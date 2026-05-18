مستعمرة على المريخ واكتتاب قياسي.. ماسك يرفع سقف "جنون" الفضاء

قالت صحيفة تلغراف البريطانية إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يمضي بخطى متسارعة نحو تحقيق حلمه القديم بنقل البشر إلى كوكب المريخ، عبر مشروع فضائي ضخم تقوده شركة "سبيس إكس" ويجمع بين الطموحات العلمية غير المسبوقة وأكبر الرهانات المالية في تاريخ قطاع التكنولوجيا.

وبحسب التقرير الذي أعده للصحيفة الكاتب ماثيو فيلد، تستعد الشركة لإجراء التجربة الثانية عشرة لصاروخ "ستارشيب" العملاق من قاعدة "ستاربيز" غدا الثلاثاء في ولاية تكساس، في خطوة تعتبرها "سبيس إكس" أساسية ضمن خطتها لإقامة مستعمرة بشرية دائمة على الكوكب الأحمر.

وكان ماسك قد زعم أن شركة "سبيس إكس" ستجعل البشرية يوماً ما كائناً قادراً على العيش بين الكواكب، وستستعمر الكوكب الأحمر. أما أهدافه المالية للشركة فهي مماثلة في طموحاتها.

مليون شخص على المريخ

وتتضمن رؤية ماسك، وفقا لتقرير تلغراف، إنشاء مدينة مكتفية ذاتيا تضم نحو مليون شخص على المريخ، مع نقل ملايين الأطنان من المعدات والبضائع عبر آلاف الرحلات الفضائية. وتشير الشركة إلى أن تنفيذ المشروع سيتطلب إطلاق أكثر من عشر رحلات يوميا خلال فترات اصطفاف الكواكب التي تتكرر مرة كل عامين.

لكن الصحيفة تنقل عن خبراء تشكيكهم في واقعية هذه الطموحات، إذ يرون أن الوصول إلى مستعمرة بهذا الحجم يحتاج إلى قدرات لوجستية وتقنية لم يسبق للبشرية أن اقتربت منها. كما أن خمس تجارب من أصل 11 لصاروخ "ستارشيب" انتهت بفشل كلي أو جزئي، بينما سبق لماسك أن وعد بإرسال مهمة غير مأهولة إلى المريخ بحلول عام 2022 دون أن يتحقق ذلك.

وفي موازاة السباق الفضائي، يقول الكاتب، تتحرك بنوك الاستثمار في "وول ستريت" للتحضير لطرح عام أولي ضخم لشركة "سبيس إكس"، قد يرفع قيمتها السوقية إلى ما بين 1.75 وتريليوني دولار، مع توقعات بأن تجمع الشركة نحو 75 مليار دولار من الاكتتاب، وهو رقم يفوق بكثير الرقم القياسي التاريخي لشركة "أرامكو" السعودية.

مراكز بيانات عملاقة في الفضاء

ويرى الكاتب أن الطرح المرتقب لا يتعلق فقط بتمويل مشاريع الفضاء، بل بخطط أوسع تشمل إنشاء مراكز بيانات عملاقة تعمل بـ الذكاء الاصطناعي في الفضاء إضافة إلى إطلاق شبكة هائلة من الأقمار الصناعية 100 تيراواط لمراكز البيانات بحجم 100 تيراواط، والوصول إلى قيمة إجمالية قدرها 7.5 تريليونات دولار.

غير أن هذه الخطط العملاقة أثارت تحذيرات متزايدة من مستثمرين وخبراء حوكمة الشركات. فقد حذرت صناديق تقاعد أمريكية كبرى من أن هيكل الإدارة المقترح سيمنح ماسك "سيطرة مطلقة" على الشركة، بما يجعل عزله أو محاسبته أمرا شبه مستحيل، ويترك المساهمين معرضين لمخاطر ضخمة مرتبطة بقراراته الشخصية.

ورغم هذه المخاوف، ترى الصحيفة أن الشعبية الواسعة لماسك وحالة الحماس المحيطة بمشاريعه قد تدفع أعدادا كبيرة من المستثمرين الأفراد إلى الإقبال على الاكتتاب، خصوصا إذا نجحت تجربة "ستارشيب" المقبلة، ما قد يمنح مشروع "سبيس إكس" زخما إضافيا في سباقه نحو المريخ.