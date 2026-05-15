تشونغنانهاي.. مركز السلطة الغامض في بكين حيث التقى ترمب وشي

في قلب بكين الحصين، حيث تصمت ضوضاء العاصمة ليتحدث التاريخ وتُصنع الأقدار، فُتحت أبواب مجمع "تشونغنانهاي" الموصدة لتستقبل ضيفا استثنائيا.

فقد اختار الرئيس الصيني شي جين بينغ ذلك المجمع الحكومي شديد التحصين والسرية في بكين ليكون المكان الذي يجتمع فيه مع ضيفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ويُعد تشونغنانهاي أحد أكثر المواقع السياسية تحصينا وغموضا في الصين، إذ يضم مكاتب ومساكن كبار قادة الحزب الشيوعي منذ خمسينيات القرن الماضي، ونادرا ما تُفتح أبوابه أمام قادة أجانب.

كما أنه ظل يمثل القلب النابض للسلطة في الصين منذ ذلك الحين، وهو موقع يلفه الغموض ويُمنع من دخوله، على عكس البيت الأبيض المفتوح للزوار في واشنطن.

ونوّهت صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) في تقرير إخباري إلى أن ترمب لم يُدعَ إلى المجمع خلال زيارته السابقة إلى بكين عام 2017، الأمر الذي أضفى على زيارته الأخيرة دلالات سياسية خاصة.

ونقلت عن الباحث الصيني في العلاقات الدولية شين دينغلي القول إن عقد لقاء القمة داخل المجمع يعكس رغبة بكين في إبراز مستوى الثقة والتواصل المباشر بين شي وترمب، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة بين القوتين العالميتين.

ووفق الصحيفة، فإن تشونغنانهاي يحمل إرثا تاريخيا مثقلا بالتحولات؛ فمن حديقة إمبراطورية شهدت انقلابا أطاح بسلالة "تشينغ" في القرن الـ19، إلى مقر اختاره الزعيم ماو تسي تونغ وكبار قادة الحزب الشيوعي الآخرين مقرا لإقامتهم ومكاتبهم بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949.

وقد شهدت ردهات هذا المجمع لحظات مفصلية في التاريخ المعاصر، لعل أبرزها زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1972 التي أذابت جليد العلاقات بين البلدين، وصولا إلى جولات الرئيس باراك أوباما التي وصفتها بكين بأنها لحظات حاسمة في مسار العلاقات الثنائية.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن المجمع استضاف، خلال السنوات الماضية، عددا محدودا من القادة الأجانب، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب شخصيات اقتصادية أمريكية بارزة مثل الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة "آبل" (Apple) تيم كوك.