سياسة|صحافة|الصين

ترمب في بكين.. هل تبتلع عواصف 2026 ود 2017؟

حفظ

BUSAN, SOUTH KOREA - OCTOBER 30: U.S. President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping shake hands as they depart following a bilateral meeting at Gimhae Air Base on October 30, 2025 in Busan, South Korea. Trump is meeting Xi for the first time since taking office for his second term, following months of growing tension between both countries. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
زيارة ترمب (يسار) المرتقبة للصين تأتي في وقت تدهورت فيه العلاقات بين البلدين (غيتي إيميجز)
Published On 11/5/2026

تستقبل بكين هذا الأسبوع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أول زيارة له إلى الصين منذ عودته إلى البيت الأبيض، وسط سياق دولي مشحون بالخلافات التجارية والتكنولوجية والجيوسياسية بين القوتين العظميين.

وترى الصحف الصينية في هذه الزيارة التي تبدأ من 13 إلى 15 مايو/أيار 2026، "فرصة ثمينة" لوقف تدهور العلاقات، خاصة أنها تأتي على وقع حرب رسوم وعقوبات متبادلة، وأزمة ثقة عميقة حول تايوان والذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتساءلت الصحف هل تكفي دبلوماسية القمة هذه لترميم ما تهدّم منذ "الزيارة الودية" الأولى التي قام بها ترمب للصين عام 2017؟

زيارة ودية وزيارة إدارة الأزمات

في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حظي ترمب في بكين باستقبال وصفته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" بأنه مميز وفاخر، إذ جمع الاستقبال بين البروتوكول الشكلي والمراهنة على "الكيمياء الشخصية" مع الرئيس شي جينبينغ.

وقد دفع ذلك ترمب حينها لامتداح نظيره الصيني علنا بوصفه "رجلا مميزا للغاية" ووصف الصين بأنها "بلد عظيم"، في ظل الإعلان عن حزمة صفقات قدّرت بأكثر من 250 مليار دولار في مجالات الطاقة والطيران والزراعة، استخدمت لعرض انتصارات اقتصادية على الرأي العام الأمريكي، بحسب الصحيفة.

QINGDAO, CHINA - APRIL 12: An oil tanker unloads imported crude oil at the Qingdao Port Oil Terminal on April 12, 2026 in Qingdao, China. Concerns over global supply chain disruptions continue to grow, as escalating trade tensions between the United States and China prompt shipping companies and manufacturers to reassess sourcing strategies and logistics routes through the world's busiest container ports. (Photo by Getty Images/Getty Images)
مخاوف بالصين من اضطرابات سلاسل التوريد العالمية بسبب التوتر التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة (غيتي)

أما اليوم فتميل بكين إلى لغة أكثر تحفظا وبراغماتية، فافتتاحية صحيفة تشاينا ديلي ترى أن زيارة 2026 "فرصة ثمينة للمساعدة في تثبيت وتنقيح العلاقات الصينية الأمريكية في وقت يتزايد فيه عدم اليقين العالمي".

وتستعيد الصحيفة ملامح الزيارة السابقة بقولها إنها تفاهم بين الزعيمين على جعل العلاقة قائمة على "الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون المربح للطرفين"، لكن التفاصيل تكشف أن الرهان هذه المرة ليس على "صداقة شخصية" بقدر ما هو على قدرة الطرفين على إدارة القمة ومنع الانزلاق نحو مواجهة مفتوحة.

قنوات مع الكونغرس

قبل أيام من القمة، حرصت بكين على ترتيب سلسلة لقاءات مع وفود أمريكية رفيعة، في رسالة مفادها أن الانفتاح لن يكون محصورا في البيت الأبيض، وقد استقبل وزير الخارجية وانغ يي وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة ستيف داينز، ووصفت صحيفة الشعب الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني هذه الزيارة وقالت إن هذا أول وفد ثنائي من مجلس الشيوخ يزور الصين منذ تولي ترمب منصبه، مشيرة إلى أن ذلك "يحمل دلالة رمزية مهمة".

إعلان

وذكرت الصحيفة أن وانغ شدد في هذا اللقاء على سياسة بلاده تجاه الولايات المتحدة ووصفها "بالثابتة والمتواصلة"، داعيا إلى "علاقة تقوم على أن يكون الاحترام المتبادل أساسا، والتعايش السلمي معيارا، والتعاون المربح للطرفين هدفا".

واستخدم الوزير صورة بلاغية لافتة حين دعا إلى ضرورة "إحكام الزر الأول في قميص العلاقات بين البلدين"، في إشارة إلى ضرورة تصحيح التصورات المتبادلة في البدايات حتى لا ينحرف المسار.

HEFEI, CHINA - JANUARY 17: A worker from Chinese electric vehicle (EV) company NIO inspects a vehicles charging system in the final quality control area on the automated production line at the companys manufacturing hub on January 17, 2025 in Hefei, China. China produces and exports more electric vehicles than any other country, leading the global electric vehicle (EV) market with production capacity that now outpaces domestic sales. Luxury brand NIO saw a 38% rise in EV deliveries in 2024 and is looking to further its expansion into overseas markets with a range of premium vehicles, a new lower priced sub-brand, and its battery swapping charging system. Exports of Chinese EVs exceeded two million for the first time in 2024, according to government figures. While the global expansion of Chinas EV industry has triggered trade tensions with the U.S. and Europe where governments are enacting tariffs on China-made electric cars, the companies are making inroads in markets in Asia, South America, and Africa. Chinese brands have become known worldwide for design and advanced EV technology at competitive prices, as they continue to fuel a transition to electric vehicles at home in the worlds largest car market. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)
التوسع العالمي لصناعة السيارات الكهربائية الصينية أدى إلى توترات تجارية مع الولايات المتحدة (غيتي إيميجز)

لكن صحيفة غلوبال تايمز القريبة من دوائر صنع القرار لم تخف قلقها من الفجوة بين خطاب الحوار وسلوك واشنطن في ملفات الرسوم والقيود التكنولوجية، مؤكدة أن الاختبار الحقيقي سيكون في الأفعال لا في الأقوال.

الاقتصاد لمنع التدهور السياسي

على الرغم من تصاعد الحديث في الغرب عن "فك الارتباط" أو "تقليل المخاطر" مع الصين، تشدد الصحافة الصينية على أن الاقتصادين الأمريكي والصيني ما زالا متداخلين بعمق في سلاسل القيمة العالمية، وأن أي "طلاق اقتصادي" سيكون مكلفا للطرفين.

وكتبت صحيفة تشاينا ديلي أن الاقتصاد العالمي يرزح تحت وطأة نمو متباطئ، وضغوط على سلاسل الإمداد، وتوترات جيوسياسية وعدم يقين مالي، مشيرة إلى أن تنسيقا أوثق بين بكين وواشنطن سيسهم في تثبيت التوقعات العالمية ودعم الأسواق وتعزيز الثقة في التعافي.

واعتبرت الصحيفة إعلان وزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس الوزراء سيقود وفدا إلى كوريا الجنوبية لمشاورات اقتصادية وتجارية مع الجانب الأمريكي يأتي في إطار "التوافق المهم" الذي تحقق بين رئيسي البلدين.

وتوقعت تشاينا ديلي أن تتركز هذه المشاورات على تمديد هدنة الرسوم الجمركية، وضبط القيود على التكنولوجيا الحساسة، وتوسيع مشتريات الصين من السلع الأمريكية، بحيث تصل قمة بكين إلى أرضية صلبة تعلن فوقها نتائج ملموسة ولو محدودة.

غير أن صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ذهبت إلى خلاف ذلك معتبرة أن ما يجري أقرب إلى وصف "إدارة أزمة مفتوحة" منه إلى التأسيس لشراكة اقتصادية طويلة الأمد.

KINMEN, TAIWAN - SEPTEMBER 24: A bronze statue of the former leader of Republic of China, Chiang Kai-shek, is seen behind the national flag of Taiwan on September 24, 2022 in Kinmen, Taiwan. Kinmen, an island in the Taiwan strait that is part of Taiwan's territory, is so close to China that the deep-water port of Xiamen, one of China's biggest, lies less than three miles away across the water. It is one of the few areas of Taiwan that mainland Chinese tourists can visit without visas or permits, and has deep ties with the adjacent Fujian province of China. Wartime anti-tank barricades litter the beach on the island, which also feature the Zhaishan tunnel that Taiwanese forces still reserve the right to use in wartime and for military exercises. (Photo by Annabelle Chih/Getty Images)
بكين تضغط على إدارة ترمب للانتقال من سياسة "الغموض الإستراتيجي" تجاه تايوان (غيتي إيميجز)

تايوان.. الاختبار الأصعب

لا تخفي بكين أن قضية تايوان هي "قلب المصالح الجوهرية" للصين و"أول خط أحمر" في علاقتها مع الولايات المتحدة، وبالفعل نقلت غلوبال تايمز عن رئيس الوزراء لي تشيانغ أن "تايوان تمس صلب السيادة الوطنية، وأن أي مسار لتثبيت العلاقات مع واشنطن يمر عبر احترام هذا الخط الأحمر".

أما المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان فربط صراحة بين استقرار العلاقة وبين التزام الولايات المتحدة بمبدأ "الصين الواحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة، معتبرا أن "هذا الالتزام واجب دولي وشرط مسبق لا غنى عنه لأي علاقة مستقرة ومتوازنة"، بحسب الصحيفة.

في المقابل، أوضحت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن بكين تضغط على إدارة ترمب للانتقال من سياسة "الغموض الإستراتيجي" تجاه تايوان إلى موقف أكثر وضوحا في رفض استقلال الجزيرة ودعم خطوات خفض التصعيد.

إعلان

ورأت الصحيفة أن بعض المؤشرات، مثل تأجيل بعض صفقات السلاح لتايبيه، تقرأ في الصين بإيجابية حذرة، باعتبار أن حسابات الداخل الأمريكي تجعل تقديم تنازلات كبيرة في هذا الملف قرارا شديد الكلفة على المستوى السياسي للبيت الأبيض، مما يحوّل تايوان إلى معيار عملي لقياس ما إذا كانت القمة ستنتج "استقرارا مستداما" أم مجرد هدنة مؤقتة.

ZHONGSHAN China-February 28,2025:Manus AI is an autonomous AI agent that can perform multi-step tasks with minimal human input.
الصين والولايات المتحدة تدرسان إطلاق مناقشات رسمية حول الذكاء الاصطناعي خلال زيارة ترمب إلى بكين (شترستوك)

الذكاء الاصطناعي على خط التهدئة والمنافسة

الجديد أيضا في هذه الزيارة هو صعود ملف الذكاء الاصطناعي إلى طاولة القمة المقبلة كأحد أكثر عناوين التنافس والحاجة إلى التعاون في آن واحد، وقد نقلت غلوبال تايمز عن وول ستريت جورنال أن "الصين والولايات المتحدة تدرسان إطلاق مناقشات رسمية حول الذكاء الاصطناعي خلال زيارة ترمب لبكين، في وقت يهدد فيه التنافس بينهما في مجال الذكاء الاصطناعي بالتحول إلى سباق تسلح عالمي".

وفي ظل مخاوف مشتركة من أن السباق المحموم لإنتاج نماذج أكثر قوة قد يقود إلى أزمات لا تملك الحكومات الحالية أدوات كافية للسيطرة عليها، نقلت الصحيفة رأي الأكاديمي لي هايدونغ من جامعة الشؤون الخارجية الصينية بأن "الولايات المتحدة تتعامل بشكل متزايد مع الذكاء الاصطناعي كساحة حاسمة للحفاظ على التنافس الإستراتيجي مع الصين، وفي الوقت نفسه لا تزال واشنطن تأمل في التعاون مع الصين بشأن وضع القواعد العالمية ومنع خروج المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي عن السيطرة".

وأوضح لي أن "هذا النهج المزدوج يؤثر بشكل خطير على التبادلات والحوار بين الصين والولايات المتحدة، وأن على الولايات المتحدة أن تظهر صدقا بدلا من بناء جدران أثناء الحديث عن التعاون الثنائي".

في هذه النقطة تحديدا، تعكس النقاشات إدراكا متبادلا لأن التنافس في الذكاء الاصطناعي قد يصبح "سباق تسلح رقمي"، وأن وضع قواعد اشتباك في هذا المضمار بات ضرورة ملحة لا ترفا دبلوماسيا.

وفي هذا الاتجاه يقول العميد السابق لمعهد أبحاث صناعة الذكاء التابع لشركة "سنستايم" تيان فنغ لغلوبال تايمز "إن الصين تدعو إلى حوار حول حوكمة الذكاء الاصطناعي قائم على المساواة والتعاون والاحترام المتبادل، وتعارض أي احتكار من جانب القوى الكبرى لمعايير الذكاء الاصطناعي العالمية".

ويضيف تيان "إن الصين والولايات المتحدة بوصفهما رائدتين عالميتين في تطوير الذكاء الاصطناعي، لا تزالان بحاجة إلى تعزيز التعاون لمواجهة المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي واستغلاله من قبل المجرمين".

BEIJING, CHINA - NOVEMBER 9: U.S. President Donald Trump and China's President Xi Jinping (not shown) speak to business leaders at the Great Hall of the People on November 9, 2017 in Beijing, China. Trump is on a 10-day trip to Asia. (Photo by Thomas Peter-Pool/Getty Images)
زيارة ترمب الثانية لبكين لا تبدو امتدادا "للزيارة الودية" عام 2017 حسب الصحافة الصينية (غيتي إيميجز)

زيارة 2017 في ضوء خلافات 2026

على ضوء ما تكشفه تقارير الصحافة الصينية، لا تبدو زيارة ترمب الثانية لبكين امتدادا بسيطا "للزيارة الودية" عام 2017، بل أقرب إلى محاولة جديدة "لتسيير سفينة العلاقات وسط الرياح والعواصف" على حد تعبير صحيفة تشاينا ديلي.

وحذرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست من التحول السريع في العلاقة من "حذرة" إلى "تنافس إستراتيجي صريح"، مذكرة بتجربة السنوات التسع الماضية التي أظهرت أن حرارة اللقاءات والصفقات الضخمة لم تمنع لاحقا من اندلاع حرب الرسوم ولا من انفجار الخلافات حول كوفيد-19، ولا من إغلاق القنصليات المتبادل، ولا حتى من تصاعد التوتر حول تايوان وتصدير التكنولوجيا.

وبهذا المعنى قد تنجح الزيارة الجديدة في إطالة عمر الهدنة التجارية، وفتح قنوات حوار إضافية حول الذكاء الاصطناعي والقضايا الإقليمية، لكنها لن تلغي واقع أن واشنطن وبكين تتحركان في مسار طويل من التزاحم على قيادة النظام الدولي، وأن أي تهدئة ما لم تُدعم بتسويات حقيقية في الملفات البنيوية -من تايوان إلى التكنولوجيا الفائقة- ستبقى قابلة للانهيار مع أول اختبار جديد.

إعلان
المصدر: الصحافة الصينية
شاركنا بناء موقع الجزيرة الجديد!
شاركنا رأيك

إعلان