وول ستريت جورنال: مساعدو ترمب نصحوه بتوجيه ضربة محدودة لإيران

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب تلقى نصيحة في الأسابيع الأخيرة من مساعديه بأن تنفيذ ضربة محدودة قد يضغط على إيران ويجبرها على التوصل إلى اتفاق.

وأشار التقرير إلى حالة الجمود التي مرت بها المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الماضية، وذلك قبل أن يتحدث موقع أكسيوس اليوم الأربعاء عن خطاب نوايا ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب.

وفي السياق، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن النقاش كان حاداً خلال جلسة استماع للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي، فقد تصاعد التوتر بين الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية ونواب ديمقراطيين في مجلس النواب، الذين ضغطوا عليه بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بالصراع مع إيران.

واتهم كوبر -المشرف على الحرب في إيران- النائب سيف مولتون بسوء السلوك، أمس الثلاثاء، بعد أن أكد مولتون أن الولايات المتحدة تخسر النزاع.

أوامر سموتريتش

وفي الشأن الإسرائيلي لفتت صحيفة نيويورك تايمز إلى تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي أمر بإخلاء سكان فلسطينيين من قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة بعد علمه بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف بحقه.

وقالت الصحيفة إن سموتريتش سعى منذ توليه منصبه الوزاري إلى إعادة تشكيل الضفة الغربية وفرض أمر واقع شبهته بعض منظمات حقوق الإنسان بنظام الفصل العنصري.

وأضافت أنه أشرف على توسيع المستوطنات اليهودية من خلال تعزيز بناء المساكن الجديدة، ومنح تراخيص بأثر رجعي لمساكن إسرائيلية، بنيت بشكل غير قانوني.

القوات الأمريكية بأوروبا

على صعيد آخر، نقلت صحيفة الإندبندنت عن أليكس غرينويتش القائد العسكري الأعلى في حلف شمال الأطلسي (الناتو) قوله إن واشنطن لا تعتزم حالياً سحب قوات إضافية من أوروبا بعد قرارها السابق بخفض 5 آلاف جندي.

وأصر غرينويتش على أن الأمن في أوروبا لن يتعرض للخطر حالياً، لكنه نبه الحلفاء الأوروبيين إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار احتمال سحب مزيد من القوات الأمريكية في السنوات المقبلة.

جرائم السياح بتايلاند

في موضوع آخر، أوضحت صحيفة الغارديان أن تايلاند قررت تشديد إجراءات منح التأشيرات في محاولة للحد من الجرائم التي يرتكبها السياح الأجانب، وينهي هذا الإجراء نظام الإقامة من دون تأشيرة، لمدة 60 يوماً، الذي تم الاتفاق عليه مع 93 دولة منها أمريكا وبريطانيا، ومعظم دول أوروبا.

وتعد السياحة مصدراً حيوياً للاقتصاد في تايلاند، لكن حالة قلق واسعة انتشرت في البلاد لارتكاب السياح جرائم مثل السرقة من المتاجر، كما يتجاوز البعض مدة الإقامة المسموح بها، ويديرون أعمالاً تجارية بشكل غير قانوني.