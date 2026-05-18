الجزيرة ترصد الدمار في "راشيا الفخار" جنوب لبنان بعد غارات إسرائيلية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على جنوب لبنان مستهدفة بلدة عين بعال الواقعة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، كما هددت صبيحة هذا اليوم 3 بلدات في القطاع الغربي وقضاء صور.

وخلفت هذه الغارات دماراً واسعاً رصدته كاميرا الجزيرة في بلدة راشيا الفخار التي تقع في قضاء حاصبيا، على بعد 7 كيلومترات من الحدود الجنوبية للبنان، ولا تبعد كثيراً عن بلدة كفرشوبا ومواقع إسرائيلية تطل عليها مباشرة.

وقالت مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار من راشيا الفخار إن الغارة أدت إلى انقطاع شبكة الكهرباء في المنطقة بأكملها، ورصدت الكاميرا الدمار الكامل الذي حل بمحال تجارية تحولت إلى دمار وركام. ولم تسلم مزارع الزيتون وأشجاره من قذائف المدفعية الإسرائيلية، علماً بأن المواطنين في هذه المنطقة كانوا يعتقدون أنهم بمنأى عن هذه الغارات.

وعلى الرغم من إقرار الهدنة وتمديدها للمرة الثالثة لـ 45 يوماً، فإن غارات الاحتلال تؤكد أن التصريحات في مكان والواقع الميداني في مكان آخر، رغم أن حزب الله لم يعلن عن تبنيه أو تنفيذه أي عملية باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما توضح المراسلة.

إطلاق صواريخ

وشهد يوم أمس الكثير من عمليات إطلاق الصواريخ، التي تركزت في القطاع الشرقي بالتحديد باتجاه دير سريان، والطيبة ويحمر شقيف، هذه المنطقة التي تسعى قوات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة عليها والوصول إليها، ولكنها لم تستطع ذلك حتى الآن، بينما يؤكد حزب الله أنه سيصد كل هذه العمليات.

ويأتي كل ذلك في ظل دخول التمديد الثالث لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما لا يمكن إدراجه ضمن سياق ما يسمى وقف إطلاق النار -كما تؤكد المراسلة- لأن توصيف الهدنة يعني أن تتوقف الأعمال العدائية ويتوقف إطلاق النار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه "قضى على عناصر من حزب الله كانوا ينفذون هجمات ضد قواته في جنوب لبنان"، مشيراً إلى أنه قصف، خلال 24 ساعة، أكثر من 30 موقعاً تابعاً للحزب، وأنه استهدف مستودع أسلحة ونقاط مراقبة ومنشآت كان حزب الله يستخدمها لتنفيذ الهجمات.

وقال مصدر للجزيرة إن إحدى الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوبي لبنان، كما استهدفت غارات إسرائيلية أخرى بلدات زوطر الشرقية وفرون وكفرحونة، إلى جانب محيط بلدة راشيا الفخار في قضاء حاصبيا جنوبي لبنان، ومحيط مدينة بعلبك في البقاع شرقي لبنان وفق ما أفاد به مراسلو الجزيرة.

وفي المقابل، أعلن حزب الله قصف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين بالصواريخ في بلدة رشاف جنوبي لبنان، كما استهدف منصة للقبة الحديدية تابعة للجيش الإسرائيلي بمسيّرة في معسكرات غابات الجليل.

ورغم سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ 17 أبريل/نيسان الماضي، وتمديده مرات عدة، فإن الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته على لبنان، خاصة على الجنوب، مما يوقع قتلى وجرحى.