جيبوتي تقرر غدا: هل يبقى جيله في القصر لولاية سادسة؟

جيبوتي- رجلان على أعتاب الثمانين، أحدهما لم يذق طعم السلطة والآخر يسكن القصر منذ أكثر من ربع قرن. بين المصرفي محمد فارح سمتر والرئيس المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله يختار شعب جيبوتي غدا من سيحكمه في السنوات المقبلة عبر انتخابات تقاطعها قوى سياسية ويراقب نزاهتها الأفارقة والعرب.

ففي ساحة عامة وسط مدينة تاجورة الجيبوتية، نُصبت منصة صغيرة احتشد حولها مئات المواطنين استعدادا لوصول المرشح في الانتخابات الرئاسية، محمد فارح سمتر، لإلقاء خطابه أمام أنصاره ومؤيديه.

وتستعد جيبوتي لإجراء الانتخابات الرئاسية غدا الجمعة، العاشر من أبريل/نيسان الجاري، وسط منافسة بين مرشحين رئيسيين، هما: محمد فارح سمتر، مرشح حزب الوسط الديمقراطي الموحد، والرئيس المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله، رئيس ائتلاف الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية (الحاكم).

جيبوتي أخرى ممكنة

وفي مدينة تاجورة، تعاقب عدد من قيادات "حزب الوسط الديمقراطي الموحد" على المنصة لعرض أبرز محاور البرنامج السياسي لمرشح الحزب محمد فارح سمتر، الذي انتقد لدى اعتلائه المنصة استمرار التفاوتات الاجتماعية في البلاد، داعيا إلى إحداث تغيير عميق يقوم على تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، تحت شعار "جيبوتي أخرى ممكنة".

وتعد تاجورة، من أقدم المدن في القرن الأفريقي؛ إذ كانت مركزا لسلطنة تاجورة التاريخية، وهي تطل مباشرة على خليج تاجورة الممتد حتى خليج عدن، وهذه المدينة هي عاصمة إقليم تاجورة، أكبر أقاليم البلاد من حيث المساحة، في بلد يتكون من ستة أقاليم هي جيبوتي، وعلي صبيح، ودخيل، وتاجورة، وأوبوخ، وعرتا.

والمرشح الرئاسي محمد فارح سمتر في الـ73 من عمره، وعمل سابقا في القطاع المصرفي، وشغل عددا من المناصب الإدارية والأمنية قبل انخراطه في العمل السياسي، ويرأس حاليا "حزب الوسط الديمقراطي الموحد"، الذي لا يحظى بتمثيل في البرلمان الجيبوتي في الوقت الراهن.

وفي خطاب أمام أنصاره، قدم المرشح مشروعه الانتخابي بوصفه عقدا للقطيعة مع الممارسات السائدة، مشددا على أن التغيير ممكن، لكنه رهين بمشاركة المواطنين الفعلية يوم الانتخاب، وأكد أن التغيير يقع بأيدي المواطنين "وليس أمرا يأتي من السماء".

رئاسية وبرلمانية

تُجرى الانتخابات الرئاسية في جيبوتي كل خمس سنوات، وتنظم بشكل منفصل عن الانتخابات البرلمانية، في إطار نظام جمهوري رئاسي، حيث يعد رئيس الجمهورية رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة. وجرى العرف السياسي بأن يكون الرئيس من قومية العيسى، ورئيس الوزراء من قومية العفر، حفاظا على التوازن الوطني.

أما البرلمان في جيبوتي، البالغ عدد مقاعده 65 مقعدا، فتُجرى انتخاباته كل خمس سنوات. وقد أُجريت آخر انتخابات في فبراير/شباط 2023، وفاز فيها الائتلاف الحاكم بمعظم المقاعد، على أن تُنظَّم الانتخابات المقبلة في عام 2028.

ولاية سادسة

وفي تجمع انتخابي آخر، تجمع الآلاف من أنصار الرئيس المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله داخل الملعب الوطني في العاصمة جيبوتي، مرتدين قمصانا وقبعات خضراء، وهو لون حملته الانتخابية، وبدت الفعالية أكثر تنظيما وحضورا من حملة المرشح المنافس، إذ امتلأت مدرجات الملعب، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 11 ألف متفرج.

وهنا، رُفعت يافطات كبيرة تحمل صور المرشح وشعارات حملته التي غطت أجزاء واسعة من مدرجات الملعب، وكانت طائرات تصوير صغيرة توثق فعاليات التجمع الانتخابي، حيث نُصبت منصة كبيرة في قلب الملعب، تعاقب عليها عدد من الفنانين الذين قدّموا أهازيج وطنية.

ويسعى الرئيس المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله (77 عاما) للفوز بولاية سادسة، بعد أن تولى رئاسة جيبوتي منذ عام 1999، وأعيد انتخابه خمس مرات متتالية، كان آخرها عام 2021. ويهيمن حزب التجمع الشعبي من أجل التقدم (الحاكم) وحلفاؤه في تحالف الاتحاد من أجل الأغلبية الرئاسية على 58 من أصل 65 مقعدا في البرلمان.

وأمام أنصاره أكد جيله أن رؤيته تقوم على الاستمرارية والاستقرار، داعيا إلى عدم المجازفة بمكتسبات الدولة، وأضاف: أقف أمامكم من جديد، لا لنبدأ من الصفر، بل لنواصل معا مسيرتنا، مشيرا إلى أن برنامجه يركز على تعزيز مكانة جيبوتي على الساحة الدولية.

وأوضح إسماعيل عمر جيله أن حملته تقوم على مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى، معتبرا أن الظروف الإقليمية المضطربة تتطلب قيادة ذات خبرة تعمل على الحفاظ على الاستقرار في ظل التحديات الإقليمية.

تجمع انتخابي للمرشح إسماعيل عمر جيله (الجزيرة)

صمت انتخابي

وطوال فترة الحملات الانتخابية التي امتدت من 27 مارس/آذار حتى 8 أبريل/نيسان الجاري، شهدت البلاد حراكا انتخابيا نشطا، حيث كثف المرشحان تحركاتهما الميدانية ولقاءاتهما مع المواطنين لعرض برامجهما وحشد التأييد. وقد توقفت الحملات مدة ثلاثة أيام، بسبب الحداد الذي أُعلن في البلاد عقب وفاة علي محمد داود، أحد أبرز الوجوه السياسية، ثم استُؤنفت مجددا، ثم دخلت البلاد في صمت انتخابي اليوم الخميس قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع غدا الجمعة.

وأعلنت وزارة الداخلية الجيبوتية أن عدد الناخبين المسجلين للانتخابات الرئاسية يبلغ نحو 256.467 شخصا، وهو ما يمثل قرابة 21.4% من إجمالي عدد السكان الذي يبلغ مليونا و199 ألفا و459 مواطنا.

وتستحوذ العاصمة جيبوتي على النصيب الأكبر من الناخبين بنحو 162 ألفا و833 يحق لهم الاقتراع، في حين يتوزع بقية السكان على الأقاليم الخمسة الأخرى في البلاد.

وعلى صعيد الرقابة أشار بيان مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والداخلية إلى أن 67 مراقبا دوليا من أربع منظمات إقليمية ودولية، هي الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، سيشاركون في مراقبة سير الانتخابات والتأكد من تنظيمها بشكل مستقل ومحايد.

جدل سياسي

وفي خطوة أثارت جدلا سياسيا، أقر البرلمان الجيبوتي في أكتوبر/تشرين الأول 2025 تعديلا دستوريا ألغى سقف أعمار المرشحين، الذي كان محددا بـ75 عاما، وهو ما فتح الباب أمام الرئيس الحالي البالغ 77 عاما، لخوض الانتخابات والترشح لولاية سادسة، بعد أن كان الدستور يمنع ذلك.

وفيما يتعلّق بالمشهد الحزبي في جيبوتي، أعلنت عدة أحزاب معارِضة مقاطعة الانتخابات، من بينها "التحالف الجمهوري من أجل الديمقراطية"، والجناح المعارض من "جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية". وعزت ذلك إلى أن "المناخ السياسي الحالي لا يسمح بإجراء انتخابات تنافسية"، وطالبت بتشكيل لجنة انتخابية مستقلة، وتحقيق عدالة إعلامية بين مختلف الأطراف.

وتعليقا على هذا الجدل، قال الباحث في الشأن الأفريقي، جابر علي، إن أهمية الانتخابات لا تكمن في كونها انتخابات تنافسية أم لا، بل في مستوى المشاركة الشعبية باعتبارها مؤشرا على مدى قبول الشارع للوضع السياسي القائم.

وفي ظل دعوات مقاطعة تتبناها بعض الأحزاب، قال علي للجزيرة نت إن نسب الإقبال على الانتخابات تظل هي المعيار الحقيقي لقياس الشرعية السياسية.

وأوضح أن الانتخابات في جيبوتي تحظى باهتمام إقليمي دولي يفضّل الاستقرار على أي تغيير غير محسوب نظرا لموقع البلاد الحيوي، مشيرا إلى أن التحديات الحقيقية تكمن في مرحلة ما بعد الانتخابات، خصوصا تنويع مصادر الدخل في ظل التهديدات المستمرة لمضيق باب المندب، إذ تجد جيبوتي نفسها مستفيدة من موقعها الإستراتيجي، لكنها في الوقت ذاته عُرضة لتداعيات أي تصعيد في هذا الممر الحيوي.