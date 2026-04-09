منها لبنان واليورانيوم.. 4 أسئلة تواجهها الهدنة الهشة

لم تمض أكثر من 24 ساعة على الهدنة الأمريكية الإيرانية، لكن التصدعات بدأت تظهر فيها بالفعل، بعد الهجمات الإسرائيلية على لبنان وتهديد إيراني بإغلاق مضيق هرمز مجددا.

وقد تناول الإعلام الأمريكي الهدنة بشيء من الحذر والشك، مشيرا إلى أنها قد تكون متسرعة ولم تأخذ في الاعتبار العديد من الملفات العالقة ولم تحقق أهداف الحرب.

ومع تصاعد الخلاف بين واشنطن وطهران حول حقيقة ما وافق عليه الطرفان قبيل إعلان الاتفاق، يطرح موقع "هيل" الأمريكي 4 أسئلة مهمة حول التصريحات المتضاربة والتعقيدات المتراكمة.

أولا: هل تقوّض الهجمات الإسرائيلية على لبنان الاتفاق؟

يهدد التصعيد الإسرائيلي العنيف في لبنان الهدنة، حيث تصر إيران على أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان، بينما تنفي واشنطن ذلك، وفق كاتبي التقرير إلين ميتشل وفيليب تيموتيجا.

فعلى الجانب الإيراني، علق وزير الخارجية عباس عراقجي على المسألة قائلا إن "شروط وقف إطلاق النار كانت واضحة وعلى الولايات المتحدة أن تختار: إما وقف إطلاق النار أو مواصلة الحرب عبر إسرائيل"، حسب ما نقله التقرير عن منصة إكس.

من جهته أكد جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن إصرار إيران على أن الخطة كانت تشمل لبنان هو "سوء فهم"، مؤكدا أن واشنطن لم تقدم وعودا بذلك، وفق ما نقله تقرير آخر للموقع.

وأضاف فانس أنه إذا أرادت إيران "ترك هذه المفاوضات تنهار" بسبب إصرارها على إدراج لبنان، فسيكون ذلك "حماقة"، ولكن للإيرانيين الخيار.

وأوضح "هيل" أن الموقف الأمريكي يتناقض مع ما قاله رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف -الذي كان له دور أساسي في التوصل للهدنة- ليلة الأربعاء، حيث أكد أن وقف إطلاق النار يشمل لبنان.

ويأتي هذا السجال بعد ما وُصف بأنه "أكبر هجوم إسرائيلي" على لبنان، وقد أسفر هذا الهجوم عن أكثر من 1400 قتيل وجريح، واستهدف مدنا وبلدات لبنانية عدة.

ثانيا: هل ستعيد إيران فتح مضيق هرمز؟

كانت إيران قد أعلنت أن المرور عبر المضيق الحيوي خلال الهدنة سيكون ممكنا فقط بـ"تنسيق مسبق مع قواتها المسلحة"، ولكن في ظل الهجمات الإسرائيلية على لبنان، ورفض واشنطن النقاش، أعادت طهران إغلاق الممر الحيوي، وفق التقرير.

وتضاربت التصريحات الرسمية حول إغلاق المضيق، بحسب "هيل"، إذ نفت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت حدوث ذلك.

لكن الموقع لفت إلى تأكيد شركات مراقبة الملاحة أن 3 سفن فقط عبرت يوم الأربعاء، وكانت إيران قد أخبرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنها ستسمح لـ12 سفينة بالمرور يوميا أثناء الهدنة، وفق ما نقله التقرير.

ويتنافس الطرفان لبسط سيطرتهما على المضيق، إذ أكد الموقع استنادا إلى تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن طهران تسعى لفرض رسوم عبور قدرها دولار واحد عن كل برميل نفط، على أن يتم الدفع عبر العملات الرقمية.

كما نقل الموقع عن ترمب قوله لقناة إيه بي سي الأمريكية، إنه يدرس فكرة إنشاء "مشروع مشترك" مع طهران لإدارة المضيق والتحكم فيه وفرض رسوم المرور بشكل تعاوني.

ثالثا: هل يلتزم الجيش الإيراني بالهدنة؟

على الرغم من وقف إطلاق النار رسميا، هاجمت إيران الأربعاء منشآت النفط ومحطات الطاقة ومحطات تحلية المياه في عدد من دول الخليج، بما في ذلك البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، بحسب التقرير.

ولفت الموقع إلى تأني القيادة الأمريكية في التعامل مع هذه الهجمات، إذ فسّرها وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث على أنها نتاج انهيار منظومة القيادة والسيطرة الإيرانية نتيجة القصف الأمريكي المكثف، مما صعب على إيران إبلاغ جميع وحداتها بالهدنة.

وأكد أن واشنطن تراقب الوضع ومستعدة للرد إذا لم يتوقف إطلاق النار، لكنه أعرب عن أمله في أن تصمد الهدنة.

بدوره قال الحرس الثوري الإيراني بوضوح إن "أيدينا على الزناد"، متوعدا برد قوي على أي هجوم، مما يثير القلق من احتمالات التصعيد بحسب الموقع.

رابعا: هل ستتخلى إيران عن موادها النووية؟

تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران كانت تمتلك حتى يونيو/حزيران 2025 حوالي 970 رطلا (440 كغم) من اليورانيوم العالي التخصيب، وهي كمية كافية لصنع عدة قنابل نووية، طبقا للتقرير.

وأشار الموقع إلى غياب أي مؤشرات رسمية حتى الآن من طهران تفيد بموافقتها على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب أو التخلي عن برنامجها النووي.

ولكن ترمب ووزيره هيغسيث يصران على أن الاتفاق يشمل إزالة هذه المواد، مما يشكل نقطة صدام أساسية في رأي "هيل".

ومن المتوقع أن يحسم الطرفان العديد من هذه الملفات العالقة يوم غد الجمعة في إسلام آباد، وقد يتبين حينها ما إذا كانت الهدنة وسيلة لسلام مستدام، أم استراحة قصيرة استعدادا لحرب أكبر.