مراسلو الجزيرة
سياسة|فلسطين

رفضاً لإسقاطها من الوعي.. فلسطينيو 48 يعودون إلى القرى المهجرة

حفظ

صورة 2 المؤرخ وجدي جبارين قدم لمحة تاريخية عن قرية اللجون، مستعرضًا ما شهدته المنطقة من تعاقب حضارات عبر العصور، وما تحتويه من مواقع تاريخية وأثرية تعكس عمقها الإنساني والتاريخي، مؤكدا. أن "اللجون ليست مجرد موقع جغرافي، أنها جزء من أرض كنعان وأرض العرب، قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
المؤرخ وجدي جبارين قدم لمحة تاريخية عن قرية اللجون قرب مدينة أم الفحم وما تحتويه من مواقع تاريخية (الجزيرة)
محمد وتد
Published On 16/5/2026

أم الفحم- لم يستسلم  فلسطينيو 48 لمحاولة سلخهم عن ماضيهم وتاريخهم، وعلى طريقتهم يحيون هذا العام الذكرى السنوية الـ78 للنكبة، حيث نظمت فعاليات ميدانية في عدد من القرى الفلسطينية المهجرة، كان أبرزها في قرية اللجون قضاء أم الفحم بأراضي الـ48، بمشاركة أبناء وأحفاد اللاجئين والمهجرين من الداخل، وذلك في إطار جهود متواصلة لإحياء الذاكرة الوطنية وربط الأجيال الجديدة بتاريخ المكان وحكايته.

وسار المشاركون في طرقات القرية المهجرة، وبين بقايا الأرض التي ما زالت تحفظ أسماء أصحابها، حاملين ذاكرة تمتد لنحو 8 عقود من التهجير والاقتلاع، فيما تحولت الجولة إلى مساحة لاستعادة الرواية الفلسطينية وتوثيقها، ليس بوصفها ذكرى عابرة، بل باعتبارها واقعا حيا يتوارثه الأبناء والأحفاد كما تورث الحكايات والوصايا.

وضمت الفعاليات عددا من أبناء العائلات المهجرة، إلى جانب ناشطين ومؤسسات محلية، حيث نظمت جولات تخللها لقاءات وشهادات حية حول معاني العودة والارتباط بالمكان، إضافة إلى توثيق الانطباعات ودوافع مشاركة الأجيال الجديدة في إحياء ذكرى النكبة عاما بعد آخر.

صورة 1 الإمام الشيخ محمد أمارة خطبة الجمعة في الذكرى الـ78 للنكبة على أراضي قرية اللجون " هذه الأرض التي احتضنت الأجداد وتاريخهم ما زالت تحمل رسالة واضحة، وهي أن التمسك بالحقوق يتطلب وحدة الموقف وتماسك المجتمع"، قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
مشاركون في العودة إلى قرية اللجون يؤدون صلاة الجمعة على ترابها  (الجزيرة)

تعزيز الوعي وإحياء ذاكرة المكان

تضمنت الفعاليات يوما وطنيا مفتوحا في قرية اللجون، شمل أعمال تنظيف وصيانة لمقبرة القرية ومحيط الوادي، إلى جانب جولات ميدانية حرة مصحوبة بإرشاد تاريخي للتعرف على معالم القرية وتاريخ سكانها قبل التهجير، إضافة إلى تقديم شروحات ولقاءات توثيقية حول مسيرة أهلها.

وفي مشهد رمزي يعكس ارتباط المشاركين بالمكان والذاكرة، ويؤكد استمرار حضور القضية في الوعي الجمعي، اختتمت الفعاليات بأداء صلاة الجمعة مع الشيخ محمد أمارة على أرض القرية.

وإلى مقبرة قرية اللجون المهجرة، وصل الشيخ محمود محاميد، حاملا أدوات الترميم وذاكرة المكان معا. وبين القبور القديمة وشواهدها المتآكلة، انشغل بتنظيف المقبرة وصيانة ما تبقى من حجارتها، كمن يحاول أن يحمي ما تبقى من الحكاية من الغياب.

إعلان

يقول محاميد -للجزيرة نت- إن المقبرة بالنسبة له ليست مجرد مكان لدفن الموتى، بل صورة مكثفة عن البيت والبلدة والأهل، فـ"آباؤنا وأجدادنا مدفونون هنا، وهذه الأرض ما زالت تحفظ أسماءهم".

صورة 3 محمود محاميد يرمم مقبرة اللجون حفاظًا على ذاكرة النكبة، قائلا إن "شواهد قبور اللجون تؤكد أننا عائدون"، قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
محمود محاميد: شواهد قبور اللجون تؤكد أننا عائدون (الجزيرة)

الوفاء بشكل آخر

وبين القبور التي بقيت شاهدة على تاريخ القرية، يرى محاميد أن ترميمها وصيانة شواهدها هو شكل من أشكال الوفاء لمن رحلوا، ورسالة بأن الذاكرة الفلسطينية ما زالت حية رغم مرور العقود.

ويضيف أن من لا يحترم الأموات في قبورهم، لا يحترم الأحياء فوق الأرض، لذلك يتحول العمل التطوعي في المقبرة إلى فعل يومي لحماية الرواية وحفظ ما تبقى من معالم القرية المهجرة.

ولا تقتصر علاقة محاميد باللجون على ذكرى النكبة السنوية، بل تمتد على مدار العام، إذ يؤكد أن أهالي القرية المهجرين، خاصة من استقروا في أم الفحم، ما زالوا يترددون إلى أراضيهم باستمرار، لأنهم يرتبطون "بعلاقة وجودية" مع المكان، حسب وصفه.

ووسط المقبرة، وبين الحجارة القديمة التي نجا بعضها من عوامل الزمن، يبدو الترميم بالنسبة لمحاميد أكثر من مجرد صيانة لمكان أثري؛ إنه محاولة للإبقاء على أثر الناس حيا، وتأكيد متجدد على قناعة راسخة لدى أبناء اللجون بأن العودة، مهما طال الزمن، ما زالت ممكنة.

صورة 4 رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم محمد محاميد: اللجون جزء من وجدان أهالي أم الفحم أعمال تطوعية وترميمات في اللجون إحياءً لذكرى النكبة،"، قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
محمد محاميد: اللجون جزء من وجدان أهالي أم الفحم ومعظم العائلات كانت تملك فيها أراض ومزارع (الجزيرة)

استمرار في "طريق العودة"

ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدا رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد محاميد، منشغلا بين المقبرة وأطراف قرية اللجون المهجرة، يتابع اللمسات الأخيرة استعدادا لإحياء الذكرى الـ78 للنكبة، وكأنه يحاول أن يسبق الزمن كي تبقى القرية حاضرة في الذاكرة كما كانت يوما حية بأهلها وبيوتها.

بالنسبة له، لا تبدو اللجون مجرد قرية مهجرة أو محطة سنوية لإحياء الذكرى، بل جزءا أصيلا من وجدان أهالي أم الفحم. ويقول للجزيرة نت إن معظم العائلات الفحماوية كانت تملك بيتا أو أرضا أو "عِزبة" زراعية في اللجون، لذلك بقيت العلاقة معها ممتدة رغم عقود التهجير.

ويصف هذا الارتباط بأنه وطني وروحاني في آن واحد، إذ يرى أن اللجون حاضرة في ملامح كل فحماوي، وفي ذاكرته ولهجته وحكايته.

ويتابع محمد أن الحضور إلى اللجون ليس مجرد إحياء لذكرى النكبة، بل استمرار في "طريق العودة"، فشواهد القبور، وبقايا البيوت، وآثار المساجد القديمة، كلها تعيد شحن الذاكرة وتؤكد أن هنا عاش الأهل والأجداد، وأن القضية لم تنته بالتهجير.

ويضيف أن مشاريع التواصل مع القرية، ومعسكرات العمل التطوعي، وترميم المقبرة والمعالم المتبقية، كلها رسائل موجهة إلى الأجيال الجديدة بأن الحياة لم تنقطع في اللجون، وأن العودة، مهما طال الزمن، ما زالت ممكنة.

صورة 13 طاحونة عائلة نوصير تعد المعلم الوحيد المتبقي من أصل سبع مطاحن كانت قائمة في قرية اللجون، والتي شكّلت في حينه مركزا خدميا أساسيا للمزارعين في منطقة الروحة والقرى المجاورة، حيث كانت تستخدم لطحن الحبوب وتلبية احتياجات الأهالي الزراعية قبل التهجير. قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
مطحنة للقمح تعود لعائلة نوصير وتعد المعلم الوحيد المتبقي من أصل 7 مطاحن كانت قائمة في اللجون (الجزيرة)

راوي الحكاية وصاحبها

ووسط المتطوعين، كان الثمانيني زياد طميش يسير ببطء في المكان الذي ولد فيه قبل النكبة بخمسة أعوام ونصف العام. لا يدعي الرجل أنه يتذكر تفاصيل التهجير، لكنه يقول إن ذاكرته ممتلئة بصورة العودة أكثر من مشاهد الرحيل.

إعلان

طميش، الذي يعيش في أم الفحم منذ أكثر من 6 عقود، يواصل زيارة اللجون بشكل شبه يومي. يتجول بين التلال وبقايا البيوت وأشجار الطبيعة، ويحرص كلما التقى مجموعات من الزوار أو المتنزهين على أن يروي لهم حكاية القرية، وكأن السرد بالنسبة له واحد من أشكال حماية المكان من النسيان.

ولا يأتي حديثه عن اللجون من باب الحنين إلى الأطلال فقط، بل من قناعة راسخة بحق العودة. ويقول للجزيرة نت إن نشاطه في المطالبة بالعودة وترميم المعالم المتبقية عرَّضه للملاحقة والتحقيقات الشرطية أكثر من مرة، بسبب دوره في تثبيت حق أهالي اللجون بأرضهم.

ورغم ذلك، يواصل مع آخرين العمل على ترميم مقبرة القرية، وصيانة مسجد الأغبارية، وإحياء ما تبقى من العيادة الطبية داخل كيبوتس مجدو (تجمع استيطاني إسرائيلي)  الذي أقيم على أراضي اللجون.

صورة 5 زياد طميش يروي حكاية العودة إلى اللجون المهجرة وهي ذاكرة حيّة في وجدان أهالي أم الفحم " نرفض التعويض فالذاكرة والعمل التطوعي طريق للعودة"، قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
زياد طميش: رفضنا التعويضات لأن القضية ليست مالا بل أرض وعودة (الجزيرة)

أجيال تتوارث الحق

ويشير طميش إلى أن أهالي القرية أثبتوا عبر الخرائط والوثائق وجود عشرات المنازل التي لم تُصادر رسميا بعد النكبة، وطالبوا باستعادتها والعودة إليها، إلا أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت الطلب، واقترحت تعويضات مالية بدلا من إعادة المنازل، وهو ما رفضه الأهالي بشكل قاطع. ويقول: "رفضنا التعويضات لأن القضية ليست مالا، بل أرض وعودة".

قبل النكبة، كان يسكن اللجون نحو 1080 فلسطينيا، هجر معظمهم إلى أم الفحم والقرى المجاورة. ويؤكد أبناء القرية أن خصوصية اللجون تعود إلى أن معظم العائلات الفحماوية كانت تمتلك فيها أراض ومنازل زراعية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

ويبدو لافتا -بحسب طميش- أن الجيل الرابع للنكبة بات أكثر ارتباطا بالمكان وأكثر جرأة في التعبير عن حق العودة، إذ يشارك الشبان في أعمال الترميم والتطوع والجولات الميدانية باعتبار اللجون جزءا من حاضرهم، لا مجرد فصل من تاريخ قديم.

وفيما ينشغل المتطوعون بتنظيف المقبرة وترميم ما تبقى من حجارة المكان، تبدو الرسالة أعمق من مجرد حفظ للذاكرة؛ إنها محاولة لترسيخ فكرة العودة في الوعي الفلسطيني، باعتبارها الكلمة المقابلة للنكبة.

صورة 9 أبناء أم الفحم يحيون ذكرى النكبة بالعودة إلى اللجون، صيانة القرية ومعالمها… حضور فلسطيني يتجاوز الذكرى، قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
أبناء أم الفحم يحيون ذكرى النكبة بالعودة إلى اللجون والقيام بصيانة القرية ومعالمها (الجزيرة)

اللجون وأم الفحم.. امتداد المكان والزمان

بالنسبة للمحامي وعضو المكتب السياسي لحركة أبناء البلد، أحمد خليفة، لا يقتصر إحياء ذكرى النكبة على الفعاليات السنوية أو المسيرات الرمزية، بل يتجاوز ذلك إلى مشروع متواصل يهدف إلى تثبيت العلاقة اليومية مع قرية اللجون المهجرة وإبقائها حية في الوعي الفلسطيني.

وأوضح في حديثه -للجزيرة نت- أن ترميم المقبرة، وصيانة شواهد القبور، وتنظيف المكان، ليست أعمالا تقنية أو تطوعية فحسب، بل رسائل واضحة بأن اللجون ما زالت حاضرة، وأن الحياة لم تنقطع فيها رغم مرور عقود على التهجير.

وتابع، أن العلاقة بين أم الفحم واللجون ليست تاريخية فحسب، بل امتداد اجتماعي ووجداني وجغرافي، حتى بات كثيرون ينظرون إلى اللجون باعتبارها جزءا من الحيز الطبيعي والوطني للمدينة. فالوجود الدائم في اللجون، والعمل التطوعي فيها، وترميم معالمها، كلها ممارسات تعزز قناعة العودة وتحولها من شعار سياسي إلى سلوك يومي متجذر في الوعي الفلسطيني.

صورة 6 التواصل مع اللجون… من إحياء الذكرى إلى ترسيخ العودة. أحمد خليفة: التواصل مع اللجون مشروع عودة لا ذكرى سنوية، قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
أحمد خليفة: أنشطة إحياء النكبة تُفنّد رواية إسرائيل التي تصور القرى المهجرة كأماكن انتهت قصتها (الجزيرة)

التواصل جزء من الحياة

ولا تقوم فكرة التواصل مع اللجون -أضاف خليفة- على "البكاء على الأطلال" أو الاكتفاء بإحياء ذكرى سنوية، وإنما على "تطبيع" الحضور الفلسطيني في القرية المهجرة، بحيث يصبح الوصول إليها والتواجد فيها جزءا من الحياة اليومية لأبنائها وأحفادهم.

ومن هذا المنطلق، جرى تشكيل لجنة لمتولي الأوقاف الإسلامية في اللجون، بهدف حماية المقبرة، وصيانة المسجد، والحفاظ على المعالم المتبقية فيها، في محاولة لمنع اندثارها أو تغييبها من الذاكرة الجماعية.

إعلان

ورأى خليفة أن هذه النشاطات تُفنّد الرواية الإسرائيلية التي تحاول تصوير القرى المهجرة كأماكن انتهت قصتها أو سقطت من الوعي الفلسطيني، مؤكدا أن اللجون تحديدا ما زالت تحتفظ بمكانة خاصة بسبب موقعها الجغرافي وقربها من أهاليها المهجرين الذين يعيش معظمهم في أم الفحم.

صورة 5 زياد طميش يروي حكاية العودة إلى اللجون المهجرة وهي ذاكرة حيّة في وجدان أهالي أم الفحم " نرفض التعويض فالذاكرة والعمل التطوعي طريق للعودة"، قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
مشاركة الطفلان عمر ومحمد محاميد بترميم مقبرة اللجون أكدت أنهم عائدون إليها (الجزيرة)

"هنا باقون" في أرض الأجداد

ومع انطلاق الفعاليات لإحياء ذكرى النكبة في اللجون، كان ابنا العمومة عمر سالم محاميد (11 عاما)، ومحمد علي محاميد (12 عاما)، قد وصلا باكرا إلى المقبرة، يحملان أدوات التنظيف بحماس واضح، ويتسابقان بين القبور القديمة لإزالة الأعشاب وترتيب المكان.

وسط شواهد القبور التي غطى بعضها غبار السنوات، بدا الطفلان وكأنهما يعرفان المكان جيدا، رغم أنهما ولدا وترعرعا في أم الفحم، لا في اللجون نفسها. وبينما كانا يواصلان أعمال التنظيف، قالا إن أجدادهما عاشوا هنا، وإن بعض أفراد العائلة ما زالوا يرقدون في مقبرة القرية، لذلك يشعران أن المكان جزء من حياتهما اليومية وليس محض قصة قديمة يسمعانها من الكبار.

ويقول الطفلان للجزيرة نت إن سنوات طفولتهما ارتبطت باللجون، فقد اعتادا القدوم إليها والتجول بين آثار البيوت وبقايا المعالم القديمة، حتى أصبحت الأرض بالنسبة لهما مألوفة كأنها امتداد طبيعي لبيوتهما الحالية.

وببراءة ممزوجة بقناعة راسخة، يؤكدان أن التواصل مع اللجون ليس مجرد مشاركة في فعالية سنوية، بل "جزء من العقيدة والإيمان بحق العودة"، كما يرددان دائما في البيت وبين العائلة.

ويضيفان أن أعمال الترميم والتنظيف وصيانة المقبرة تهدف إلى حماية المكان من الاندثار، وإبقاء آثار القرية حية للأجيال القادمة، حتى تبقى الحكاية حاضرة في الذاكرة.

وفيما يواصل الطفلان جمع الحجارة وتنظيف محيط القبور، يرددان بثقة لافتة: "هنا باقون، وإلى اللجون عائدون"، قبل أن يضيفا أن حلم العودة بالنسبة لهما ليس بعيدا، بل شيء يتمنيان أن يرياه قريبا، حين "تبنى اللجون من جديد ويسكنها أهلها مرة أخرى".

صورة 20 تجري إدارة كيبوتس مجدو أعمال حفريات ومشاريع بنى تحتية تتعلق بالزراعة والمياه وشبكات الصرف الصحي، وذلك ضمن مناطق تابعة إلى أراضي قرية اللجون. قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
إدارة كيبوتس مجدو تجري أعمال حفريات ومشاريع بنى تحتية مستهدفة أراض تابعة لقرية اللجون (الجزيرة)
صورة 19 أحد مداخل كيبوتس مجدو يُستخدم للدخول إلى أراضٍ تعود لقرية اللجون، حيث تستثمر هذه الأراضي في الزراعة الاستيطانية ضمن المنطقة المحيطة بالكيبوتس. قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
جانب من كيبوتس مجدو القائم على أراضي اللجون التي يتم استثمارها في الزراعة الاستيطانية (الجزيرة)
صورة 18 جانب من منازل كيبوتس مجدو الذي أُقيم على جزء من أراضي قرية اللجون، حيث لا تزال بعض معالم القرية قائمة، من بينها مسجد اللجون والعيادة الطبية. قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
بعض منازل كيبوتس مجدو الاستيطاني التي أقيمت فوق قرية اللجون التي لا تزال بعض معالمها قائمة (الجزيرة)
صورة 17 تنتشر نبتة الصبار قرب ما تبقى من آثار ومعالم ومنازل قرية اللجون، إلى جانب نبع المياه الذي ما زال يجري في محيطها، حيث تواصل الطبيعة حضورها في المكان، فتزهر وتثمر وكأنها تحفظ الذاكرة وتنتظر لقاء وعودة سكان القرية إلى أرضهم. قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
شجر الصبار ينتشر قرب ما تبقى من آثار ومعالم ومنازل في قرية اللجون المهجرة عام 1948 (الجزيرة)
صورة 16 تنتشر في أراضي قرية اللجون أشجار زيتون معمّرة تعود أصول بعضها إلى نهاية القرن الثامن عشر، وما زالت راسخة في أرضها ومتجذّرة فيها، شاهدة على تاريخ المكان، وكأنها تنتظر عودة غارسيها إلى الحقول التي عرفتها منذ أجيال. قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
أشجار زيتون معمّرة ما زالت راسخة في أرض اللجون ومتجذّرة فيها وشاهدة على تاريخ المكان (الجزيرة)
صورة 15 يمر في محيط قرية اللجون عدد من الأودية والينابيع، أبرزها وادي الست، إلى جانب ينابيع متفرعة تنبع من جبال الروحة وعين الحجة، حيث كانت هذه المصادر المائية تشكل شريانا طبيعيا للحياة والزراعة في المنطقة، وتغذي الأراضي الزراعية المحيطة بالقرية المهجرة. قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
ينابيع واودية عدة تمر في قرية اللجون كوادي الست وجداول ماء تنبع من جبال الروحة وعين الحجة (الجزيرة)
صورة 14 جانب من أراضي قرية اللجون المهجّرة، والتي تشكل جزءا من مساحات واسعة تضم أراضي 34 قرية و15 خربة في منطقة الروحة، دمرت وهجر سكانها الأصليون خلال النكبة، لتبقى شاهدة على تاريخ المنطقة وامتدادها الجغرافي والإنساني. قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
جانب من أراضي قرية اللجون المهجّرة التي تمتد على مناطق واسعة دمرت وهجر سكانها خلال النكبة (الجزيرة)
صورة 11 اللجون جزء من الحيز الوطني والاجتماعي لأم الفحم. الناشط كرم جبارين برفقة مجموعة من النشء من الجيل الرابع للنكبة في ورشة توعوية تناولت تاريخ فلسطين، وحدث النكبة، والقرى المهجّرة، ومسيرة العودة، بهدف تعزيز الوعي التاريخي وربط الأجيال الجديدة بذاكرة المكان والهوية. قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
الفعاليات التي نظمت في اللجون تناولت ورش توعوية لتعزيز ذاكرة المكان وترسيخ الهوية (الجزيرة)
صورة 10 أهالي اللجون يواصلون حضورهم في القرية على مدار العام، اللجون المهجرة… مشروع ذاكرة وعودة متواصل، قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
أهالي اللجون يواصلون حضورهم في القرية على مدار العام في محاولة لتطبيع المكان واقعا ووجدانيا (الجزيرة)

 

صورة 8 أعمال تطوعية وترميمات في اللجون إحياءً لذكرى النكبة. صيانة مقبرة اللجون… تمسّك بالأرض وحفظ للرواية، قرية اللجون المهجرة ذكرى النكبة الـ78 أيار/مايو 2026.
أعمال تطوعية وترميمات في اللجون إحياءً لذكرى النكبة (الجزيرة)
المصدر: الجزيرة

إعلان