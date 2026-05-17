بسبب شح المقابر.. الموت لم يعد أكبر مصائب الغزيين

في قطاع غزة المحاصر، يواجه السكان أزمة خانقة وغير مسبوقة في توفير المقابر، حيث ضاقت الأرض بالراحلين بعد امتلاء المدافن تماماً، وتجريف الآلة العسكرية الإسرائيلية لعشرات منها خلال الحرب المستمرة، مما دفع الأهالي نحو خيارات قاسية كالدفن الجماعي والعشوائي.

وداع آخر تشهده غزة التي ألفت مواكب الجنازات، لكن هذه المرة يخرج جثمان الشهيد محمد عنابة من مستشفى ناصر الطبي محاطاً بسؤال محير يؤرق مشيعيه من الأهل والأصدقاء: إلى أين؟

تحت وطأة هذا السؤال، رافقنا شقيقه محمود في رحلة بحث مضنية عن حضن يؤوي الفقيد في أرض غزة التي شحت ولم تعد تتسع للمزيد، لتغدو القبور الجماعية هي البديل الوحيد المتاح الذي يفي بالغرض ولو على مضض، حيث شحت الأرض ولم تعد تتسع لإيواء المزيد، والقبور الجماعية تحولت إلى ملاذ عائلات الشهداء الأخير.

في زاوية أخرى من المقبرة، يقف هاشم إبراهيم زائراً قبر شقيقه المدفون حديثاً، وتختزل قصة هاشم معاناة آلاف العائلات في القطاع؛ حيث يترافق حزن الفقد مع رحلة بحث مضنية وسط ارتفاع فاحش في تكاليف تجهيز القبور، وهي مبالغ لا تقوى غالبية الأسر على تأمينها، مما يضطر بعضها في نهاية المطاف إلى اللجوء للدفن العشوائي.

وفيما يشبه تنقيباً دقيقاً وسط الممرات الضيقة المكتظة بين القبور، يحاول المواطنان يوسف وطارق حفر الأرض بجهد شاق، لانتزاع مساحة صغيرة جداً للدفن، تكاد تخرج من العدم.

من جانبه، يؤكد الحانوتي يوسف أن نقص أماكن الدفن بات معضلة يومية، وهو ما تتقاطع فيه شهادته مع تحذيرات وزارة الأوقاف التي تنبهت مبكراً لخطورة الوضع، لا سيما بعد قيام الاحتلال بتجريف عشرات المقابر خلال العمليات العسكرية.

ومع شح مواد البناء الأساسية كالإسمنت والحجارة جراء الحصار المتواصل، تفاقمت الأزمة بشكل حاد، وحدّت من قدرة العائلات على تحمل مصاريف تجهيز القبور، لتتحول رحلة الموت في غزة إلى ملحمة مستمرة تبدأ من البحث عن النجاة، ولا تنتهي حتى بالعثور على مستقر أخير تحت التراب.