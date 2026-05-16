سياسة|صحافة|الولايات المتحدة الأمريكية

هؤلاء هم أشهر المنشقين والجواسيس الأمريكيين

The seal of the Central Intelligence Agency is shown at the entrance of the CIA headquarters in McLean, Virginia, U.S., September 24, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein
شعار وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عند مدخل مقرها في فرجينيا (رويترز)
Published On 16/5/2026

نشرت مجلة نيوزويك تقريرا بعنوان: "أشهر المنشقين والجواسيس الأمريكيين… بالترتيب"، أعدّته الصحافية ميليسا فلور أفشار، واستعرضت فيه أبرز قضايا التجسس والانشقاق التي هزّت أجهزة الأمن الأمريكية خلال العقود الأخيرة، من الحرب الباردة حتى تسريبات العصر الرقمي.

التقرير جاء على خلفية إعلان مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي رفع المكافأة إلى 200 ألف دولار مقابل معلومات عن مونيكا ويت، الضابطة السابقة في الاستخبارات الأمريكية التي انشقت إلى إيران.

صورة للجاسوسة الأمريكية مونيكا ويت (Monica Elfriede Witt) أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) -أمس الخميس- عرْض مكافأة قدرها 200 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى توقيف وملاحقة مونيكا ويت، وهي عسكرية أمريكية وعميلة سابقة في مكافحة التجسس متهمة بالتجسس لصالح إيران.
مونيكا ويت تتهمها واشنطن بمساعدة الحرس الثوري الإيراني (إف بي آي)

وتصدّر القائمة روبرت هانسن وألدريتش أميس وإدوارد سنودن وتشيلسي مانينغ، إلى جانب شخصيات اتُّهمت بالتجسس لصالح روسيا وكوبا وإيران والصين. كما أشار التقرير إلى قضايا أحدث مثل جاك تيكسيرا وأبوزر رحمتي، معتبرا أن تهديد "العميل الداخلي" لا يزال يشكل هاجسا دائما للأجهزة الأمنية الأمريكية.

ونسبت المجلة لما وصفته بـ"شائعات" أن هذه المرأة المولودة في تكساس، والتي يبدو أنها تجيد اللغة الفارسية، تقيم في إيران، حيث يُحتمل أنها لا تزال تساعد حكام البلاد، حسب قول المجلة.

وقالت المجلة إن مونيكا البالغة الآن من العمر 47 عاما ليست الوحيدة في ملحمة التجسس الطويلة ضد الولايات المتحدة، بل إن الحكومة الأمريكية واجهت، على مدى عقود، التهديد المتكرر المتمثل في انقلاب مواطنيها عليها.

وفيما يلي قائمة بأهم الجواسيس والمنشقين الأمريكيين في التاريخ الحديث، وفقا لنيوزويك:

KGB agent Robert Hanssen who started working for the FBI and then defected to the KGB المصدر: Federal Bureau of Investigation
هانسن أحد أكثر الجواسيس تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة (إف بي آي)

وضعت المجلة في المرتبة الأولى روبرت هانسن، العميل السابق في مكتب التحقيقات الفدرالي، الذي سرب أسرارا شديدة الحساسية إلى روسيا طوال 22 عاما مقابل أموال ومجوهرات وساعات فاخرة، ويعد من أكثر الجواسيس تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة.

وفي المرتبة الثانية جاء ألدريتش أميس، ضابط مكافحة التجسس السابق في وكالة الاستخبارات المركزية، الذي سلّم الاتحاد السوفيتي أسماء عملاء أمريكيين، مما أدى إلى إعدام عدد منهم، مقابل أكثر من 4 ملايين دولار.

US former CIA employee and whistleblower Edward Snowden is displayed on a screen as he speaks during a video conference to present his book titled "Permanent Record" on September 17, 2019 in Berlin. (Photo by Jörg Carstensen / dpa / AFP) / Germany OUT
سنودن سرب برامج مراقبة إلكترونية أمريكية (الفرنسية)

أما إدوارد سنودن، الموظف السابق لدى وكالة الأمن القومي، فحلّ ثالثا بعد تسريبه برامج المراقبة الإلكترونية الأمريكية عام 2013، متسببا في أضرار فادحة للقدرات الأمريكية، وقد استقر في روسيا.

واحتلت تشيلسي مانينغ، محللة الاستخبارات العسكرية السابقة، المرتبة الرابعة بعدما سرّبت مئات آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية إلى ويكيليكس خلال حرب العراق، قبل أن يخفف الرئيس الأسبق باراك أوباما عقوبتها.

U.S. soldier Chelsea Manning, who was born male but identifies as a woman, imprisoned for handing over classified files to pro-transparency site WikiLeaks, is pictured dressed as a woman
مانينغ ولدت رجلا لكنها اختارت التحول إلى امرأة وسربت آلاف الوثائق السرية لويكيليكس (رويترز)

وجاءت مونيكا ويت في المرتبة الخامسة، وهي متخصصة استخبارات سابقة في سلاح الجو الأمريكي انشقت إلى إيران، وتتهمها واشنطن بمساعدة الحرس الثوري الإيراني عبر تزويده بمعلومات حساسة عن شخصيات وعمليات استخباراتية أمريكية بما في ذلك الهويات الحقيقية لأفراد مخابرات في أدوار سرية.

وفي المرتبة السادسة ظهرت آنا مونتيس، المعروفة بلقب "ملكة كوبا"، وهي محللة سابقة في وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية تجسست لصالح كوبا لمدة 17 عاما، وقد حكم عليها بـ25 عاما بعد اعترافها عام 2002 بالتجسس لصالح كيان معاد.

Mugshot of Ana Montes المصدر: FBI Federal Bureau of Investigation
آنا مونتيس تجسست لصالح كوبا (إف بي آي)

أما جون ووكر، ضابط البحرية الأمريكي السابق، فجاء سابعا بعدما قاد شبكة تجسس عائلية لصالح الاتحاد السوفيتي وقدّم مفاتيح الاتصالات البحرية المشفرة، وهو ما يقول المسؤولون إنه سيكون كارثيا لو تحولت الحرب الباردة إلى حرب حامية.

وفي المرتبة الثامنة ورد اسم لي هارفي أوزوالد، قاتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي، الذي سبق أن انشق إلى الاتحاد السوفيتي قبل عودته إلى الولايات المتحدة.

أوزوالد المتهم بقتل الرئيس الأمريكي جون كينيدي (غيتي)

كما تضمّنت القائمة أبوزر رحمتي، المتعاقد السابق مع إدارة الطيران الفدرالية والمتهم بالعمل لصالح الحكومة الإيرانية داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى جاك تيكسيرا، عنصر الحرس الوطني الجوي المتورط في تسريب وثائق سرية للبنتاغون عبر منصة ألعاب إلكترونية.

وشملت القائمة أيضا إيلين وانغ، رئيسة بلدية أركاديا السابقة في كاليفورنيا والمتهمة بالعمل لصالح الصين، وجينشاو وي، البحار السابق في البحرية الأمريكية الذي أدين بنقل معلومات عسكرية حساسة إلى الاستخبارات الصينية.

المصدر: نيوزويك

