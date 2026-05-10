مسيرات وأسباب أخرى.. 5 مؤشرات على ميل ميزان القوى لصالح أوكرانيا

يقول خبراء عسكريون إن هناك خمسة أسباب جعلت ميزان القوى في الحرب الروسية الأوكرانية يميل لصالح كييف في بعض الجوانب، ويشيرون إلى أن قدرة أوكرانيا على الانتقال من الدفاع إلى الهجوم مرهونة باستمرار الدعم الغربي.

وتشير تقارير وتحليلات عسكرية أوروبية إلى أن ميزان القوى في هذه الحرب يشهد تحولات تدريجية، رغم استمرار التفوق الروسي العددي والقدرات العسكرية الكبيرة.

ويستند هذا التقييم إلى مجموعة من المؤشرات الميدانية والتقنية والتنظيمية، إضافة إلى تطور ملحوظ في قدرات أوكرانيا في مجال الحرب غير التقليدية، خصوصا استخدام الطائرات المسيرة، إلى جانب استمرار الدعم الغربي الذي يظل عاملا حاسما في رسم مسار الصراع.

زيلينسكي يتفاخر

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد تفاخر أواخر أبريل/نيسان في مقابلة مع القناة التلفزيونية الأمريكية المحافظة (نيوز ماكس) بأن بلاده في أفضل وضع ميداني منذ 9 أو 10 أشهر، معتبرا أن روسيا لا تحقق تقدما إستراتيجيا حاسما.

ورغم أن هذا التصريح يحمل قدرا من التفاؤل السياسي، فإن معطيات ميدانية تشير إلى أن روسيا، بحسب خبراء عسكريين، تحقق تقدما بطيئا في مناطق مثل دونباس، لكنها تعجز عن إحداث اختراق كبير بسبب الكلفة العالية في الأرواح والمعدات، إضافة إلى تحصين الدفاعات الأوكرانية.

وفي وقت تحتفل فيه روسيا بعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، تحظى حرب أوكرانيا بأهمية خاصة ولا تكاد صحيفة ألمانية واحدة تخلو من افتتاحيات حول هذه الحرب وآثارها على الأمن في أوروبا وجيوب المواطنين.

خمسة أسباب

إحدى الصحف الكبيرة التي خصصت حيزا مهما لهذه الحرب الصحيفة المحسوبة على اليسار الليبرالي (زود دويتشة تسايتونغ) (Süddeutsche Zeitung). ففي تحقيق موسع لها، نقلت عن ثلاثة خبراء عسكريين خمسة أسباب تؤشر على ميل كفة الميدان في الآونة الأخيرة لصالح أوكرانيا.

تقول (زود دويتشه) إنه عندما يبدأ غلاة المحرّضين الموالين لبوتين مثل مقدم البرامج السياسية فلاديمير سولوفيوف والكاتب والمدون مكسيم كالاشنيكوف في انتقاد هذه الحرب وفي إبراز التناقض بين الأهداف العسكرية والوضع الميداني، فإن ذلك يعني بوضوح أن "العملية العسكرية الخاصة" لا تسير كما يشتهي بوتين.

وتنقل الصحيفة عن الضابط الأسترالي السابق ميك رايان والخبير العسكري العائد لتوه من أوكرانيا مايكل كوفمان ونظيره غوستاف غرِسِل تأكيدهم أن وضع أوكرانيا بالفعل "أفضل بكثير مما كان عليه في ربيع العام الماضي" وأن الخسائر التي يتكبدها الجانب الروسي تجعله "لا يستطيع مواصلة القتال إلا بالوتيرة الحالية نفسها أو بوتيرة أقل قليلا" الأمر الذي يجعل عامل الوقت يصب في مصلحة ما قاله زيلينسكي للقناة التلفزيونية أي في مصلحة أوكرانيا.

إغلاق فجوة المسيرات

وتعدد الصحيفة خمسة أسباب لذلك بالقول إن أوكرانيا كانت لفترة طويلة تعاني من فجوة في القدرات أي من عدم امتلاك مسيرات متوسطة المدى. فقد كانت في السابق تمتلك فقط مسيرات قصيرة المدى (30 كيلومترا) وطويلة المدى (300 كيلومتر) وتفتقر إلى مسيرات تغطي المسافة بين 30 كيلومترا و300 كيلومتر.

وتضيف أن القوات الأوكرانية تمكنت من إغلاق هذه الفجوة خلال العام الماضي والفضل في ذلك يعود قبل كل شيء لاستخدام طائرات مسيّرة محلية الصنع، إضافة إلى بعض الصواريخ.

(زود دويتشه):

الضربات بعيدة المدى

لكن التقدم الأوكراني -بحسب الصحيفة- لم يقتصر على المسافات المتوسطة، بل شمل أيضا تنفيذ ضربات جوية بعيدة المدى. هذه الضربات ازدادت فعاليتها بصورة واضحة خلال الأشهر الماضية. ففي عام 2024 كانت الهجمات داخل الأراضي الروسية محدودة ومتفرقة ولم يكن لها أي تأثير إستراتيجي. أما اليوم فقد أصبحت نتائجها قابلة للقياس.

كما باتت أوكرانيا تنتج مسيّرات اعتراضية متطورة بأعداد كبيرة. وتستخدم هذه المسيرات -بحسب زود دويتشه- ومن بينها الطراز P1-Sun في اعتراض طائرات شاهد بعيدة المدى. لكنها تؤدي أيضا دورا مهما على خطوط الجبهة، حيث تسقط أعدادا كبيرة من طائرات الاستطلاع الروسية على طرفي خط النار أي على طرفي شريط يتراوح عرضه بين 15 و50 كيلومترا ويمثل خط الجبهة الفعلي.

التكتيك العسكري

أما السبب الثالث فهو المتعلق بالتكتيك العسكري، إذ تقول (زود دويتشه) إن الحرب بالمسيرات تمثل شكلا جديدا من أشكال القتال ولهذا تختبر أشياء كثيرة لأول مرة في الميدان، ما يؤدي إلى ارتكاب الطرفين أخطاء. لكن الأوكرانيين تعلموا بسرعة أكبر.

ويقول غرِسِل إن تحسين استخدام المسيرات المختلفة وتوزيع القدرات وتنظيم مستويات القيادة، كلها أمور ساهمت من الناحية التكتيكية في استعادة أوكرانيا أراضي. ففي نهاية عام 2025 تمكنت من تحرير مدينة كوبيانسك وفي مطلع 2026 استعادت نحو 400 كيلومتر في الجنوب.

الابتكار

بالنسبة لأوكرانيا، يُعد تعويض التفوق العددي للقوات الروسية عبر الابتكار مسألة وجودية. وقد نجح وزير الدفاع الجديد ميخايلو فيدوروف في دفع هذا المسار إلى الأمام. فقد عمل على تخصيص المعدات للوحدات المقاتلة استنادا إلى تحليل المعارك الفعلية، ما أدى إلى تحسين استخدام الموارد بشكل واضح.

ولم يقتصر دور فيدوروف على تطوير المسيرات الجوية بجميع أنواعها، بل دفع أيضا نحو تطوير المسيرات البرية والمركبات غير المأهولة التي تنقل الجرحى وتؤمن الإمدادات إلى المواقع الأمامية.

وخلصت (زود دويتشه) إلى القول إن أوكرانيا لا تزال تعاني من نقص في العتاد والموارد البشرية وفي ذخائر الدفاع الجوي وإلى أن روسيا قد تستغل هذا الوضع لتوجيه ضربات جديدة، ولكن أوكرانيا نجحت في استنزاف القوات الروسية وقد تتاح لها فرصة للانتقال في الخريف من الدفاع إلى الهجوم.

توازن على الجبهة

ونقلت صحيفة (فرانكفورتر روندشاو) (Frankfurter Rundschau) ذات التوجه اليساري الليبرالي عن العقيد النمساوي الخبير العسكري ماركوس رايسنر قوله إن الحرب في أوكرانيا في الوقت الراهن تشهد حالة جمود على المستوى التكتيكي، لكنه حذر من أن الوضع قد يتغير خلال الصيف.

ويقول رايسنر إن تقييم الحرب يجب أن يتم على ثلاثة مستويات: الإستراتيجي والعملياتي والتكتيكي مضيفا على المستوى التكتيكي تسود حالة من التوازن الميداني عازيا ذلك للاستخدام المكثف للطائرات المسيرة. أما على المستوى العملياتي، فقد أشار الخبير إلى أن روسيا تحاول تعزيز الضغط العسكري لتهيئة ظروف مناسبة لهجوم صيفي جديد عبر فتح جبهات إضافية في مناطق مثل خاركوف وسومي.

وأضاف أن كلا الطرفين بات قادرا على ضرب عمق الخصم باستخدام هذه المسيرات.

أما على المستوى الإستراتيجي، فأكد الخبير أن الحرب الجوية أصبحت عامل الحسم قائلا إن أوكرانيا مرت بشتاء صعب بينما كثفت روسيا هجماتها الجوية باستخدام المسيرات والصواريخ المجنحة والباليستية.

ووفقا للخبير رايسنر، تنفذ روسيا هجمات واسعة مرتين إلى ثلاث مرات شهريا، إلا أن أوكرانيا باتت قادرة جزئيا على مجاراتها، بل وتنفيذ ضربات جوية إستراتيجية كما تظهر صور مصافي النفط الروسية التي تتعرض للقصف بكثافة منذ بدء حرب إيران.

هل تغيرت ديناميكية الحرب؟

وفي ما يتعلق بتأثير الضغوط على روسيا بما في ذلك الضربات الأوكرانية على البنية النفطية، قال رايسنر إن أي تغيير في مسار الحرب يجب أن يكون قابلا للقياس وقادرا على تقديم إجابات على الأسئلة التالية: هل تم تحقيق مكاسب ميدانية؟ هل تستطيع أوكرانيا الحفاظ على بنيتها التحتية رغم الهجمات؟ وهل هناك أدلة مؤكدة على تراجع العائدات النفطية الروسية؟

وخلص الخبير إلى القول إنه لا يمكن حتى الآن تقديم إجابات حاسمة مدعومة بأدلة ملموسة على هذه الأسئلة.

مجلة (دير شبيغل) (Der Spiegel) أيضا خلصت إلى نفس النتائج تقريبا ونقلت عن الخبيرة في المعهد الملكي البريطاني للدراسات الدفاعية والأمنية (RUSI) ناتيا سِسكوريا قولها إن روسيا ستواصل الضغط العسكري وستخاطر بتحمل خسائر كبيرة دون تحقيق مكاسب حاسمة على الأرض ولكنها لم تستبعد احتمال استعادة أوكرانيا المبادرة الإستراتيجية التي فقدتها بعد فشل هجومها المضاد عام 2023 مؤكدة أن ذلك يتوقف على استمرار الدعم الغربي.

ووفق سِسكوريا، فإن ما يعرف بـ "الحرب خلف الجبهة" أصبح ساحة المواجهة الأهم بالنسبة للطرفين مع استمرار تبادل الضربات بعيدة المدى في وقت تعتمد فيه روسيا على استهداف المدن والبنية التحتية بهدف إنهاك المدنيين وكسر إرادة المقاتلين الأوكرانيين، بينما ترد أوكرانيا بضربات تستهدف القوات الروسية وخطوط الإمداد ومراكز الطاقة خلف الحدود.

وخلصت سِسكوريا إلى القول إن سير المعركة على الجبهة يؤشر إلى:

ـ لا يوجد حسم قريب في الحرب.

ـ روسيا عالقة في إقليم دونباس دون إحراز تقدم كبير.

ـ أوكرانيا تحسن وضعها بفضل الطائرات المسيّرة والتصنيع المحلي.

ـ الحرب تتجه أكثر نحو الاستنزاف والهجمات بعيدة المدى.

ـ النتائج النهائية للحرب تعتمد على الدعم الغربي والتطورات الدولية.