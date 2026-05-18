بينهم نجل الرئيس عباس.. تعرّف على الفائزين بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح

رام الله/غزة: بعد إعلان نتائج انتخابات المؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" رسميا اليوم الأحد، برزت تشكيلة جديدة للجنة المركزية، حملت مزيجا من القيادات التاريخية والأسماء الصاعدة.

وخرج من قيادة الحركة عدد من الشخصيات البارزة مثل: عباس زكي، وعزام الأحمد، وروحي فتوح، وإسماعيل جبر، وصبري صيدم.

ومن أبرز الوجوه الجديدة: اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة، والأسيران المحرران زكريا الزبيدي، وتيسير البردوني، وياسر عباس نجل الرئيس محمود عباس، وليلى غنام محافظة رام الله، وإياد صافي من غزة.

وفيما يلي عرض مختصر للسير الذاتية للفائزين بعضوية اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في الاقتراع الذي جرى أمس السبت في اليوم الثالث من المؤتمر العام الثامن للحركة.

ولد عام 1959 بمحافظة رام الله بالضفة الغربية، وانتمى لحركة فتح منذ سن مبكرة، وكان أحد أبرز وجوه الانتفاضة الثانية عام 2000.

كان من المقربين للرئيس الراحل ياسر عرفات، واعتقله جيش الاحتلال من رام الله في 15 أبريل/نيسان 2002، وحكم عليه بالسجن المؤبد 5 مرات بتهمة تأسيس كتائب شهداء الأقصى.

وما زال البرغوثي متواجدًا في السجن بعد أن رفضت إسرائيل إدراجه ضمن صفقات تبادل الأسرى التي جرت مع المقاومة الفلسطينية خلال العامين الماضيين.

في عام 2010 حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية خلال تواجده داخل الأسر.

فاز البرغوثي بعضوية اللجنة المركزية لحركة فتح في المؤتمرات السادس والسابع والثامن (2009-2016-2026) بأعلى الأصوات.

ماجد فرج

مدير المخابرات العامة الفلسطينية، من مواليد عام 1963.

انتمى في سن مبكرة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واعتقل بسبب نشاطه فيها لمدة عام ونصف العام، ثم قرر بعدها الانضمام لحركة فتح، وشارك في تأسيس "الشبيبة الفتحاوية" الذراع الشبابية والطلابية لمنظمة "فتح" عام 1982.

إعلان

مع إنشاء السلطة الفلسطينية، انضم لجهاز الأمن الوقائي، وعُين مديرًا لجهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية عام 2006.

وكلفه عباس برئاسة المخابرات العامة الفلسطينية في 2009، وما زال على رأس منصبه.

من مواليد عام 1953 في بلدة دورا بالخليل، وهو أحد الأعضاء البارزين في حركة "فتح".

اعتقله الاحتلال الإسرائيلي مرات عديدة وقضى في سجونه 17 عامًا.

كان واحدًا من المقربين من الرئيس الراحل ياسر عرفات، وتولى تأسيس وقيادة جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية منذ عام 1994، واستمر في إدارته حتى عام 2002.

ومنذ عام 2008 وحتى اليوم، يشغل منصب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومواقع أخرى.

حسين الشيخ

من مواليد مدينة رام الله عام 1960، وقضى 11 عامًا في سجون الاحتلال. وانتمى لحركة فتح وتدرج بالمناصب إلى أن عُين عام 2002 أمين سر الحركة بالضفة الغربية.

شغل عام 2017 منصب وزير الهيئة العامة للشؤون المدنية ورئيس لجنة التنسيق المدنية العليا، وانتخب عضوًا في اللجنة المركزية لحركة فتح خلال المؤتمرين السابقين، السابع والثامن.

في مايو/أيار 2022، كلفه الرئيس عباس بمهام أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة خلفًا لصائب عريقات الذي توفي في 2020.

وفي عام 2025 عينه محمود عباس نائبًا له في رئاسة منظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة دولة فلسطين.

ليلى غنام

وُلدت عام 1975 في بلدة دير دبوان بمحافظة رام الله والبيرة.

حاصلة على الماجستير في الإرشاد النفسي من جامعة القدس، والدكتوراه من جامعة المنيا بمصر في الصحة النفسية.

في 22 يناير/كانون الثاني 2010 عينها الرئيس عباس محافظًا لمحافظة رام الله والبيرة، بعد أن كانت منذ 2009 نائبًا للمحافظ.

محمود العالول

ولد بنابلس عام 1950، وانخرط في سن مبكرة في صفوف حركة "فتح"، واعتقله جيش الاحتلال عام 1968، وقضى 3 سنوات في السجن قبل أن يتم إبعاده إلى الأردن.

انتقل إلى لبنان عام 1973، ولاحقًا إلى تونس عام 1983 وعمل مديرًا لمكتب خليل الوزير (أبو جهاد) الرجل الثاني في حركة فتح وفي منظمة التحرير الفلسطينية.

في 15 فبراير/شباط 2017، انتخبته اللجنة المركزية لحركة فتح نائبًا لرئيس الحركة.

توفيق الطيراوي

ولد عام 1948 في قرية الطيرة قضاء مدينة اللد، وانضم إلى حركة فتح في لبنان.

وبعد إنشاء السلطة الفلسطينية عام 1994 شغل العديد من المناصب الرسمية والحركية، وشارك في تأسيس جهاز المخابرات العامة، وأسس الأكاديمية الأمنية الفلسطينية عام 1998، والتي أصبحت تحت مسمى جامعة الاستقلال لاحقًا.

وأصبح عضوًا في اللجنة المركزية لحركة "فتح" في مؤتمريها السادس والسابع.

وترأس لجنة التحقيق الخاصة التي شكلتها السلطة الفلسطينية عام 2009 للتحقيق في ظروف وفاة الرئيس عرفات.

ياسر عباس

ياسر عباس، نجل الرئيس محمود عباس، من مواليد 1962، وهو رجل أعمال فلسطيني كندي.

إعلان

حصل في عام 1983 على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة ولاية واشنطن في الولايات المتحدة.

بدأ نشاطه التجاري والاقتصادي أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات من القرن الماضي، حيث انتقل إلى كندا، وحصل على جنسيتها، وعمل في مجال ترميم المنازل.

أسس مجموعة شركات "فالكون"، التي توسعت لتشمل مجالات المقاولات، والاتصالات، والتبغ، والاستثمارات العامة.

تيسير البرديني

أسير محرر، ولد في مدينة رفح بقطاع غزة عام 1969.

اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مرات، كان أبرزها عام 1994، حيث حُكم عليه بالسجن مدى الحياة، وحصل خلال فترة أسره على درجة الماجستير في العلوم السياسية.

نال حريته ضمن صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل عام 2011، المعروفة باسم "وفاء الأحرار".

ولد عام 1976 بمخيم جنين، واعتقل في سجون الاحتلال للمرة الأولى بعمر 15 عامًا، وسجن 6 أشهر.

في 2001، ومع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، كان قائدًا عسكريًا لـ"كتائب شهداء الأقصى" المحسوبة على حركة فتح في حينه.

وفي 2007، حصل الزبيدي على عفو من إسرائيل بناء على اتفاق مع السلطة الفلسطينية، وبعد 4 سنوات، أعلنت سلطات الاحتلال إلغاء العفو عنه، وأعادت اعتقاله عام 2019.

وفي 2021 نجح الزبيدي في الهروب من زنزانته برفقة 5 من رفاقه في الأسر من سجن جلبوع عبر نفق حفروه، وأعيد اعتقالهم بعد أيام.

وأطلقت قوات الاحتلال سراحه عام 2025 ضمن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

أحمد أبو هولي

ولد عام 1968 في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وانضم لحركة فتح، واعتقله جيش الاحتلال عام 1987 لمدة 4 سنوات أثناء الانتفاضة الأولى.

بعد تأسيس السلطة الفلسطينية شغل منصب مدير عام في وزارة الداخلية وتم انتخابه عضوًا في المجلس التشريعي عام 2006 عن حركة فتح.

كما تم انتخابه عضوًا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عام 2018 ويشغل منصب رئيس دائرة شؤون اللاجئين.

أحمد حلس

ولد في مدينة غزة عام 1951، وانتمى إلى حركة فتح بداية سبعينيات القرن العشرين، وكان ضمن كوادر فتح في الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

اختير أمينًا لسر الحركة في قطاع غزة عام 1994، وبقي في هذا المنصب إلى أن تم إلغاؤه من قبل الرئيس محمود عباس عام 2007.

أصبح عضوًا في المجلس الثوري لحركة فتح عام 2009، وعضوًا في اللجنة المركزية للحركة عام 2016.

عدنان غيث

ولد في القدس في عام 1978، ويشغل منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 منصب محافظ القدس.

اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 35 مرة إما للتحقيق أو الاعتقال أو الاعتقال المنزلي بحجة إقامة نشاطات فلسطينية في مدينة القدس.

فاز غيث بانتخابات المجلس الثوري لحركة فتح عام 2016، وتسلم رئاسة لجنة القدس، وهو عضو في اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين بصفته الوظيفية.

موسى أبو زيد

من مواليد 1962، وحاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير في الاقتصاد السياسي من بلغاريا.

يشغل أبو زيد منصب رئيس ديوان الموظفين العام في دولة فلسطين منذ عام 2011، وهو رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.

عمل وزيرًا للشباب والرياضة بالوكالة من 2006-2011، وحاليًا هو رئيس اللجنة العليا للتخطيط الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية منذ عام 2014.

محمد المدني

من مواليد 1946 في قرية كفر سبت المدمرة خلال نكبة 1948 في قضاء طبريا.

إعلان

عمل محافظًا لبيت لحم في 2001، ويشغل منذ عام 2012 منصب رئيس لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية.

أصبح المدني عضوًا في اللجنة المركزية لحركة فتح عام 2009، وأعيد انتخابه في المؤتمر السابع عام 2016.

دلال سلامة

وُلدت عام 1965 في مخيم بلاطة بنابلس، وانضمت إلى حركة فتح في عام 1977، وفرض الاحتلال عليها الإقامة الجبرية بسبب نشاطها السياسي.

اُنتخبت عضوًا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996.

في عام 2009، فازت بانتخابات المجلس الثوري لحركة فتح، وأصبحت في عام 2016 عضوًا في لجنتها المركزية.

إياد صافي

من مواليد مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، عام 1980.

درس الأدب الإنجليزي في جامعة الأقصى بغزة، وحصل على درجة البكالوريوس عام 2005، وحصل لاحقًا على درجة الماجستير في العلاقات الدولية.

انتخب في المؤتمر السابع للحركة عام 2016 على عضوية المجلس الثوري لحركة فتح، ويشغل منصب عضو الهيئة القيادية العليا للحركة.

محمد اشتية

ولد في بلدة تل بمحافظة نابلس عام 1958، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية من بريطانيا.

انضم في المرحلة الجامعية إلى حركة "فتح"، وتدرج فيها إلى أن انتخب عضوًا في لجنتها المركزية عام 2009، كما شغل عددًا من المناصب الوزارية وتقلد مهام في هيئات ومؤسسات ذات طابع اقتصادي وتنموي.

بعد استقالة حكومة الوفاق الوطني -التي كان يقودها رامي الحمد الله عام 2019- تولى محمد اشتية رئاسة الحكومة بتوصية من اللجنة المركزية لحركة "فتح".

قدم استقالة حكومته في 26 فبراير/شباط 2024، بدعوى الحاجة إلى إجراء ترتيبات حكومية وسياسية جديدة.