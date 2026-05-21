وجه الشكر لإسرائيل.. الهجري: الانفصال عن دمشق غير قابل للتفاوض

SWEIDA, SYRIA - DECEMBER 28: Sheikh Hikmat Salman al-Hijri, The Spiritual Leader Of The Druze Community In Syria, is pictured at Qanawat, the headquarters of the Druze spiritual presidency, on December 28, 2024 in Sweida, Syria Sheikh Hikmat al-Hijri has been the spiritual leader of the Druze community in Syria since 2012. He gradually moved from a position of support for the Assad regime to a position of opposition. There are around 700,000 Druze in Syria, making up about 3% of the country's population. They are a Middle Eastern religious sect characterised by an eclectic system of doctrines, believing there is one God and that is the same as the God of Jews, Christians, and Muslims. (Photo by Ali Haj Suleiman/Getty Images)
الهجري (وسط) واصل مهاجمته للحكومة السورية (غيتي إيميجز)
Published On 21/5/2026

قال الزعيم الروحي لطائفة الدروز في السويداء حكمت الهجري إن خيار تقرير المصير لا رجعة عنه لتشكيل إدارة ذاتية لجبل بشان منفصلة تماما عن حكومة دمشق، ووصف هذا الخيار بأنه ليس محلا للمقايضة ولا للولاءات المشروطة، معليا من شأن ما أسماه "كرامة جبل بشان"، ومؤكدا أن ذلك فوق كل اعتبار.

وشدد الهجري -في كلمة بثتها شاشة الجزيرة مباشر- على أن مطالب الدروز غير قابلة للتفاوض، وأن المسيرة نحو تطبيق حق تقرير المصير باتت ماضية بخطوات ثابتة، بعيدا عن تسلط الجماعات التي أثبتت الوقائع استحالة التعايش معها، وأكد أن لا قيادة ولا ولاية على هذا الجبل إلا لمن يختاره أهله.

كما رفض الهجري ما وصفه بـ"محاولات التدخل الخارجي" من أطراف لا صلاحية لها على الدروز، مؤكدا أن الدروز سينتزعون حقوقهم بقوتهم وثباتهم وهم الأدرى بتدبير شؤونهم وإدارة منطقتهم عبر أبنائهم الشرفاء.

ولفت إلى أن ما وصفها بـ"قوى الأمر الواقع" لن تستطيع فرض وصايتها بالإكراه والتضليل، واصفا هذه المساعي بالمحاولات المكشوفة.

شكر إسرائيل

وطالب الهجري بمحاكمة الحكومة السورية التي وصفها بـ"الحكومة الإرهابية"، على جميع خروقاتها وجرائمها وفق القانون الدولي، موضحا أن الهدف المباشر يتمثل في إلزام "المعتدين" بتنفيذ الحل الدولي المقرر في هدنة يوليو/تموز 2025، وذلك بإعادة المختطفين والإفصاح عن المغيبين قسرا، وتحرير قرى وبلدات الدروز.

وقدم الزعيم الدرزي شكره لمن وصفهم بالحلفاء والضامنين الدوليين الذين يبذلون جهودا لترسيخ الإدارة الدرزية وسيادتها الكاملة على جبل بشان "كواقع مستقر"، وفي هذا السياق وجه الشكر للدول والمنظمات الداعمة لقضية الدروز، مخصصا الشكر صراحة لإسرائيل "حكومة وشعبا".

وداخليا، أشار الهجري إلى أن جبل بشان يواجه منظومة ضغوط متكاملة تشمل الحصار الاقتصادي والغزو الإداري وسياسات التجويع الممنهجة، غير أنه أكد أن الجبل يتجاوز هذه الضغوط بوعي مجتمعه الأهلي وتماسك بنيانه.

وشدد على أن الدفاع عن الجبل وبناء مؤسساته مهمة تكاملية تجمع الدروز جميعا عبر توحيد الجهود والالتزام بالتوجيهات الإدارية الشاملة التي تصب في المصلحة العامة.

المصدر: الجزيرة

