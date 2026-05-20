مسؤول حكومي: انهيار النشاط الاقتصادي بغزة ونسبة الفقر تجاوزت 90%

غزة- تتسع دائرة الفقر والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة بصورة غير مسبوقة مع استمرار الانهيار الاقتصادي، حيث إن غالبية سكان القطاع باتوا يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، وسط تزايد الاحتياجات الأساسية وانهيار منظومة الحماية الاجتماعية.

وفي حديث للجزيرة نت استشهد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، رياض البيطار، بتقديرات أممية تشير إلى أن نسبة الفقر في فلسطين ارتفعت في الأشهر الأولى من الحرب على غزة إلى 58% بعدما كانت قبل العدوان بحدود 26.7%، مع توقعات بتجاوزها 60% مع استمرار التصعيد وتردي الأوضاع الاقتصادية.

زاد الفقر وتوقفت المخصصات

وأوضح البيطار أن المشهد في قطاع غزة أكثر كارثية، إذ تؤكد التقارير الدولية أن نسبة الفقر تجاوزت 90% من السكان، بالتزامن مع انهيار شبه كامل للأنشطة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 80% في بعض التقديرات.

وأضاف أن فئة "أفقر الفقراء" توسعت بشكل هائل بعد الحرب نتيجة فقدان مصادر الدخل وتدمير المنازل وتعطل الأسواق، لافتا إلى أن نحو 90% من الأسر أصبحت تعتمد بشكل كامل على المساعدات الإنسانية والغذائية والنقدية.

وأشار البيطار إلى أن نحو 81 ألف أسرة في قطاع غزة كانت تستفيد قبل الحرب من برنامج التحويلات النقدية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، الذي يستهدف الأسر المصنفة ضمن "أفقر الفقراء"، وكانت المساعدات تصرف بشكل دوري وفق معايير اجتماعية واقتصادية معتمدة.

وبين أن الحرب وما تبعها من انهيار مالي واقتصادي، وتعطل التحويلات المالية، وتراجع التمويل الدولي، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية المؤسسية والقطاع المصرفي، أدت إلى توقف صرف المخصصات لفترات طويلة، رغم تضاعف الحاجة الإنسانية.

خطة طارئة وتدخلات

وتعمل الوزارة -بحسب المسؤول الفلسطيني- ضمن خطة استجابة طارئة متعددة المحاور، تشمل:

إدارة ومتابعة مراكز الإيواء.

تقديم الخدمات الاجتماعية داخلها.

حماية الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة.

تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للحالات المتضررة من الحرب.

التنسيق مع المؤسسات الدولية والمحلية لتوزيع المساعدات الغذائية والنقدية.

متابعة ملفات الأيتام والأسر فاقدة المعيل.

رصد الحالات الإنسانية الطارئة والتدخل السريع لها.

تنظيم قواعد بيانات الأسر والنازحين ودعم مبادرات الحماية المجتمعية.

الإيواء واحتياجات البقاء على قيد الحياة

ولم تعد الاحتياجات الإنسانية تقتصر على الغذاء فقط، بل باتت تشمل أساسيات البقاء على قيد الحياة، مثل مياه الشرب النظيفة، والمأوى والخيام ومواد الإيواء، والأغطية والملابس والفرشات، والأدوية والمستلزمات الطبية، والسيولة النقدية، إلى جانب خدمات الدعم النفسي والاجتماعي ومستلزمات الأطفال والنساء، حسب البيطار.

وأوضح أن تدمير البنية الاقتصادية وفقدان مصادر الدخل جعلا غالبية الأسر عاجزة عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية.

ويعتبر الإيواء من أكثر الملفات تعقيدا وخطورة، في ظل وجود أعداد كبيرة من الأسر التي فقدت منازلها بشكل كلي أو جزئي، يقول البيطار مشيرا إلى وجود نحو مليون شخص داخل مراكز الإيواء، وذلك بعدما دمرت إسرائيل أكثر من 106 آلاف وحدة سكنية كليا، و66 ألف وحدة أخرى لحقت بها أضرار بالغة ولم تعد صالحة للسكن، إضافة إلى 41 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيا.

وبين أن الاحتياجات الأساسية في هذا القطاع تشمل:

الخيام وأدوات التثبيت.

الوحدات السكنية المؤقتة "الكرفانات".

الأغطية والفرشات.

مستلزمات النظافة الشخصية والحمامات المتنقلة وشبكات الصرف الصحي.

إضافة إلى مصادر الكهرباء والطاقة البديلة.

توفير المياه الصالحة للشرب وأدوات الطهي والاحتياجات المنزلية الأساسية.

وأكد أن استمرار النزوح وتكرار الاستهدافات يضاعفان الاحتياجات الإنسانية بشكل يومي.

انقلاب الدور والمهمة

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تواصل العمل بشكل مكثف على ملفات الحماية الاجتماعية، خاصة للأطفال والأيتام والنساء، عبر متابعة الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وحصر وتوثيق الأيتام والأطفال الذين فقدوا أحد الوالدين أو كليهما، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين من الحرب.

وتعمل الوزارة كذلك على متابعة النساء المعيلات والأرامل والناجيات من العنف، وتوفير مساحات آمنة للأطفال داخل مراكز الإيواء، وتنفيذ أنشطة حماية وتوعية ودعم نفسي بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، إلى جانب التدخل لحماية الأطفال من الاستغلال أو التسرب والمخاطر المجتمعية الناتجة عن الحرب والنزوح.

وأظهرت إحصائية أعدتها وزارة التنمية الاجتماعية في غزة عبر المنظومة الوطنية للأيتام التي تعتبر من أكبر وأشمل منظومات بيانات الأيتام في القطاع أن إجمالي عدد الأيتام في قطاع غزة بلغ 64616 يتيما منهم 55157 خلال الحرب الأخيرة معظمهم فقدوا آباءهم.

فئة هشة وتحتاج للحماية

وبحسب الإحصاءات الرسمية فقد رفعت حرب الإبادة الجماعية عدد النساء اللواتي فقدن أزواجهن إلى 21193 أصبحن أرامل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يتحملن مسؤولية إعالة أنفسهن وأطفالهن في ظل انهيار اقتصادي شامل.

وتعرضت مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الإيواء لأضرار مباشرة، وجميعها خرجت عن الخدمة خلال الحرب بسبب القصف أو وقوعها ضمن مناطق خطرة أو نتيجة النزوح القسري، فيما واجهت مؤسسات أخرى صعوبات تشغيلية كبيرة بسبب نقص التمويل والوقود والإمدادات.

ولفت البيطار إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية أعادت تفعيل "بيت الأمان" الخاص بالحالات الهشة، مثل النساء المعنفات وغيرهن من الفئات الخاصة، مؤكدا أن إعادة تأهيل مؤسسات الرعاية ممكنة لكنها تتطلب تمويلا عاجلا، وإعادة إعمار للبنية التحتية وتوفير الكوادر والمستلزمات التشغيلية، إلى جانب ضمان بيئة آمنة لاستمرار العمل.

الأزمة تتعدى الدور الإغاثي

ولم تعد الأزمة الحالية في قطاع غزة إغاثية مؤقتة، يؤكد البيطار، بل تحولت إلى أزمة تنموية وإنسانية شاملة تمس مختلف تفاصيل الحياة، ما يتطلب الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى التخطيط للتعافي المبكر وإعادة بناء منظومة الحماية الاجتماعية بشكل كامل.

وكشف أن الوزارة عملت على تطوير أنظمة محوسبة، منها المنظومة الوطنية للإغاثة، والمنظومة الوطنية للأيتام، ومنظومة "سند" الخاصة بالحالات الهشة، بهدف ضمان حصر الأسر وتوزيع الخدمات الإغاثية بعدالة ومنع الازدواجية. وأكد الحاجة الملحة إلى توحيد قواعد البيانات وتعزيز برامج الدعم النقدي والحماية الاجتماعية في ظل الانهيار الاقتصادي الحاد الذي تعيشه الأسر في قطاع غزة.

ونوه المسؤول البيطار إلى وجود تنسيق مستمر مع المؤسسات الأممية والدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني، بما يشمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأهلية، بهدف تنسيق توزيع المساعدات، وتبادل البيانات الإنسانية، وتنفيذ برامج الحماية والدعم النفسي، ودعم مراكز الإيواء، وتنفيذ برامج الأمن الغذائي والنقدي.

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكات بما يضمن عدالة الوصول للخدمات وتكامل الجهود الإنسانية في ظل الظروف الكارثية الراهنة.