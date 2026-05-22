لعنة غزة تطارد الحزب الديمقراطي الأمريكي.. هل يدفع ثمن صمته على المجازر؟

أثار التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية لـ الحزب الديمقراطي الأمريكي حول خسارة انتخابات 2024 عاصفة جديدة داخل الحزب، بعدما خلا تماما من أي إشارة إلى حرب غزة أو إلى إسرائيل والفلسطينيين، رغم أن القضية كانت من أكثر الملفات إثارة للانقسام بين الديمقراطيين خلال حملة نائبة الرئيس السابقة كمالا هاريس أمام دونالد ترمب.

وبحسب تقرير نشره موقع إنترسبت الأمريكي قال الكاتب نواه هورويتز، إن الوثيقة المؤلفة من 192 صفحة، والتي أعدها الإستراتيجي الديمقراطي بول ريفيرا بتكليف من اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، لم تتضمن أي ذكر لكلمات مثل "غزة" أو "إسرائيل" أو "فلسطين" أو "العرب الأمريكيين" أو "المسلمين"، رغم الجدل الحاد الذي رافق دعم إدارة الرئيس السابق جو بايدن للحرب الإسرائيلية على القطاع.

التقرير تجاهل تماما حرب غزة

التقرير تناول بالتفصيل العوامل التي أضرت بحملة هاريس الانتخابية، لكنه تجاهل كليا ملفا اعتبره كثير من التقدميين والديمقراطيين الشباب سببا رئيسيا في تراجع الحماس الشعبي للحزب، خصوصا في أوساط الناخبين العرب والمسلمين والشباب.

ونقل إنترسبت عن أحد صناع القرار الذين شاركوا في مقابلات إعداد التقرير، وطلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن فريقه ناقش "بإسهاب" تأثير سياسة غزة مع معد التقرير بول ريفيرا، وإن الأخير أكد لهم أن "المراجعة الكمية للبيانات أظهرت بوضوح أن غزة أضرت ببايدن وهاريس".

اتهامات بالتهرب

لكن هذه الخلاصات اختفت من النسخة النهائية للتقرير، ما فتح الباب أمام اتهامات داخل الحزب بممحاولة التهرب من مواجهة تداعيات الموقف الأمريكي من الحرب.

وفي تقرير منفصل نشره موقع بوليتيكو الأمريكي كتب الصحفيون ليزا كاشينسكي، وأندرو هاورد، وصامويل بنسون أن غياب غزة عن التقرير "أثار حيرة وغضبا" داخل الحزب، ليس فقط لدى الناشطين المؤيدين للفلسطينيين، بل أيضا بين الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل.

إعلان

ونقل الموقع عن ديفيد هوغ، نائب رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية السابق، قوله إنه أبلغ معد التقرير بأن الحزب "يحتاج إلى الاعتراف بالدور الذي لعبته غزة في خسارة الناخبين الشباب". وأضاف أنه أثار المسألة نفسها خلال اجتماع استمر ثلاث ساعات مع مسؤولي الحزب.

أما هالي سوفير، المديرة التنفيذية للمجلس الديمقراطي اليهودي في أمريكا، فقالت للصحيفة إنها بحثت فور حصولها على التقرير عن كلمات "غزة" و"إسرائيل" و"اليهود"، لكنها لم تجد أي نتيجة، مضيفة: "تفاجأت. يبدو أن هناك حذفا هائلا".

إقرار بالضرر

كما ذكر بوليتيكو أن منظمة "مشروع سياسات المعهد العربي الأمريكي للتعليم في الشرق الأوسط" أبلغت القائمين على التقرير خلال اجتماعات مغلقة أن دعم إدارة بايدن لإسرائيل ألحق ضررا بالبطاقة الديمقراطية الانتخابية. ووفق المنظمة، فإن مسؤولي الحزب أخبروهم آنذاك بأن بيانات اللجنة نفسها أظهرت أن موقف الإدارة كان له تأثير سلبي كبير في الانتخابات.

وفي محاولة لاحتواء الجدل، أصدر رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية كين مارتن بيانا أكد فيه أنه نشر التقرير "كما استلمه بالكامل"، لكنه أضاف أنه لا يؤيد "ما ورد فيه أو ما تم استبعاده منه". كما وصف التقرير بأنه "غير جاهز للعرض"، وأرفقته اللجنة بتحذير يؤكد أن الوثيقة "تعكس آراء مؤلفها وليس اللجنة"، وأن الحزب لم يحصل على البيانات والمقابلات الأصلية التي استند إليها التقرير.

لكن الانتقادات استمرت، إذ اعتبر عبد السيد -المرشح التقدمي لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان وأحد أبرز داعمي حركة "غير ملتزم" الاحتجاجية ضد سياسة بايدن في غزة – أن تجاهل القضية يعني أن الحزب "ما زال غير مستعد لمواجهة عواقب أخطائه والتعلم منها".

وكانت حركة "غير ملتزم" قد برزت خلال الانتخابات التمهيدية الديمقراطية عام 2024، حيث حصدت مئات آلاف الأصوات الاحتجاجية اعتراضا على دعم واشنطن للحرب الإسرائيلية. كما حاول ناشطون الدفع نحو منح متحدث فلسطيني أمريكي مساحة في المؤتمر الوطني الديمقراطي بمدينة شيكاغو، لكن الحزب رفض ذلك.

ناشونال إنترست:

صورة الولايات المتحدة تراجعت بصورة حادة بسبب موقفها من حرب غزة

تحولات أوسع في العالم العربي

الجدل الداخلي في الحزب الديمقراطي يتقاطع مع تحولات أوسع في نظرة العالم العربي إلى الولايات المتحدة، كما أشار تقرير نشرته مجلة "ذا ناشونال إنترست" للكاتبين دانيا عرايسي وفيصل عيتاني.

استند هذا التقرير إلى استطلاعات "الباروميتر العربي" في ثماني دول عربية خلال عام 2025، وخلص إلى أن صورة الولايات المتحدة تراجعت بصورة حادة بسبب موقفها من حرب غزة، بينما باتت الصين تُعتبر أنها أكثر احتراما للقانون الدولي.

وأشار الكاتبان إلى أن غالبية المستطلعين في دول عربية عدة يرون أن واشنطن "تنحاز إلى إسرائيل ضد الفلسطينيين"، بعدما شاهدوا الولايات المتحدة "تزود إسرائيل بالسلاح وتحميها في مجلس الأمن وترفض قرارات وتوصيات المؤسسات الدولية".

تفوق روسي وصيني على أمريكا

وحسب التقرير، فإن هذا التحول لا يعود فقط إلى تعاطف عربي تقليدي مع الفلسطينيين، بل إلى ما وصفه الكاتبان بـ"اتهام النفاق"، أي تطبيق واشنطن لمبادئ القانون الدولي بشكل انتقائي؛ فهي دافعت بقوة عن سيادة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، لكنها تبنت موقفا مختلفا تماما تجاه غزة.

إعلان

كما أظهر الاستطلاع أن نسب التأييد للولايات المتحدة والرئيس دونالد ترمب كانت متدنية للغاية في دول عربية عدة، بينما تفوقت الصين وحتى روسيا على واشنطن في مؤشرات الشعبية والثقة.

هذه التحولات، بحسب التقرير، لا تهدد فقط صورة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بل قد تعقّد أيضا جهودها لبناء تحالفات إقليمية أو توسيع اتفاقات التطبيع العربية-الإسرائيلية، لأن الحكومات العربية ستواجه كلفة سياسية داخلية متزايدة إذا بدت متماهية مع واشنطن في وقت تتزايد فيه نقمة الرأي العام على السياسة الأمريكية.

وبينما يحاول الديمقراطيون فهم أسباب خسارة انتخابات 2024، يبدو أن السؤال المتعلق بغزة ما زال يطارد الحزب من الداخل والخارج معا: هل كان تجاهل الغضب الشعبي من الحرب مجرد خطأ انتخابي عابر، أم أنه كشف أزمة أعمق تتعلق بمصداقية الخطاب الأمريكي حول حقوق الإنسان والقانون الدولي؟