صحف عالمية: "أباريق الشاي" تكسر حصار أمريكا على طهران وتُعجز السلطات الصينية

تناولت الصحف العالمية الفشل الأمريكي في خنق اقتصاد طهران بسبب شبكات تكرير النفط الصينية، والجدل الدستوري في إسرائيل حول قانون الإعدام، وصولا إلى التحولات الإستراتيجية العسكرية لواشنطن في أوروبا، وأزمة صحية خطيرة في القارة الأفريقية.

ففي تقرير من العاصمة الصينية بكين، سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" (Wall Street Journal) الضوء على فشل الولايات المتحدة في قطع شريان الحياة المالي الأهم لإيران، المتمثل في تجارة النفط السرية مع الصين.

وأوضحت الصحيفة أن واشنطن تحاول تشديد الخناق على منظومة أعمال تحوّل عشرات المليارات من الدولارات سنويا إلى طهران.

وتعتمد هذه المنظومة بشكل أساسي على مصافي النفط الصينية الخاصة والمستقلة، والمعروفة في القطاع النفطي باسم "أباريق الشاي" (Teapots)، والتي تستحوذ تقريبا على كل برميل نفط تصدّره إيران.

واللافت -بحسب الصحيفة- أن هذه المصافي لم تصمد أمام العقوبات الأمريكية القاسية فحسب، بل عجزت أمامها حتى جهود الحكومة الصينية نفسها التي حاولت سابقا إغلاقها وتحجيمها، قبل أن تدرك بكين الفائدة الاقتصادية والإستراتيجية الكبرى التي تدرّها هذه الشبكات، فغضّت الطرف عنها.

اختبار للقضاء الإسرائيلي

وفي الشأن الإسرائيلي، ناقش مقال رأي في صحيفة "ليبراسيون" (Libération) الفرنسية مدى قدرة القضاة في إسرائيل على التحلي بالشجاعة لإبطال مشروع "قانون الإعدام التمييزي" الموجه ضد الفلسطينيين.

وأشار المقال إلى أن المحكمة تواجه اختبارا تاريخيا أمام إصرار واضعي القانون، مستندة في ذلك إلى تحفظات وزارة العدل ومسؤولين عسكريين كبار وجمعيات حقوقية.

وتساءلت الصحيفة عن كيفية وصول إسرائيل إلى هذه المرحلة المتطرفة، مذكّرة بأنها لم تنفذ أي عقوبة إعدام منذ إعدام القيادي النازي أدولف أيخمان عام 1962.

وخلص المقال إلى أن الحجة التقليدية القائلة بأن قانون الإعدام يحقق الردع قد فقدت مصداقيتها منذ زمن، محذرا من أن هذا التشريع سيشجع على المزيد من العنف بدلا من الحفاظ على السلام.

تقليص الوجود العسكري في أوروبا

وعسكريا، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) عن مسؤول في البنتاغون تفاصيل قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتقليص الوجود العسكري في ألمانيا.

واعتبر المسؤول أن هذه الخطوة تعكس إعادة توجيه الأولويات الإستراتيجية الأمريكية نحو المحيطين الهندي والهادئ ونصف الكرة الغربي.

وكشفت الصحيفة أن هذا القرار يأتي في ظل توتر العلاقات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إثر تصريحات له انتقد فيها بشدة الحرب الأمريكية على إيران، وهي تصريحات وصفتها واشنطن بأنها "غير مناسبة".

وأضافت الصحيفة أن هذا الانسحاب سيؤدي إلى خفض مستوى القوات الأمريكية في أوروبا إلى ما دون مستويات ما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، حين عززت إدارة بايدن انتشارها هناك.

موت مُعلَّب في نيجيريا

من جانبها، حذرت صحيفة "تلغراف" (The Telegraph) البريطانية من أزمة صحية كبرى في نيجيريا، حيث تخوض السلطات حملة مكثفة ضد تجارة الأدوية المزيفة المنتشرة في الأسواق غير الرسمية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة الأدوية غير المطابقة للمواصفات أو المزيفة تتجاوز 30% من المعروض، وتديرها شبكات إجرامية دولية تستغل ضعف الرقابة واعتماد السكان على الأسواق العشوائية بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الصيدليات.

وذكرت "تلغراف" أن هيئة الغذاء والدواء النيجيرية نفذت حملات دهم واسعة أسفرت عن مصادرة ملايين الجرعات المزيفة من علاجات حساسة كالملاريا والسرطان والمضادات الحيوية، وتم إتلافها عبر الحرق العلني.