خنازير "غريبة" تظهر في جبال الأطلس بضواحي مراكش المغربية

مراكش- يفاجأ زائر ضواحي مدينة مراكش المغربية هذه الأيام بظهور خنازير "غريبة" اتخذت لها من الجبال المحيطة محضنا ومقرا، وسط دهشة العديد من الزوار الذين لم يعتادوا رؤيتها في هذا الوقت من العام.

ففي حين تعوّد الجميع على رؤية أصحاب المتاجر الشعبية المنتشرة في جبال الأطلس يبيعون الأواني الفخارية، والزرابي ومختلف المنتجات محلية الصنع، فقد فوجئوا هذا العام برؤية "خنازير غريبة" مصنوعة من المواد التي تعد بها الأواني الفخارية المعروفة مثل الطواجين وأدوات الطبخ التقليدية الأخرى.

وما يلفت الانتباه أن هذه الخنازير منتشرة بكثرة في متاجر بمناطق جبال الأطلس في منطقة الحوز بضواحي مراكش، حيث لا يكاد يخلو متجر منها.

أحجام مختلفة

وتضم تلك المتاجر الخنازير المصنعة من مختلف الأحجام، ويؤكد أحد الباعة -الذي رفض التقاط صورة له أو حتى نشر اسمه- أن أثمان تلك الخنازير تتراوح ما بين 60 درهما (نحو 6 دولارات) للحجم الأصغر، و400 درهم (نحو 40 دولارا) للحجم الأكبر.

"بهذا الثمن كنا نشتري خروفا قبل سنوات"، يضيف الرجل ضاحكا، وقد بدا هو نفسه غير مقتنع ببيع هذا المنتوج الغريب.

لكن ما العمل والسوق له قوانينه، ففي مثل هذا التوقيت من العام يأتي السياح من كل حدب وصوب إلى هذه المناطق الجبلية، وبينهم عشاق صيد الخنازير البرية المنتشرة في هذه الجبال الشاهقة.

موسم صيد

وتنظم الوكالة الوطنية للمياه والغابات -وهي الجهة الرسمية المكلفة بتنظيم المجال الغابوي وكل ما يتعلق بالصيد الغابوي في المغرب- برنامجا سنويا لعمليات تنظيم أعداد الخنازير البرية في النقاط التي تشهد انتشارا كبيرا لأعداد هذا الحيوان، مما يهدد السكان المحليين ومصالحهم وكذلك الزراعات المحلية.

ويسمح للصيادين المحليين والأجانب بصيد الخنزير البري وفق مساطر قانونية محددة، وفي أوقات محددة من السنة.

وقد انطلق برنامج صيد الخنزير البري لموسم 2025-2026 في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبدأ برنامج أبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران في 9 مارس/آذار. وسيستمر موسم الصيد حتى سبتمبر/أيلول القادم.

وبحسب وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني المغربية، فإن المغرب سجل توافد 19.8 مليون سائح خلال عام 2025، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2024.

سياح.. سياح

ووفقا لبيان المجلس الجهوي للسياحة مراكش-آسفي نهاية العام الماضي فإن عدد السياح الذين زاروا مراكش خلال العام المنصرم تجاوز عتبة 5 ملايين سائح.

وسجل مطار مراكش-المنارة ارتفاعا مهما في حركة المسافرين بنسبة 12% خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني 2025 إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، كما بلغ معدل إشغال المؤسسات الفندقية 73%، مسجلا ارتفاعا بنقطتين مقارنة بعام 2024، في حين عرفت ليالي المبيت زيادة بنسبة 3%.

وبلغت عائدات السياحة، خلال العام الماضي، 138 مليار درهم (نحو 13.8 مليار دولار)، بارتفاع 21% مقارنة بالعام السابق له. وسبق أن تصدر المغرب القائمة في أفريقيا في عام 2024 باستقباله 17.4 مليون سائح، بنمو 20% عن عام 2023.

ويتوقع المسؤولون أن يستقطب المغرب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 إذا حقق نسبة نمو متوسطة في حدود 7.5% سنويا.

عشاق الخنزير

وعلى الرغم من كثرة العرض في مختلف المتاجر المنتشرة بالمنطقة، لكن يبدو أنه لا أحد يشتري هذا "الخنزير الغريب"، خاصة من السكان المحليين.

ويؤكد البائع للجزيرة نت أن العرض مخصص أساسا للسياح الذين يزورون المنطقة، وخاصة صيادي الخنزير البري الذين يروق لهم أخذ تذكار معهم وهم راجعون إلى بلدانهم.

ويتوقف زوار المنطقة عند تلك المتاجر فيشترون بعض الأواني الفخارية وخاصة الطاجين الشهير، ويتناولون الأطباق المحلية اللذيذة المميزة، ثم يتوجهون نحو الخنازير الغريبة لمعاينتها وسط ضحكات الصغار والكبار، ويكتفون بالصور.

فأكل الخنازير بالنسبة لهم حرام، وشراؤها حرام -وفي ما يبدو حتى لو كانت من طين- لكن أخذ صور تذكارية معها في هذه الأجواء الجبلية الحالمة الباردة حلال بلال.