أين يقف "جيل زد" في مدغشقر الآن؟

A protester holds a placard during a demonstration against repeated water and electricity outages in Antananarivo on September 27, 2025. Hundreds of mostly young protesters faced off against security forces in Madagascar's capital on September 27, 2025 days after an anti-government demonstration erupted into clashes and looting.
مظاهرة احتجاجا على انقطاع المياه والكهرباء المتكرر في عاصمة مدغشقر في سبتمبر/أيلول 2025 (الفرنسية)
Published On 16/5/2026

أورد تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن حركة "جيل زد" في مدغشقر التي قادت الاحتجاجات الشعبية ضد السلطة السابقة ما زالت تواجه اختبارًا صعبًا بعد مرور أشهر على وصول المجلس العسكري إلى الحكم، وسط شكوك متزايدة بشأن مستقبل التحول الديمقراطي في الجزيرة الواقعة بالمحيط الهندي.

وجاء التقرير بعد إعلان الهيئة الانتخابية في مدغشقر أمس الخميس تنظيم استفتاء دستوري في يونيو/حزيران 2027، يعقبه إجراء انتخابات عامة في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، في خطوة تقول السلطات العسكرية إنها تمهد لعودة الحكم المدني.

Four-year-old Bonne Chance gets a mid upper arm contour measurement to determine his nutrition status at a UNICEF supported community nutrition site in Fort Dauphin, Madagascar, 24 September 2015. The purpose of the centre is to provide counselling services as well as monitor and keep kids healthy and nourished. A severe food and nutrition crisis is affecting southern Madagascar with 200,000 people being affected, of which 40,000 are children under 5. Chronic malnutrition, also termed stunting, increases child mortality and hinders brain development, school performance and future earnings. Madagascar is one of the poorest countries in the world.
ثلاثة أرباع سكان مدغشقر تحت خط الفقر (الأوروبية)

لا يثقون في السلطة العسكرية

وقالت كاتبة التقرير مراسلة المجلة من أفريقيا نوسموت غباداموسي إن قطاعات واسعة من الشباب والنشطاء لا تنظر إلى وعود السلطات العسكرية بكثير من الثقة، خاصة مع استمرار التضييق على المعارضين وتفاقم الأزمات المعيشية.

وكانت احتجاجات “جيل زد” قد انطلقت أساسًا بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء وأزمات المياه، قبل أن تتحول إلى موجة غضب سياسي واسعة بعد سقوط قتلى خلال قمع قوات الأمن للمظاهرات. وأسهمت تلك الأحداث في الإطاحة بالرئيس السابق أندري راجولينا وصعود الجيش بقيادة العقيد مايكل راندريانيرينا.

ونقلت غباداموسي عن الباحثة فيلومهانينا رازكاماهارافو قولها إنه ورغم أن بعض السكان لاحظوا تحسنًا محدودًا في خدمات الكهرباء والمياه بعد استيلاء الجيش على السلطة، فإن هذه التحسينات بقيت مؤقتة ولم تتحول إلى حلول دائمة لأزمات البلاد المزمنة.

واقع أكثر تعقيدًا

وتضيف المجلة أن الحركة الشبابية تواجه حاليًا واقعًا أكثر تعقيدًا، إذ تتهم منظمات حقوقية السلطات العسكرية بمواصلة حملات الاعتقال والتضييق على النشطاء.

ومن بين المعتقلين الناشط البارز هيريزو أندريامانانتينا الذي أوقف بعد مشاركته في احتجاجات بالعاصمة أنتاناناريفو، بتهم تتعلق بتهديد الأمن القومي.

وبحسب التقرير، فإن جوهر مطالب "جيل زد" لم يتغير حتى الآن، إذ يركز الشباب على قضايا الفساد وتدهور الخدمات العامة وسوء إدارة الموارد.

ويقول ناشطون إن السلطة الجديدة لم تقدم حلولا حقيقية لأزمات المياه والكهرباء التي ما زالت تثقل حياة ملايين السكان، بينما يتجه المجلس العسكري إلى تعزيز قدراته الأمنية والعسكرية بدعم خارجي، في وقت يعيش فيه نحو ثلاثة أرباع سكان مدغشقر تحت خط الفقر.

المصدر: فورين بوليسي

