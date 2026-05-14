القيادة المركزية الأمريكية: طهران فقدت قدرتها على شن هجمات واسعة ومضيق هرمز بات أكثر أمنا

أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر أن عملية "الغضب الملحمي" التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران دمرت نحو 90% من قدرات طهران على تصنيع الأسلحة، مما جعلها غير قادرة على شن هجمات واسعة النطاق أو استعادة مكانتها العسكرية قبل مرور عقود.

وفي إحاطة مفصلة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، أوضح كوبر أن العملية العسكرية أدت إلى "تدهور هائل" في القدرات العسكرية الإيرانية وانهيار كامل في منظومة القيادة والسيطرة، كما وصفها بأنها تمثل "نقطة تحول تاريخية" في موازين القوى الإقليمية.

وذكر أن طهران باتت عاجزة عن إنتاج المزيد من الصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيرة، مشددا على أن "النجاح المحقق" أضعف قدرة إيران على بسط نفوذها العسكري خارج حدودها، وهو ما كان يهدد استقرار المنطقة والمصالح الأمريكية بشكل مباشر على حد قوله.

وعلى صعيد النفوذ الإقليمي، أكد كوبر أن الفصائل الموالية لإيران، وتحديدا حزب الله اللبناني وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، باتوا الآن "معزولين تماما" عن إمدادات الأسلحة والدعم العسكري الإيراني.

وكشف قائد "سنتكوم" عن حجم الاستهدافات التي سبقت العملية، مشيرا إلى أن أذرع إيران نفذت أكثر من 350 هجوما ضد أهداف أمريكية، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود وإصابة أكثر من 200 آخرين، مؤكدا أن الرد الأمريكي الحالي قوض هذه القدرات وحرم طهران من استخدام وكلائها كأدوات ضغط ميدانية.

مضيق هرمز

وفي قراءته للوضع الميداني في الممرات المائية، وصف كوبر التراجع الإيراني في مضيق هرمز بـ"الكبير"، مستدلا بلغة الأرقام؛ حيث انخفض تواجد الزوارق الإيرانية السريعة من 20 أو 30 زورقا في السابق إلى زورقين أو ثلاثة فقط حاليا.

ورغم وصفه للوضع في المضيق بأنه يتسم بـ"التعقيد"، فإنه أكد تراجع قدرة طهران على تعطيل الحركة التجارية العالمية عبر هذا الممر الحيوي.

إعلان

وخلال إحاطته أمام مجلس الشيوخ حدد كوبر ثلاث أولويات إستراتيجية للقيادة المركزية في المرحلة الراهنة، وهي الدفاع عن الولايات المتحدة، وردع إيران إلى جانب الحفاظ على موقع القوة الأمريكية في مواجهة التحدي الصيني.

كما أشار إلى أن القوات الأمريكية عملت على تنفيذ "خطة السلام" في غزة التي أقرها الرئيس دونالد ترمب، مؤكدا أن الوضع الراهن يتيح فرصة لإحداث "تحول تاريخي" في المنطقة عبر دمج الحلفاء والشركاء في منظومة واحدة، بما يدعم الجهود الدبلوماسية ويزود البيت الأبيض ووزارة الدفاع بخيارات إستراتيجية متنوعة.

ورغم تأكيده على أن التهديد الإيراني "قلّ كثيرا"، حذر كوبر من أن إيران لا تزال دولة كبيرة وتملك بعض الإمكانيات لتهديد الشركاء، داعيا إلى "أقصى درجات اليقظة" لمواجهة أي محاولات لتقويض اتفاقات وقف إطلاق النار أو دفع الأمور نحو التصعيد.

وختم كوبر إفادته بالتأكيد على أن ضمان التفوق الأمريكي يتطلب استعدادا دائما للتحرك "إن اختارت طهران طريق الانتقام بدلاً من ضبط النفس"، موضحا أن واقع المنطقة يفرض على القوات الأمريكية القدرة على تعديل انتشارها خلال وقت قصير جدا لمواجهة أي طارئ.