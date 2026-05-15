خلف قمة بكين.. جواسيس وعقوبات وحرب باردة بين الصين وأمريكا

في بكين، بدا المشهد هذا الأسبوع وكأنه إعادة إخراج محسوبة لعلاقة القوتين الأعظم في العالم: مراسم استقبال فخمة، نخب متبادلة، كلمات دافئة عن "الصداقة" و"الاستقرار"، وجلسات شاي داخل المجمع القيادي المغلق للحزب الشيوعي الصيني.

لكن خلف هذه الصور المصممة بعناية، كانت الولايات المتحدة والصين تتبادلان رسائل أكثر قسوة تتعلق بالعقوبات والتجسس السيبراني والذكاء الاصطناعي وإيران وتايوان، في واحدة من أكثر اللحظات تعقيدا في العلاقة بين البلدين منذ سنوات.

وهذا المشهد هو ما التقطه مراسلو صحيفتي نيويورك تايمز (New York Times) ووول ستريت جورنال (Wall Street Journal) على وجه التحديد.

تعليمات سبقت الزيارة

في تقريرها الإخباري، ذكرت نيويورك تايمز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصل إلى بكين وقد سبقته توجيهات من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين في إدارته أن تجنبوا أي مواجهات "غير ضرورية مع الصين، كبيرة كانت أم صغيرة" قد تُفسد مساعي التقارب مع أكبر منافس عسكري واقتصادي وتكنولوجي للولايات المتحدة.

غير أن مراسلي الصحيفة أفادوا بأن هذه الوقائع التي سبقت الزيارة جعلت هذا الهدف شبه مستحيل؛ إذ إن الأمور لم تسر على النحو الذي أراده البيت الأبيض.

ويعود السبب في ذلك -كما ورد في التقرير- إلى أن واشنطن صعّدت في الأسابيع الأخيرة إجراءاتها ضد بكين على عدة جبهات دفعة واحدة، حيث فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركات صينية اتهمتها بتزويد إيران بصور وبيانات استهداف عبر الأقمار الصناعية ساعدت طهران في شن هجمات ضد قواعد ومنشآت أمريكية في الشرق الأوسط.

كما اتهم البيت الأبيض جهات صينية بسرقة نماذج ذكاء اصطناعي أمريكية متقدمة واستخدامها لتطوير نماذج منافسة، بينما كشفت السلطات الفيدرالية عن اتهام رئيسة بلدية مدينة أركاديا في كاليفورنيا بالعمل بصورة غير قانونية لصالح الحكومة الصينية.

وفي الوقت نفسه، كانت أجهزة الأمن الأمريكية تدق ناقوس الخطر بشأن الاختراقات السيبرانية الصينية، وفق نيويورك تايمز التي كشفت أن تقارير أمنية أمريكية وغربية تحدثت عن شبكات قرصنة ترعاها الدولة الصينية وتستهدف البنى التحتية الحيوية وقواعد البيانات الحساسة، بما في ذلك أنظمة داخلية تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، فإن ما يثير القلق ليس مجرد وقوع الاختراقات، بل قدرة الصين المتكررة على العودة إلى الشبكات ذاتها رغم إجراءات الحماية السابقة.

وليس واضحا تماما -برأي الصحيفة- سبب هذا السيل المفاجئ من الإجراءات المتعلقة بالصين، باستثناء أن إدارة ترمب أمضت الآن نحو عام ونصف العام في السلطة، وهي فترة كافية لكي يجمع الصقور المناهضون للصين الذين عيّنهم الرئيس -وهم كثر- الأدلة ويبنون ملفاتهم.

وفي بعض الأحيان، يعني ذلك إجبار الرئيس على مواجهة أدلة على تحركات صينية تهدف إلى تقويض الولايات المتحدة أو حلفائها، حتى وإن كانت غريزته الأولى تتمثل في الحديث عن "العلاقة الجيدة" التي تربطه بنظيره شي جين بينغ، والإيحاء ضمنا بأن كل شيء يمكن تجاوزه.

نبرة تصالحية

ورغم هذه الإجراءات من جانب واشنطن، لفتت نيويورك تايمز إلى أن ترمب استخدم في الواقع "لهجة تصالحية" إلى حد كبير يوم الخميس، إذ وصف شي بأنه "قائد عظيم"، وخاطبه قائلا: "يشرفني أن أكون صديقك". من جانبه، حذر شي نظيره الأمريكي من أن "صراعات" قد تقع بين القوتين العظميين بسبب قضية تايوان.

وقال بعض الخبراء إن من غير المرجح أن تكون إدارة ترمب تحاول انتزاع أوراق ضغط على الصين خلال محادثات هذا الأسبوع عبر هذه موجة من الإجراءات الصارمة، لأن كثيرا منها لا يتجاوز كونه اتهامات تنفيها بكين بسهولة.

وبدلا من ذلك، قد يكون كبار المسؤولين يستغلون فرصة يرونها مناسبة لتسليط الضوء على التوترات مع الصين بشأن إيران والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتذكير الرئيس بأن بكين -إضافة إلى كونها أكبر تهديد جيوسياسي للولايات المتحدة- لم تقرر بعد أن تبدأ في التصرف بود.

وسط هذا المناخ، بدا أن الزيارة الرئاسية تسير في مسارين متوازيين: دبلوماسية علنية مفعمة بالمجاملات، وصراع استراتيجي يتوسع بهدوء في الخلفية.

الاستقرار الاستراتيجي

كما أشار تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن القمة بين الزعيمين صُممت بعناية لإبراز أجواء إيجابية، لكنها أخفت خلافات عميقة بشأن طبيعة العلاقة الثنائية ومستقبلها.

فبينما ركز البيت الأبيض على إعادة ضبط العلاقات التجارية والاستثمارات المتبادلة، سعت بكين إلى تثبيت ما وصفته بـ"إطار الاستقرار الاستراتيجي" بهدف الحد من أي خطوات أمريكية مفاجئة، سواء في الرسوم الجمركية أو العقوبات أو ملف تايوان.

على أن ما بدا للصين محاولة لتأسيس "استقرار استراتيجي" طويل الأمد، قرأته دوائر أمريكية كثيرة بصورة مختلفة تماما.

فبحسب مسؤولين وخبراء تحدثوا لصحيفة وول ستريت جورنال، ترى بكين أن أفضل طريقة لإدارة ولاية ترمب الرئاسية الثانية هي تقييده سياسيا عبر تفاهمات علنية تمنع واشنطن من اتخاذ خطوات مفاجئة ضد الصين، سواء عبر عقوبات أو رسوم جمركية أو صفقات سلاح لتايوان.

ولهذا السبب، برز ملف تايوان باعتباره القضية الأكثر حساسية خلال المحادثات، إذ حذر شي جين بينغ نظيره الأمريكي بشكل مباشر من أن سوء إدارة الملف قد يدفع البلدين إلى "التصادم أو حتى المواجهة".

الرسالة الصينية هنا -كما قرأتها وول ستريت جورنال- كانت شديدة الوضوح: لا يمكن الحديث عن استقرار استراتيجي بين القوتين إذا استمرت واشنطن في توسيع دعمها العسكري والسياسي لتايوان.

ومن اللافت أن الإدارة الأمريكية كانت قد أرجأت بالفعل المصادقة النهائية على حزمة مساعدات عسكرية لتايوان تبلغ قيمتها نحو 13 مليار دولار، وهو قرار رأت فيه أوساط أمريكية محاولة لتجنب استفزاز بكين قبل القمة، ومنح شي فرصة لعرض اعتراضاته مباشرة على ترمب.

وتقول الصحيفة إن بكين تحاول ربط أي استقرار طويل الأمد في العلاقات بين البلدين بموقف واشنطن من تايوان، في مسعى لتقييد الدعم الأمريكي لتايبيه وإبطاء صفقات السلاح المخصصة لها.

وراء الأكمة ما وراءها

لكن خلف المجاملات والابتسامات، بقيت الخلافات الجوهرية على حالها. فبينما ركزت الرواية الأمريكية للقمة على إعادة ضبط العلاقات التجارية وفتح الأسواق الصينية أمام الشركات الأمريكية، قدّمت بكين اللقاء باعتباره بداية إطار سياسي طويل الأمد لإدارة التنافس ومنع الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.

وعلى الرغم من تراجع حدة الحرب التجارية التي اندلعت العام الماضي، إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال ترى أن الهيكل الأساسي للعلاقة لم يتغير؛ ففي ملفات التكنولوجيا والاستثمارات الصينية وإيران، لا تزال واشنطن وبكين على طرفي نقيض.

وفي ملف إيران تحديدا، ظهر التناقض بوضوح. فقد استشهدت الصحيفة بتصريح أدلى به ترمب في مقابلة أجرتها معه قناة "فوكس نيوز" (Fox News)، حيث ذكر أن شي جين بينغ أخبره بأن الصين "لن تقدم معدات عسكرية" لطهران، لكن بكين لم تظهر أي إشارة على وقف شراء النفط الإيراني، الذي يمثل شريان الحياة للاقتصاد الإيراني المحاصر بالعقوبات الأمريكية.

كما أظهرت تقارير أمريكية أن الشركات الصينية ما تزال تواصل شراء النفط الإيراني، وهو يوفر لطهران شريانا اقتصاديا حيويا رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها، طبقا لوول ستريت جورنال.

سباق استراتيجي

أما في مجال الذكاء الاصطناعي، فقد اتفق الجانبان على إطلاق حوار حول معايير السلامة والتنظيم، لكن المسؤولين الأمريكيين تعاملوا مع الأمر باعتباره جزءا من سباق استراتيجي لا يقل أهمية عن سباقات التسلح التقليدية.

ونقلت الصحف الأمريكية عن مسؤولين في إدارة ترامب تأكيدهم أن واشنطن لا تدخل هذه المحادثات من موقع الندية، بل من موقع التفوق التقني الذي تسعى للحفاظ عليه.

وبحسب وول ستريت جورنال، فقد لخص وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت موقف بلاده الجديد بقوله إن الحوار مع الصين حول الذكاء الاصطناعي لا يتم إلا من موقع قوة: "نحن نتحدث معهم لأننا في الصدارة.. لا أعتقد أننا كنا سنحظى بنفس المناقشات لو كانوا هم المتقدمين علينا بهذا القدر".

خلاصة القول، انتهت القمة بدعوة ترمب الرئيس الصيني شي لزيارة واشنطن في سبتمبر/أيلول المقبل، لكن في الوقت الذي كان فيه الرئيس يغادر بكين، كانت التقارير الاستخباراتية في واشنطن ترسم صورة لمنافس لا يتوقف عن بناء ترسانته البحرية والنووية، ولا يكف عن محاكاة حصار تايوان؛ مما يجعل "الصداقة" المعلنة مجرد هدنة قصيرة في صراع طويل الأمد سيتحدد شكله عبر العقوبات والشيفرات البرمجية، لا عبر مآدب العشاء الرسمية.