسل الجزيرة هناك مراد هاشم أن تسريبات موقع "أكسيوس" تشير إلى اقتراب التوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يترافق مع ترتيبات تدريجية بشأن العقوبات والبرنامج النووي والوجود العسكري في المنطقة.

وبحسب الرواية الأمريكية، فإن تنفيذ رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية سيتم بشكل تدريجي مقابل التزام طهران بخطوات متتالية في الملف النووي، على أن تُترك القضايا التقنية التفصيلية للمفاوضات اللاحقة خلال فترة التهدئة.

وفيما يتواصل الترقب لإعلان رسمي محتمل، لا تزال الصورة النهائية للمذكرة غير واضحة، وسط تباين كبير بين الروايات الإيرانية والأمريكية حول حجم التنازلات وطبيعة الالتزامات المتبادلة بين الجانبين.