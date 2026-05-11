غوتيريش يحذر من تداعيات مروعة لاستئناف القتال بالشرق الأوسط

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، من تداعيات مروعة إن استؤنف القتال في الشرق الأوسط، وتحدث عن خطر تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي العام المقبل إذا استمر مضيق هرمز مغلقاً كما هو الوضع الراهن.

وفي كلمة ألقاها في العاصمة الكينية نيروبي، طالب غوتيريش بضرورة إعادة فتح مضيق هرمز وتأمين حرية الملاحة بشكل كامل في أسرع وقت دون أي قيود أو شروط، وذلك لإعادة أسعار الأسمدة والوقود إلى ما كانت عليه قبل الحرب، داعيا جميع الأطراف للامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى توسيع رقعة النزاع في المنطقة.

وندد بما سماها إستراتيجية النزاع التي تدخل اقتصاد العالم ضمن حلبة التفاوض والضغط.

كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أطراف الصراع إلى مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق والحفاظ على وقف إطلاق النار، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات تؤدي إلى توسيع رقعة النزاع في المنطقة.

وتأتي تصريحاته وسط مخاوف من تجدد الحرب عقب رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ما ورد في رد إيران على ورقة قدمتها واشنطن لإنهاء الصراع.

وكان غوتيريش أكد في وقت سابق أنه لا حل عسكريا للنزاع في الشرق الأوسط، ودعا مرارا إلى احترام وقف إطلاق النار على جبهتي إيران ولبنان.