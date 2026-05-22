صحيفة أمريكية: إسرائيل أعدت قوائم لاغتيال واعتقال الآلاف في غزة

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أعدت قائمة اغتيال واعتقال لآلاف الفلسطينيين في غزة بزعم مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 (طوفان الأقصى).

وقالت الصحيفة إنه جرى استهداف المئات من هؤلاء الفلسطينيين عبر توظيف تقنيات متطورة مثل المراقبة وبرامج التعرف على الوجوه، في خطوة تدفعها الرغبة في الانتقام، مشيرة إلى أن حملة الاعتقالات مرشحة للاستمرار حتى بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويبرر مسؤولون إسرائيليون حملات التصفية تلك على أنها تهدف إلى ردع الفلسطينيين عن الانضمام إلى العمل المسلح، في حين حذر خبراء من أن هذا الأمر سيؤدي إلى نتائج عكسية، لا سيما في ظل غياب مسار سياسي لحل القضية الفلسطينية.

التنكيل بالنشطاء

في موضوع آخر، انتقدت صحيفة هآرتس في افتتاحيتها مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوثق خلاله تنكيله بمتضامنين ونشطاء من أسطول الصمود العالمي أثناء احتجازهم في أسدود.

وظهر بن غفير في المقطع وهو يشرف على اعتقال ناشطي الأسطول، حيث بدا المحتجزون مكبلين ومعصوبي الأعين على الأرض، والوزير الإسرائيلي يوجّه إليهم إهانات لفظية ويصفهم بـ"داعمي الإرهاب".

وعلّقت الصحيفة الاسرائيلية على الحادثة بالقول إن فظاظة بن غفير ربما تتفوق على غيره من المسؤولين، لكن سلوكه في إذلال مئات النشطاء المحتجزين من أسطول غزة الأخير يتماشى تماما مع المعايير المتبعة في إسرائيل حاليا.

وخلصت هآرتس إلى أن ما تعرض له هؤلاء النشطاء -والقادمون من دول صديقة- من ظلم وإذلال متعمد أمام عدسات الكاميرات وبحضور وزراء إسرائيليين؛ يمثل عارا لا يمكن إخفاؤه.

مسيّرات الدعم السريع

وفي السودان، سلط تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية الضوء على الدور المتصاعد للطائرات المُسيّرة في تغيير طبيعة الصراع، مما يدفع المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نحو طريق مسدود.

وأوضح التقرير أن وتيرة الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع على مناطق سيطرة الجيش قد تصاعدت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة، لتطال العاصمة الخرطوم مجددا بعد أشهر من الهدوء النسبي.

ونقلت الصحيفة عن خبراء ومحللين تأكيدهم أن هذه الهجمات بالمسيّرات، ورغم عدم تحقيقها مكاسب إستراتيجية حاسمة للدعم السريع على الأرض، إلا أنها لا تزال تستنزف الجيش وتقوض أي جهود لفرض السيطرة وتحقيق الاستقرار.