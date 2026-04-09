فرنسا: وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان

قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو، اليوم الخميس، إن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان، داعيا إلى تعزيز المسار الدبلوماسي بعد التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف كونفافرو، في تصريحات خاصة للجزيرة، أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يكون شاملا ويضمن استقرار لبنان.

وتابع أنه يتعيّن منح المسار الدبلوماسي فرصة كاملة في إطار المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران.

كما قال إن باريس كثّفت اتصالاتها مع مختلف الأطراف المعنية للعمل على تعزيز هذا المسار وتجنب التصعيد، والعمل على حل الأزمات من جذورها لضمان استقرار طويل الأمد، مشيرا إلى اتصال جرى بين وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيره الأمريكي ماركو روبيو.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية مضيق هرمز بأنه ممر دولي تخضع الملاحة فيه لقوانين البحار الدولية، وأكد رفض فرنسا القاطع لأي محاولات لتقييد عبور السفن، معتبرا ذلك أمرا غير مقبول.

وأوضح كونفافرو أن الجهود الفرنسية تركّز حاليا على حماية شركاء باريس في المنطقة الذين تعرضوا لاستهدافات مباشرة نتيجة الضربات الإيرانية الأخيرة.

وقال المتحدث إن الدبلوماسية الفرنسية تتحرك في مسارين متوازيين؛ الأول يدعم الحوار مع إيران لحلحلة الملفات العالقة، والثاني يتمسك بصرامة بالقانون الدولي وحماية أمن الحلفاء والممرات المائية الإستراتيجية.

ويُنتظر أن تحتضن العاصمة الباكستانية إسلام آباد محادثات أمريكية إيرانية للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب، في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مفاوضات ستُعقد بين سفيري إسرائيل ولبنان في واشنطن بوساطة السفير الأمريكي في بيروت.