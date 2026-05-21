عودة مؤسسات الدولة إلى الخرطوم.. هل استعادت العاصمة دورها؟

الخرطوم- بعد أشهر من إدارة شؤون البلاد من مدينة بورتسودان، أعلنت الحكومة السودانية اكتمال مراحل عودة الوزارات ومؤسسات الدولة السيادية والقومية إلى الخرطوم، لتطوي بذلك صفحة الانتقال الإداري الذي فرضته ظروف الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023.

هذه العودة جرت -وفق مراقبين- على نحو تدريجي ومدروس، أعادت مركز القرار إلى العاصمة التاريخية، وسحبت بساط أزمة الشرعية الإدارية التي رافقت فترة العمل من بورتسودان شرقي البلاد.

ومع استقرار الجهاز التنفيذي والأمني في مقاره الرئيسية، تبرز تساؤلات حول قدرة هذه الخطوة على إعادة الحياة إلى طبيعتها، وما إذا كانت الخرطوم قادرة على استعادة دورها كرمز للسيادة ولصناعة القرار في ظل تحديات إعادة الإعمار وترميم الثقة.

عمل دؤوب

ومن بين أبرز المؤسسات التي جسدت هذه العودة هي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، حيث أوضح مدير قطاع التلفزيون الوليد مصطفى أن المؤسسة كانت من أوائل الجهات التي جرى استهدافها خلال الحرب لأهميتها في تشكيل الرأي العام.

وأشار إلى أنه بعد سيطرة الجيش السوداني على العاصمة في مايو/أيار 2025، بدأ العمل من الصفر عبر استجلاب أجهزة ومعدات تشغيل جديدة، والشروع في إعادة تأهيل الاستديوهات رغم حجم الدمار والتحديات. وأضاف -في حديثه للجزيرة نت- أن عودة البث التلفزيوني من الخرطوم ارتبطت مباشرة بعودة الحكومة إلى مقارها، وهو ما اعتبره دلالة على الاستقرار السياسي والأمني.

وأكد أن أهمية البث المباشر تكمن في نقل واقع الحياة اليومية وبث رسائل تطمينية للمواطنين، لافتا إلى أن عودة التلفزيون أسهمت في تشجيعهم على العودة إلى العاصمة، حيث تزامنت مع إعادة فتح الأسواق والمؤسسات، لتستعيد الخرطوم تدريجيا صورتها كرمز للسيادة ومركز لصناعة القرار.

وفي موازاة ذلك، برز البعد الأمني مع عودة وزارة الداخلية إلى الخرطوم كأول وزارة اتحادية تستأنف نشاطها منها.

وفي تصريحه للجزيرة نت، أكد الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم أن الداخلية كانت أولى الوزارات التي عادت إلى الخرطوم، وأسهمت في تسهيل عودة بقية الوزارات ضمن خطة أمنية هدفت إلى تأمين العاصمة عبر التنسيق بين الأجهزة الأمنية وتفعيل شعار "الأمن مسؤولية الجميع".

وأوضح أن وزارة الداخلية كثّفت جهودها عبر لجانها المختلفة لإزالة الظواهر السالبة واسترداد المنهوبات، كما وسّعت انتشار الشرطة لتشمل 103 أقسام و400 ارتكاز لتأمين الأحياء. وأضاف أنها تولت تأمين 350 مؤسسة داخل الخرطوم، من بينها 149 موقعا للسفارات والبعثات الدبلوماسية، في خطوة تهدف إلى تهيئة العاصمة لاستقبال هذه البعثات مجددا.

عودة شاملة

كما اعتمدت الخطة الأمنية -وفق العميد محمد التوم- على التقنيات الحديثة، من خلال تشغيل الطائرات المسيرة وكاميرات المراقبة، بما يعكس توجها جديدا نحو توظيف التكنولوجيا في حفظ الأمن وترسيخ الاستقرار.

لم تقتصر العودة إلى الخرطوم على الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووزارة الداخلية، بل شملت أيضا الوزارات الاتحادية الأخرى ومؤسسات الدولة السيادية والقومية التي استأنفت نشاطها تدريجيا من العاصمة.

هذا المشهد المتكامل، الذي جمع بين الإعلام والأمن والإدارة، أعاد الخرطوم إلى واجهة القرار الوطني، وأضفى زخما سياسيا واجتماعيا كبيرا على الساحة الداخلية. ومع تزامن عودة المؤسسات مع إعادة فتح الأسواق وعودة المواطنين، بدا أن العاصمة تستعيد تدريجيا صورتها السيادية.

غير أن هذا الزخم، الذي ترافق مع رسائل طمأنة للمواطنين وإجراءات أمنية مشددة، يثير في المقابل مخاوف من تهديدات قوات الدعم السريع للعودة مجددا إلى المشهد، باعتبار أن استعادة الخرطوم بهذا الشكل تمثل تحديا مباشرا لمشروعها السياسي والعسكري.

زخم إيجابي

من جانبه، يرى الخبير والمحلل السياسي خالد الفكي أن اكتمال عودة المؤسسات السيادية والخدمية منح الحياة في العاصمة نوعا من الزخم الإيجابي، معتبرا أن هذه العودة هي صيرورة الحياة الطبيعية.

وقال للجزيرة نت إن العاصمة استعادت أنفاسها المنهكة من بين ركام الحرب بفضل إرادة الشعب السوداني التي تكسر الخوف يوما بعد الآخر، و"إن كانت الخرطوم ما زالت بحاجة ماسة لتعزيز الخدمات الأساسية وتأهيلها بشكلٍ أكبر".

وبخصوص التهديدات المستمرة من جانب قوات الدعم السريع بالعودة للعاصمة، أوضح الخبير الفكي الأبعاد الإستراتيجية والنفسية الكامنة وراء هذا الخطاب، وأرجعها إلى الأسباب التالية:

أسباب محورية مركزية: الخرطوم هي العاصمة المركزية للبلاد، وأي استهداف لها يمثل محاولة لإحداث فوضى شاملة، وهو الهدف البديل للدعم السريع بعد أن فشلت عسكريا واضطرت للخروج من مقارها.

الحرب النفسية وتعطيل الحياة: تسعى الدعم السريع عبر تهديداتها وقصفها المتقطع إلى تعطيل الخدمات الحيوية، كمحطات المياه، والكهرباء، ومطار الخرطوم، في محاولة لزرع الخوف وإثارة حرب نفسية تهدف لخلق زعزعة داخلية تمنع استقرار المواطنين والمؤسسات.

تبدد الطموح والانقسامات الداخلية: يرى الفكي أن حلم الدعم السريع بالسيطرة قد تبدد، فبينما كانت قواتها في بداية الحرب تسيطر على مواقع إستراتيجية كالقصر الجمهوري، عجزت لاحقا عن الحفاظ عليها، مما أحدث موجة انقسامات حادة داخل صفوفها مع كل تقدم عسكري للجيش السوداني في محاور القتال المختلفة.

ويصف عودة الدعم السريع إلى الخرطوم بأنها ضربٌ من ضروب الخيال، مضيفا أن العاصمة قد طوت صفحة الحرب بصورة نهائية، وأنها نفضت غبار الحرب وبدأت عمليا رحلة استرداد هويتها باعتبارها "قلب السودان النابض".