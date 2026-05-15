20 مليونا يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد بالسودان

قال مصدر عسكري سوداني للجزيرة إن الجيش شن غارات جوية مكثفة فجر اليوم على مواقع قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور.

وأضاف المصدر أن القصف استهدف عدة مواقع بينها مخازن أسلحة شرقي المدينة، وتشهد نيالا غارات جوية منذ أيام متواصلة نفذها الجيش السوداني شملت مطار المدينة الذي تتخذه الدعم السريع مقرا لوجستيا لإمداد قواتها.

وفيما يتعلق بالمجال الإنساني كشف تصنيف لمستويات الأمن الغذائي الصادر عن الأمم المتحدة حتى مايو/أيار الجاري، أن 19.5 مليون شخص في السودان وصلوا إلى مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد عند المرحلة الثالثة أو أعلى.

وذكر تصنيف الأمم المتحدة أن من بين هؤلاء حوالي 135 ألف شخص ضمن المرحلة الخامسة من التصنيف، أي عند مرحلة الكارثة، وقال مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد في مداخلة إن طول أمد الحرب ودخولها عامها الرابع زاد المعاناة على اللاجئين والنازحين داخل المخيمات، ليس هنا فقط في إقليم النيل الأزرق، ولكن في جميع أرجاء البلاد.

أوضاع كارثية

وأضاف أن الواقع داخل المخيمات مؤلم للغاية، والأوضاع الإنسانية كارثية، واستشهد بتوصيف الأمم المتحدة للأوضاع الإنسانية في السودان بأنها "أسوأ كارثة إنسانية في العالم بسبب الحرب".

وأوضح أن صعوبة الحصول على الغذاء والرعاية الصحية تزيد من تعقيدات المشهد الإنساني وقساوته، خاصة في ظل صعوبات كبيرة تواجهها الجهات المانحة والمسهلة التي تقدم المساعدات الإنسانية.

ولفت سيد أحمد إلى ضرورة اهتمام الجهات الرسمية، ومفوضية العون الإنساني والمنظمات الإقليمية والدولية، بالمناشدات المستمرة بضرورة مضاعفة جهودها وتقديم المساعدات الممكنة، خاصة وأن هذا الواقع الإنساني الصعب يشمل كل أرجاء البلاد، وكذلك حتى المناطق والمدن التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وأشار إلى أن منظمة أطباء بلا حدود ذكرت خلال الأيام القليلة الماضية، أن ولاية جنوب دارفور وفي مدينة نيالا على وجه التحديد، تعاني ارتفاعاً كبيراً في حالات سوء التغذية وسط الأطفال أقل من سن الخامسة، وكذلك وسط النساء والحوامل والرضع.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة بداية أبريل/نيسان نزوح 329 أسرة من مدينة قيسان بالنيل الأزرق "نتيجة تفاقم انعدام الأمن"، وبحسب منظمات مدنية ومتطوعين، يبلغ عدد نازحي الكرمك وقيسان أكثر من 20 ألفا موزعين على مدن الدمازين والروصيرص وود الماحي.

وطالبت شبكة أطباء السودان المنظمات الوطنية والدولية بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات لأكثر من 10 آلاف نازح من قيسان إلى الروصيرص من النساء والأطفال والمسنين، في ظل "أوضاع إنسانية بالغة السوء حيث يواجهون نقصا حادّا في الغذاء والدواء وانعداما لأبسط مقومات الحياة".