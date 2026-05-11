هل اقتربت نهاية حرب أوكرانيا؟ بوتين يفتح باب اللقاء مع زيلينسكي

تناولت الصحافة الروسية بتغطية واسعة تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن اقتراب نهاية الصراع واستعداده لإجراء محادثات مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

واعتبر عدد من الصحف أن هذه التصريحات تعكس نجاح الإستراتيجية الحالية للكرملين، في حين فسرتها مصادر أخرى على أنها محاولة لممارسة الضغط على كييف والاتحاد الأوروبي.

واعتبر المدير العام لصندوق أمن الطاقة الوطني قسطنطين سيمونوف رسميا -في تعليق لموقع "بي إف إم"- أن تصريح بوتين يعود إلى وجود مؤشرات مؤكدة لدى القادة الروس بأن القادة الأوروبيين أصدروا تعليمات صارمة لزيلينسكي بعدم تصعيد الموقف في الوقت الراهن، والاستعداد لدخول مرحلة جديدة وجادة من التسوية السياسية.

من جانب آخر، رأى المحلل العسكري ألكسندر ميركوريس أن تصريحات الزعيم الروسي تشير إلى أن موسكو تمكنت من إجبار كييف على الالتزام بوقف إطلاق النار الذي بادرت إليه روسيا، وبالتالي باتت أكثر استعدادا للمفاوضات مع كييف تحت سقف الشروط التي وضعتها منذ اندلاع النزاع.

بوتين مستعد لإنهاء الحرب

وحسب تعليق المحلل -في صحيفة كومسومولسكايا برافدا- فإن حجم الاحتفالات وأجواءها بمناسبة ذكرى النصر على ألمانيا تشير إلى أن روسيا تقترب من إنهاء الصراع الأوكراني بشروطها الخاصة، وفي وقت لم تعد فيه الدول الغربية قادرة على التأثير بشكل كبير على هذه العملية.

بدوره أكد محلل الشؤون السياسية في صحيفة "نوفيه إزفيستيا"، إيليا أوخوف، أن بوتين مستعد للتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا يعكس أهداف موسكو.

وأضاف أن قول بوتين إن الصراع يقترب من نهايته، يشير به بالدرجة الأولى إلى تحقيق الأهداف الرئيسية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، متابعا أنه يشك في موافقة روسيا على أي اتفاقيات مع كييف دون تلبية المطالب الرئيسية.

موافقة بوتين على لقاء زيلينسكي تحمل شرطا لم يتم الحديث عنه مباشرة، وهو أنهما يمكن أن يلتقيا في بلد ثالث، ولكن فقط إذا تم التوصل إلى اتفاقيات نهائية

بدورها قالت صحيفة "سترانا" إن تصريح بوتين بأن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته يُنذر بمتاعب لكييف، إذ قد يُفاجئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني بقرارٍ غير سارٍّ لحل القضايا الخلافية الرئيسية مع روسيا.

واعتبر الكاتب ميخائيل روستوفسكي -في مقال له بصحيفة "موسوكوفسكي كومسوموليتس"- أن بوتين أرسل إشارات مبهمة حول "نهاية" وشيكة للحرب في أوكرانيا.

وقال روستوفسكي إن محاولته لفك شفرة تلميح بوتين بعد وقت قصير من مشاهدة العرض العسكري في 9 مايو/أيار تفضي إلى أنه أعطى الضوء الأخضر للمفاوضات مع أوروبا، وأن الكرة باتت الآن في ملعبهم.

وأضافت الصحيفة أن موافقة بوتين على لقاء زيلينسكي تحمل شرطا لم يتم الحديث عنه مباشرة، وهو أنه يمكن أن يلتقي الرئيسان في بلد ثالث، ولكن فقط إذا تم التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن معاهدة سلام.

وهذه الاتفاقيات -حسب الكاتب- يجب تصميمها من منظور تاريخي طويل الأجل، بحيث تكون المشاركة في هذا الحدث أو توقيع شيء هو النقطة النهائية في عملية التسوية، لا في المفاوضات نفسها، لأننا نعرف ما هي المفاوضات نفسها.

الصحافة الأوكرانية

من جانب آخر، اعتبرت وسائل إعلام ومحللون أوكرانيون أن تصريحات بوتين حول "النهاية السريعة" للحرب تأتي في سياق العمليات الإعلامية والنفسية، ومحاولة للتأثير على الرأي العام الروسي الداخلي، وفرض شروط مواتية للكرملين عبر الإنذارات.

ورأوا أن هذه التصريحات لا تتفق مع تحركات روسيا على أرض المعركة، حيث تواصل محاولاتها الهجومية رغم الخسائر الفادحة.

وينظر محللون سياسيون وكتاب أوكرانيون إلى هذه التصريحات على أنها محاولة لتثبيت الجبهة على خط المواجهة الحالي، ويذهب البعض إلى التقليل من شأنها، حيث تُصنّف شروط بوتين، كانسحاب القوات المسلحة الأوكرانية والحياد، على أنها مطالب بالاستسلام، وليست سبيلا حقيقيا للسلام.

وقال موقع "يو أ إنفو" إن بوتين يسعى إلى "صورة النصر" لتسويق السلام مع أوكرانيا للروس محاولا إقناع الروس بـ"النصر" وسط أزمة اقتصادية وإرهاق اجتماعي.

وأضاف الموقع أن الفكرة الدعائية الرئيسية لتصريحات الرئيس الروسي تقوم على الادعاء بأن روسيا تمكنت من "ثني الغرب" وإحباط مخططات أعدائها.

وحسب الموقع، تخشى إدارة بوتين من أن يؤدي أي "عدوان إضافي" على أوكرانيا إلى اضطرابات اجتماعية داخل روسيا نتيجة استنزاف الموارد والأزمة الديموغرافية.

ورأت الكاتبة ماريا نيكوليشين أن تصريحات بوتين تشير إلى أن روسيا لا تزال غير مستعدة لتقديم تنازلات جوهرية بشأن الوضع النهائي للحرب.

ويبدو أن "السيناريو الأكثر ترجيحا" -وفقا لما نشرته الكاتبة في موقع "غلافريد"- يتضمن توقيع الولايات المتحدة اتفاقيتي سلام منفصلتين مع روسيا وأوكرانيا، بموجبهما تسيطر روسيا على منطقتي دونيتسك ولوهانسك، وتسحب قواتها من منطقتي سومي وخاركيف، وتجمد خط المواجهة في منطقتي خيرسون وزابوروجيا.

وتتابع الكاتبة أن هذا السيناريو من المفترض أن يتضمن رفع واشنطن للعقوبات المفروضة على موسكو، في حين تبقى العقوبات الأوروبية سارية.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تتمتع أوكرانيا بوضع محايد، وأن تعمل كـ"منطقة عازلة" بين روسيا والغرب، حسب نيكوليشين.

أما صحيفة "زيركالا تيجنيا" فأكدت في تقرير لها أن تصريحات بوتين بأن الحرب في أوكرانيا "تقترب من نهايتها" لا تشير إلى استعداد موسكو لوقف الأعمال العدائية، معتقدة أن السلطات الروسية ما زالت تُصرّ على أهدافها القصوى، وأن تصريحات الرئيس قد تكون موجهة بالدرجة الأولى إلى الرأي العام المحلي.

ولاحظ الموقع أن وسائل الإعلام الروسية قدّمت هذه التصريحات كدليل على قرب انتهاء الحرب، على الرغم من أن رئيس الكرملين نفسه لم يُصرّح بنيته وقف العدوان على أوكرانيا، بل إنه أعلن خلال المؤتمر الصحفي، نيته السماح للجيش بالتركيز على الهزيمة النهائية لأوكرانيا.

وخلصت الصحافة الأوكرانية إلى أن تصريحات بوتين هذه قد تكون موجهة إلى المجتمع الروسي، "الذي يشعر بشكل متزايد بتداعيات الحرب الطويلة، ويواجه عجز منظومة الدفاع الجوي الروسية عن صدّ الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية بشكل كامل".