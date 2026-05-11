دموع الفرح في مطار النجف.. انطلاق أولى رحلات "ضيوف الرحمن"
انطلقت أولى رحلات الحجيج من مطار النجف الدولي متوجهة إلى الديار المقدسة، لتعيد إلى المطار أجواءه الروحانية المعهودة، حيث لم تكن العودة مجرد استئناف للملاحة، بل كانت ملحمة من التنظيم، إذ أعلنت إدارة المطار حالة الاستنفار القصوى لضمان راحة الحجيج.
وفي حديثه للجزيرة، أكد الدكتور حسين مهنا، معاون مدير المطار، تشكيل غرفة عمليات مشتركة ضمت الجوازات والجمارك والجهات الأمنية، بهدف تذليل العقبات كافة أمام المسافرين.
وكان من أبرز التسهيلات المقدمة السماح لحافلات الحجاج بالوصول إلى أقرب نقطة من صالات السفر، وتوفير عمال متخصصين لنقل الأمتعة وعربات مجهزة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقليص وقت الانتظار لضمان راحة "ضيوف الرحمن".
من جانبها، حرصت هيئة الحج والعمرة العراقية على مرافقة الحجاج بمرشدين دينيين لتهيئتهم للرحلة المقدسة، وأوضح الشيخ قحطان يحيى للجزيرة، أن الهيئة قدمت محاضرات توعوية مكثفة شملت شرح مناسك الحج بدقة، وقدمت إرشادات صحية ووقائية، ونصائح حول إدارة النفقات خلال الرحلة.
وفي قلب الصالة، اختصر الحاج سامي موال مشاعر المئات بوصفه الرحلة بأنها "حلم طال انتظاره"، معبرا عن امتنانه لمستوى التنظيم العالي الذي حول قلق الانتظار إلى طمأنينة ويقين، منذ لحظة وصوله إلى المطار وحتى لحظة النداء الأخير لصعود الطائرة نحو بيت الله الحرام.