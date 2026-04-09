من الذي حل محل أمريكا في تزويد أوكرانيا بالمعلومات الاستخبارية؟

تناولت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية أحد أوجه انعكاسات حرب إيران على المواجهة العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وهو تراجع الدعم الاستخباري من جانب واشنطن لكييف.

وأكد الخبير في الشؤون العسكرية، يوري كنوتوف، للصحيفة أن أوكرانيا أصبحت تواجه تحديًا خطيرًا في مجال الاستطلاع عبر الأقمار الصناعية بعد أن حوّلت الولايات المتحدة تركيزها بشكل فعّال نحو الشرق الأوسط.

وأضاف أن منظومات الأقمار الصناعية المدارية الخاصة بأوكرانيا لا تسمح بإجراء استطلاع فضائي عملياتي كامل وتوجيه طائرات الهجوم المسيّرة في الوقت الفعلي، موضحا أن فرنسا هي التي حلّت محل الولايات المتحدة في الإرشاد الفضائي لأوكرانيا بعد أن حُرمت كييف من المعلومات الاستخبارية الأمريكية.

وقال إن الولايات المتحدة، التي كانت شريكا رئيسيا لكييف، أصبحت مُجبرة على إعادة تخصيص الموارد والاهتمام بسبب تصاعد الحرب في إيران، وهو ما تسبب في نشوء فراغ مؤقت، ولكنه حساس، في توفير المعلومات الاستخبارية لكييف في حربها مع روسيا.

ويعتبر كنوتوف في حديثه للصحيفة أنه لا داعي للتخمين هنا، "فقد صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون علنا وبصراحة بأن بلاده تُزوّد أوكرانيا بنسبة 75% من البيانات الاستخبارية، وهذه نسبة هائلة".

كما أن البريطانيين -وفق الخبير- يشاركون بنشاط في إمداد كييف بالمعلومات الاستخبارية ومساهمتهم كبيرة، أما الأمريكيون فما زالوا يشاركون، لكن حصتهم تقلّصت الآن إلى ما بين 10 و15%، ويُكمل البريطانيون النسبة الباقية حسب الخبير.

الدافع الحقيقي

وردًّا على سؤال حول ما الذي تستفيده فرنسا من تحمل عبء هذا الدعم، لا سيما أنه مكلف ومحفوف بالأخطار، اعتبر الخبير الروسي أن الهدف المعلن هو دعم أوكرانيا، لكن الدافع الحقيقي أعمق بكثير، ويتمثل في أن النخب الأوروبية لم تتخلَّ عن فكرة الهزيمة الإستراتيجية لروسيا.

ويتجه كنوتوف في مساره التحليلي إلى خلاصة مفادها أن هذا التوجه لم ينجح مع روسيا، وقام الغرب بتحويل أنظاره إلى مناطق أخرى في العالم، لكن الأوروبيين، بمن فيهم فرنسا، يدركون أيضا أن روسيا وحدها تمتلك الموارد الفريدة اللازمة لتحقيق قفزة تكنولوجية جديدة.

لذا، يبذلون كل جهد ممكن لإطالة أمد الصراع لأن الهدف -وفق المتحدث- هو إضعاف روسيا، وإخضاعها، والوصول إلى هذه الثروات، فاستطلاع فرنسا للفضاء وتوفير المعلومات الاستخبارية ليس مجرد مساعدة لأوكرانيا، بل هو أداة في معركة كبرى على موارد المستقبل.