الشيباني: المفاوضات مع إسرائيل لم تحقق نتائج ملموسة

قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، إن المفاوضات مع إسرائيل التي جرت بوساطة أمريكية لم تصل حتى الآن إلى نتائج ملموسة.

وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل مع المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، أعرب الشيباني عن تطلع بلاده للوصول إلى علاقة مستقرة وهادئة مع الجانب الإسرائيلي.

وشدد على التزام سوريا التام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وتفعيل دور قوات (الأندوف) الدولية للفصل بين الجانبين.

وكانت قد عُقدت عدة جولات من المفاوضات بين سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية مطلع العام الجاري والعام الماضي، لكنها لم تسفر عن نتائج.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قال مصدر سوري إن المفاوضات تتركز على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما قبل خطوط الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 ضمن إطار اتفاقية أمنية متكافئة تضع السيادة السورية الكاملة فوق كل اعتبار، وتضمن منع أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية السورية.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024 وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

الأوضاع بلبنان

وفي الشأن الإقليمي، أبدى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قلق بلاده من الأوضاع في لبنان، مشيرا إلى وجود هواجس أمنية تجاه "بعض الميليشيات المسلحة" التي تعمل خارج سيادة الدولة، متهما إياها بالانخراط في الأزمة السورية والمساهمة في تهجير المواطنين.

وفي المقابل، أشاد بالمحادثات الإيجابية الأخيرة مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام لتعزيز التعاون الاقتصادي.

والسبت قام سلام بزيارة هي الثانية له إلى دمشق منذ سقوط بشار الأسد أواخر عام 2024، وقال إنه بحث مع الرئيس السوري أحمد الشرع كل ما من شأنه تحقيق مصالح البلدين.

الإعمار أولوية

في الشأن الداخلي، قال وزير الخارجية السوري إنه يتم التركيز على إعادة الإعمار واستقرار سوريا وتهيئة البيئة الآمنة لعودة السوريين.

إعلان

وشدد الشيباني على وحدة النسيج الاجتماعي السوري، قائلا "لدينا مواطنون سوريون، وليست هناك مفاهيم للأكثرية والأقلية؛ فحقوق الجميع محمية تحت سقف الدولة".

وقال إن استكمال إصلاح البنية التحتية هو الركيزة الأساسية لضمان الاستقرار المستدام.

شركاء إستراتيجيون

وعن علاقات سوريا الخارجية، وجّه أسعد الشيباني الشكر لدول الاتحاد الأوروبي على استضافة اللاجئين السوريين طوال 14 عاماً، مؤكداً أن سوريا تنظر إلى الاتحاد والولايات المتحدة ودول الخليج كشركاء إستراتيجيين في مرحلة التعافي.

وأشار إلى أن الشراكة مع أوروبا تستند إلى احترام وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.

وبالتزامن مع زيارة وزير الخارجية السوري لبروكسل، أعاد المجلس الأوروبي تفعيل اتفاقية التعاون الاقتصادي مع سوريا، وقال المجلس، في بيان، إن القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين الطرفين.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الشيباني، أكدت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري في مساره الانتقالي من النزاع إلى التعافي.

وأعلنت شويتسا عن خطوة عملية لتعزيز هذا المسار، حيث كشفت عن ضخ مساهمة أوروبية بقيمة 14 مليون يورو مخصصة لإعادة إصلاح وتأهيل بعض المنشآت الصحية الأساسية في سوريا.

وأوضحت أن هذا الدعم يهدف إلى إعادة الخدمات الصحية ذات الجودة للسوريين، وهو جزء من حزمة أكبر لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تسريع المساعدات المالية المخصصة لعامي 2025 و2026 لدعم العدالة الاجتماعية وبناء المؤسسات السورية.